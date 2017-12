KETIV et SolidCAD, deux fournisseurs de premier plan en matière de solutions Autodesk, établissent un partenariat stratégique







TORONTO, le 5 déc. 2017 /CNW/ - SolidCAD, l'un des plus importants partenaires Autodesk Platinum et le principal fournisseur de services professionnels et de solutions technologiques au Canada, a annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique avec KETIV Technologies, INC. SolidCAD et KETIV collaboreront ensemble pour améliorer leurs services et leur accès aux logiciels Autodesk, le tout dans l'objectif de mieux desservir leurs clients en Amérique du Nord.

« Nous sommes heureux d'établir ce nouveau partenariat avec un autre revendeur Autodesk Platinum » a déclaré Michael Kugan, président de SolidCAD. « Plusieurs de nos clients canadiens possèdent de nombreux bureaux répartis à travers l'Amérique du Nord. Cette alliance permettra aux deux entreprises de mieux servir notre clientèle existante, ainsi que d'offrir un large éventail de services professionnels personnalisés et une grande expertise en matière de produits. La décision de développer cette relation avec un autre chef de file du marché nous aidera à solidifier notre position en tant que leader national au Canada dans l'industrie des services professionnels. »

« Les deux compagnies partagent une vision similaire et des valeurs visant à responsabiliser les clients par l'entremise de conseils, de soutien et de l'adoption de technologies pour assurer leur succès » a affirmé Anthony Rodriguez, vice-président de KETIV. « Qu'ils soient établis aux États-Unis ou au Canada, nos clients pourront profiter d'une expérience fluide et cohérente, laquelle est bâtie autour de notre ferme conviction que les connaissances doivent être partagées. Nous encourageons et invitons tous les clients de SolidCAD à participer à nos sessions d'apprentissage gratuites sur les solutions Autodesk. Ces séances, qui se tiennent en direct et à l'année longue, sont connues sous le nom Autodesk Virtual Academy (AVA). » Pour en découvrir davantage au sujet de l'académie virtuelle d'Autodesk, cliquez ici.

À propos de SolidCAD

SolidCAD opère depuis plus de 28 ans en tant que l'un des plus importants partenaires Autodesk en Ontario. En 2015, Cansel a fusionné sa division Autodesk en Ontario avec les opérations de SolidCAD. En 2017, SolidCAD et Cansel se sont réunies pour former une seule organisation nationale, nouvellement connue sous le nom de SolidCAD, une compagnie Cansel. SolidCAD se spécialise dans les technologies soutenant une multitude d'industries incluant l'architecture, l'ingénierie, la construction, le génie civil et le secteur manufacturier. Nous sommes un centre de formation agréé, employant la plus importante équipe d'experts en technologies de l'industrie au Canada, disponible dans tous les fuseaux horaires et dans les deux langues officielles. fr.solidcad.ca

À propos de KETIV

Fondée en 1983 comme l'un des premiers revendeurs Autodesk, KETIV responsabilise les entreprises par la transmission de connaissances et de solutions innovatrices. En tant que partenaire Autodesk Platinum, nous fournissons des produits, des services de consultation et du soutien technique qui garantissent la réussite des entreprises. Notre expérience approfondie englobe le processus complet de développement, du premier concept jusqu'à la réalisation finale. Nous sommes guidés par une culture avant-gardiste, axée sur le service et le partage des connaissances, laquelle influence chaque interaction avec nos clients. Nous offrons à la fois des services de consultation pratiques et des expériences d'apprentissage utiles à l'ensemble de l'industrie, tel que notre Autodesk Virtual Academy. Nous guidons, nous informons et nous servons nos clients. Nous méritons leur confiance. Nous améliorons les opérations des entreprises. Apprenez-en davantage à l'adresse ketiv.com

Autodesk est une marque déposée ou marque de commerce d'Autodesk Inc. et/ou de ses filiales ou sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

