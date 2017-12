ROOT Data Center devient le premier fournisseur en gros à mettre en oeuvre l'IA et l'apprentissage automatique aux fins de réduction des risques d'indisponibilité







MONTRÉAL, 05 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- ROOT Data Center annonce aujourd'hui qu'il est le premier centre de données en gros dans le monde à utiliser l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique pour réduire les risques d'indisponibilité des centres de données. ROOT Data Center s'est associé à la firme de technologie d'IA et d'apprentissage automatique de pointe Litbit, au sein de l'installation montréalaise de ROOT.



Une photo accompagnant cette annonce est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/424c985c-e10a-4a4b-9f50-68758ff0d21a

Cette application sans précédent des technologies de pointe améliore la stratégie de gestion de l'infrastructure des centres de données (Data Center Infrastructure Management, DCIM) de ROOT, qui utilise des ensembles de données approfondis afin de surveiller et de gérer l'état général des systèmes essentiels dans son centre de données. En plus de la surveillance constante et cruciale par des techniciens, les capacités d'IA et d'apprentissage automatique aident ROOT Data Center à mieux anticiper et gérer les pannes potentielles avant qu'elles ne se produisent. Cela permet au personnel de ROOT d'éviter les pannes opérationnelles, plutôt que de s'en rétablir.

« La disponibilité et la fiabilité sont des considérations essentielles pour n'importe quel utilisateur de centre de données, allant des fournisseurs de services infonuagiques aux entreprises d'hébergement, aux développeurs de jeux vidéo et autres grandes organisations des technologies de l'information », explique AJ Byers, président et PDG, ROOT Data Center. « À ROOT Data Center, nous avons fait de la disponibilité complète une priorité absolue et, en travaillant avec Litbit, nous avons lancé la prochaine vague d'apprentissage automatique dans les opérations de centres de données afin d'y parvenir. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que ROOT soutient l'utilisation des technologies d'IA et d'apprentissage automatique de pointe pour réduire les risques d'indisponibilité pour les clients de toutes les tailles. »

L'intégration de l'IA dans l'écosystème de colocalisation de ROOT Data Center est conçue pour travailler aux côtés du personnel existant en tant que partenariat entre l'homme et la technologie. Litbit fournit des capteurs d'apprentissage automatique et des personnages d'IA formés par des techniciens qualifiés de centres de données pour identifier les indicateurs qu'une défaillance est possible. ROOT peut maintenant utiliser cette nouvelle technologie afin de renforcer sa surveillance de l'environnement de son installation et d'aider à réduire les risques de pannes.

« Les affaires sont partout et toujours dans les centres de données, et ce, plus que n'importe où ailleurs, mais les gens ne peuvent pas l'être », dit Scott Noteboom, PDG de Litbit. « C'est la promesse de l'IA d'aider à assurer une surveillance constante et intelligente des espaces et des machines dans un centre de données afin d'améliorer les résultats de l'entreprise. Nous sommes fiers de travailler avec ROOT pour tenir cette promesse. »

Alors qu'un bon nombre de grandes sociétés d'hébergement et de principaux fournisseurs de services infonuagiques déplacent leurs activités de centres de données à Montréal en raison des tarifs d'électricité faibles, du climat plus frais et de la connectivité à faible latence à Boston et à New York, les risques coûteux d'indisponibilité des installations demeurent présents. En raison de l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique pour réduire ces risques, ROOT Data Center attire une nouvelle vague d'investissements d'entreprises numériques montréalaises, faisant de la région une destination de choix pour les services de colocalisation avancée.

Pour en savoir plus sur les avantages des capacités de l'IA et de l'apprentissage automatique de ROOT, veuillez cliquer ici pour lire le document de présentation technique de ROOT Data Center qui a été publié récemment. « Artificial Intelligence in Data Center: ROOT Data Center First to Use Machine Learning to Achieve 100 Percent Reliability. »

Pour plus d'informations sur le portefeuille de services de ROOT Data Center, visitez le www.rootdatacenter.com ou envoyez un courriel à jbishop@rootdatacenter.com.

À propos de ROOT Data Center

ROOT est une société de centres de données de nouvelle génération qui offre des solutions de colocalisation pour outiller les dirigeants d'entreprises informatiques du monde. Sa conception modulaire promet une agilité et une efficacité optimales, ce qui permet à tous les clients de mettre leur infrastructure informatique à l'échelle et de croître en toute confiance. Moins de perte d'énergie, plus de puissance pour vous. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.rootdatacenter.com.

À propos de Litbit

Litbit est une entreprise de San Jose qui a développé une plate-forme qui conditionne, automatise et magnifie l'expertise de domaine dans les personnages d'IA avec des sens surhumains. Visant les équipes qui gèrent des espaces et des équipements, sa solution mobile d'abord rend possible la mise en oeuvre de l'IA de bout en bout sans avoir besoin de scientifiques de données ou de déploiements complexes. Pour en savoir davantage, visitez le www.Litbit.com.

