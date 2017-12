«Et maintenant, vers quoi allons-nous? », demandent les membres de l'e-MFP lors de la Semaine européenne de la Microfinance







La Semaine européenne de la Microfinance (EMW) s'est achevée vendredi dernier au Luxembourg avec une séance plénière provocatrice abordant l'avenir de la microfinance, à savoir vers quoi le secteur allait s'acheminer dans les cinq à dix années à venir.

L'EMW est une conférence annuelle organisée par la Plate-forme européenne de la Microfinance (e-MFP), un réseau de membres qui réunit plus de 130 investisseurs, organismes gouvernementaux, consultants, ONG, chercheurs et universitaires dans le but de promouvoir la coopération entre les organisations européennes qui oeuvrent dans les pays en développement, tout en facilitant la recherche et les débats de haut niveau.

Cette année, 490 délégués et conférenciers de 80 organisations ont rejoint l'EMW pour participer à plus de 30 séances sur des sujets tels que les technologies à faible coût pour les prestataires de services financiers, les débouchés responsables, le passage à une plus grande échelle pour la finance verte inclusive, la jeunesse rurale et le financement agricole, le financement d'actifs et les micro-leasings, l'augmentation du nombre d'institutions de microfinance (IMF) africaines et l'inclusion financière des réfugiés. Pour la première fois, une session au format TED-talk s'est tenue avec trois présentations individuelles sur les thèmes « Les smartphones pour les agriculteurs sont-ils suffisants ? », « L'émancipation des clients au service d'une inclusion financière significative » et « Le pouvoir de la gestion centrale des données dans l'industrie de la microfinance ».

Ces sessions ont été complétées par trois séances plénières, notamment « Femmes clientes ? émancipation des femmes : au-delà des chiffres », défendant l'idée que, pour poursuivre l'émancipation, « il faut comprendre les femmes et leurs besoins dans l'environnement dans lequel elles vivent... ». Une autre séance a présenté les trois finalistes du Prix européen de la microfinance 2017 sur le thème de la Microfinance au service du logement. Le prix a été remporté par Cooperativa Tosepantomin, une coopérative mexicaine qui offre aux clients du monde rural des services d'épargne pour le logement et des crédits immobiliers associés à une assistance technique.

La conférence s'est achevée avec la séance plénière de clôture vendredi après-midi, réunissant Paul DiLeo de Grassroots Capital Management, John Alex d'Equitas Small Finance Bank en Inde, Tim Ogden de Financial Access Initiative et Renée Chao-Béroff de PAMIGA. Comment le secteur se positionnera-t-il dans la prochaine décennie? Renée Chao-Béroff a soutenu que les IMF qui se considèrent comme un moyen et non comme une fin dans la chaîne de valeur d'impact seront à même d'innover, tandis que les autres « manqueront le train ». John Alex a fait valoir que pour arriver à une « demande massive », il « faudra une spécialisation et une synchronisation des produits ». Tim Ogden s'est montré à contre-courant et critique : « Le mouvement de la microfinance a commencé avec un groupe d'institutions qui se souciaient des clients. De nos jours, les fournisseurs numériques... ne se soucient guère d'apporter de la valeur, mais plutôt d'extraire de la valeur ». Toutefois, l'implication croissante des banques commerciales signifie que la microfinance parvient à intégrer les personnes non bancarisées dans le système financier officiel - ce que les membres de l'e-MFP s'efforcent tous d'accomplir.

