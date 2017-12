De nouveaux fonds pour un projet qui améliorera le suivi et la déclaration des agressions sexuelles en Ontario







Le projet mettra à l'essai un système d'examen collaboratif des dossiers de police à certains endroits en Ontario.

OTTAWA, le 5 déc. 2017 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe demeure une réalité pour trop de Canadiennes et Canadiens, et le gouvernement prend des mesures importantes pour mettre fin à toutes les formes de violence au Canada.

Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, le secrétaire parlementaire de la ministre de la Condition féminine et député de la circonscription de Winnipeg-Sud, Terry Duguid, a annoncé, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine, a annoncé aujourd'hui de nouveaux fonds pour un projet majeur visant à améliorer le suivi et le signalement d'agressions sexuelles par les autorités policières des collectivités de l'Ontario. Ce financement a été octroyé dans la foulée de l'appel de propositions « Financement pour l'avancement de l'égalité entre les sexes au Canada » et du lancement, en juin dernier, d'Il est temps : Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe.

Dans le cadre de ce projet, la Coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes (COCVFF) collaborera avec les centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle, les réseaux de refuges et les services de police pour mettre à l'essai le Modèle de Philadelphie dans cinq collectivités de l'Ontario. Le Modèle de Philadelphie est un processus d'examen collaboratif qui permet à des spécialistes externes d'examiner les dossiers d'enquêtes policières afin d'y repérer des anomalies et d'aviser les enquêteurs de tendances inquiétantes, le cas échéant. Cette approche novatrice a donné lieu à une diminution du nombre de cas d'agressions sexuelles mal classées aux États-Unis.

L'annonce de ce financement coïncide avec les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe, une campagne commémorative qui sensibilise à la violence fondée sur le sexe et à ses effets dévastateurs sur les personnes, les familles et les collectivités. Le thème de cette année, « Mes gestes comptent », souligne que les actions individuelles peuvent changer les choses et contribuer à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Maintenant et pendant les 16 jours d'activisme, manifestez votre soutien en participant à la conversation grâce au mot-clic #MESgestescomptent.

Citations

« Nous savons depuis longtemps que très peu d'agressions sexuelles sont déclarées et que pour mettre fin à ce problème chronique, nous devons adopter une nouvelle approche. C'est la raison pour laquelle ce nouveau projet de la Coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes (COCVFF) est si important. En effet, la COCVFF fait preuve d'un véritable leadership à l'égard de ce modèle novateur. Mais plus que cela, ce projet apporte l'espoir qu'un véritable changement sera apporté à un processus qui a longtemps négligé les survivantes et survivants de la violence fondée sur le sexe. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre de la Condition féminine

« Nous saluons l'investissement du gouvernement dans une initiative visant à améliorer les interventions auprès des survivantes et survivants d'agressions sexuelles. Grâce à ce nouveau financement, l'expertise de première ligne peut être placée à l'avant-­plan et nous pouvons amorcer un travail pour que le système judiciaire soit plus réceptif. La confiance du public est primordiale, et ce modèle a montré sa capacité de favoriser la collaboration et d'améliorer les interventions policières.

Sunny Marriner, directrice générale

Centre d'aide aux victimes de viol d'Ottawa

Les faits en bref

En 2017, une enquête approfondie du Globe and Mail a porté sur les motifs incitant la police à juger qu'une plainte pour agression sexuelle sur cinq est sans fondement. Les données ont été recueillies auprès de plus de 870 corps policiers.

Ce système d'examen a vu le jour aux États-Unis en 2000 après qu'une enquête menée par le Philadelphia Inquirer eut révélé que les services policiers de cette ville rejetaient un nombre démesuré de plaintes d'agression sexuelle sous prétexte qu'elles n'étaient pas fondées.

Le COCVFF recevra un financement de 399 500 $ par l'intermédiaire de Condition féminine Canada pour réaliser un projet visant à adapter le Modèle de Philadelphie au contexte canadien et à le mettre à l'essai dans cinq collectivités de l' Ontario , y compris à Ottawa .

pour réaliser un projet visant à adapter le Modèle de Philadelphie au contexte canadien et à le mettre à l'essai dans cinq collectivités de l' , y compris à . Condition féminine Canada consacre plus de 18 millions de dollars au financement de projets contribuant à l'égalité entre les sexes au Canada .

consacre plus de 18 millions de dollars au financement de projets contribuant à l'égalité entre les sexes au . Le Programme de promotion de la femme de Condition féminine Canada finance des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets visant à éliminer les obstacles systémiques qui nuisent à l'égalité des sexes au Canada .

finance des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets visant à éliminer les obstacles systémiques qui nuisent à l'égalité des sexes au . Les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe commencent le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et se terminent le 10 décembre, avec la Journée internationale des droits de la personne. Ils comprennent également la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, le 6 décembre.

En juin 2017, l'honorable Maryam Monsef , ministre de la Condition féminine, a annoncé un investissement de 100,9 millions de dollars dans une stratégie fédérale de prévention et de lutte contre la violence fondée sur le sexe. La Stratégie repose sur trois piliers : la prévention, le soutien aux personnes survivantes et à leur famille, de même que la réactivité du système juridique et judiciaire aux besoins.

Liens connexes

