Le défi de 4 millions de dollars qui veut transformer la vie des paraplégiques à travers le monde







La Fondation Mobilité Toyota et le Challenge Prize Centre de Nesta lancent un défi mondial de plusieurs millions de dollars pour améliorer la mobilité des personnes paraplégiques

Le Mobility Unlimited Challenge récompensera les dispositifs de mobilité personnelle qui incorporent des systèmes intelligents

Les solutions proviendront de toute la palette conceptuelle et technologique, de l'intelligence artificielle aux exosquelettes

Le défi sera soutenu par des ambassadeurs internationaux du monde des sports, des médias, du design, des arts et de la technologie

TORONTO, le 5 déc. 2017 /CNW/ - La Fondation Mobilité Toyota, en partenariat avec le Challenge Prize Centre de Nesta, a lancé un défi mondial de 4 millions de dollars US qui vise à transformer la vie des personnes paraplégiques, et dont les gagnants seront annoncés à Tokyo en 2020.

Le Mobility Unlimited Challenge, le défi mobilité illimitée, invite des équipes du monde entier à mettre au point une technologie novatrice pour améliorer la mobilité et l'autonomie des personnes paralysées des membres inférieurs.

Le but de ce défi est de mobiliser les talents créatifs à l'échelle mondiale pour accélérer l'innovation et favoriser la collaboration avec les utilisateurs afin de mettre au point des dispositifs qui transformeront la vie des personnes paraplégiques. Le Mobility Unlimited Challenge récompensera le développement de dispositifs de mobilité personnelle qui incorporent des systèmes intelligents.

Les solutions de mobilité de demain peuvent aller des exosquelettes à l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, en passant par l'informatique en nuage et les batteries.

Des millions de personnes dans le monde sont paraplégiques, le plus souvent à la suite d'un accident vasculaire cérébral, d'une lésion de la moelle épinière ou de la sclérose en plaques. En l'absence de statistiques officielles, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'entre 250 000 et 500 000 personnes sont victimes de lésions de la moelle épinière chaque année dans le monde.

L'innovation dans la technologie de mobilité « intelligente » peut permettre de créer des dispositifs personnels qui sont mieux intégrés au corps et à l'environnement des utilisateurs. Malheureusement, les progrès de cette technologie révolutionnaire sont freinés par la fragmentation et la petite taille des marchés, le fardeau réglementaire ou encore la complexité du remboursement par les systèmes de santé et les assureurs.

Tous ces inconvénients ont un effet dissuasif sur les acteurs modestes ou nouveaux, et empêchent les innovateurs actuels de mettre leurs solutions sur le marché. Malgré les immenses progrès accomplis en matière de mobilité dans les moyens de déplacement, l'innovation dans la mobilité quotidienne reste à la traîne.

Le Mobility Unlimited Challenge Prize est soutenu par des ambassadeurs de différents pays, tous paraplégiques. Il s'agit de : August de los Reyes, directeur du Design à Pinterest; Yinka Shonibare, MBE, artiste britannique d'origine nigériane sélectionnée pour le prix Turner; Sandra Khumalo, rameuse olympique sud-africaine; Preethi Srinivasan, athlète et militant indien; Sophie Morgan, présentatrice de télévision britannique; Tatyana McFadden, paralympienne américaine; et Rory A. Cooper, directeur des Laboratoires de recherche en ingénierie humaine à l'Université de Pittsburgh.

Déclarations des responsables du programme :

Ryan Klem, directeur des programmes pour la Fondation Mobilité Toyota :

« C'est le début de notre défi, une aventure de trois ans qui trouvera son aboutissement à Tokyo en 2020. Une aventure où les esprits les plus brillants dans les domaines de la technologie, du design et de l'ingénierie rivaliseront d'ingéniosité et de créativité pour améliorer l'accessibilité de l'environnement et de la société pour les personnes paraplégiques. Nous savons que nous n'avons pas encore de solutions. Ce défi a pour but de travailler avec les gens qui peuvent nous aider à les mettre au point. »

Charlotte Macken, du Challenge Prize Centre de Nesta :

« Les Challenge Prizes sont un moyen d'encourager l'innovation. Le Mobility Unlimited Challenge repose sur la liberté de mouvement. Il encouragera les innovateurs à créer des dispositifs de mobilité personnelle très pointus incorporant des systèmes intelligents qui transformeront la vie des gens. »

Un jury composé de professionnels sélectionnera cinq finalistes qui recevront chacun la somme de 500 000 $ US pour concrétiser leur idée conceptuelle en prototype. Le gagnant du défi recevra un million de dollars US pour l'aider à commercialiser son produit. Le concept gagnant sera présenté à Tokyo en 2020.

Le Mobility Unlimited Challenge vise à attirer et aider les innovateurs modestes qui ont du mal à percer sur le marché des technologies d'aide à la personne. Les Discovery Awards offriront pour leur part un financement de démarrage de 50 000 $ US à dix équipes proposant des concepts prometteurs, mais ne disposant pas de ressources suffisantes pour participer au défi. Les innovateurs intéressés peuvent envoyer leur candidature à mobilityunlimited.org.

S'appuyant sur les principes de design universels pour créer un environnement plus équitable, les projets soumis au Mobility Unlimited Challenge seront axés sur l'utilisateur. Le défi sera un catalyseur pour l'innovation à travers la cocréation avec les gens qui bénéficient le plus des solutions découvertes par les participants au défi.

À la fin du Mobility Unlimited Challenge, la Fondation Mobilité Toyota et le Challenge Prize Centre de Nesta auront aidé une équipe d'innovateurs à créer des solutions technologiques de pointe, ouvrant du même coup un nouveau chapitre dans la vie des personnes paraplégiques.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site mobilityunlimited.org

