Mme Édith Cloutier reçoit le Prix de la justice du Québec 2016







QUÉBEC, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, Mme Stéphanie Vallée, a décerné aujourd'hui le Prix de la justice du Québec 2016 à Mme Édith Cloutier, pour son engagement dans la défense des droits des Autochtones, son leadership dans la lutte contre la discrimination raciale et sa contribution au rapprochement entre les peuples.

Ce prix prestigieux lui a été remis lors de la 25e cérémonie du Prix de la justice, tenue ce matin à l'hôtel du Parlement de Québec, en présence de la présidente du jury de sélection, l'honorable Nicole Duval Hesler, juge en chef du Québec, ainsi que de nombreux invités, dont les proches de la lauréate et des membres de la magistrature.

Le Prix de la justice du Québec reconnaît l'apport inestimable d'une personne qui, par son action, favorise un meilleur accès à la justice pour tous ou contribue à faire progresser le système de justice québécois au bénéfice de la société.

La lauréate du Prix de la justice du Québec 2016, Mme Édith Cloutier

Membre de la Première Nation anishnabe, Mme Édith Cloutier est bien connue pour son engagement au service du mieux-être des Autochtones en milieu urbain. Elle n'a que 23 ans lorsqu'elle prend la direction générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, position qu'elle occupe depuis près de 30 ans maintenant. Sous sa gouverne, le Centre est devenu un véritable carrefour de services novateurs pour les premiers peuples de la région. Elle se distingue par son approche dynamique et humaine, axée sur la recherche de solutions.

Elle s'est notamment démarquée comme présidente du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. De 2009 à 2014, elle a été codirectrice de l'Alliance de recherche ODENA, une structure partenariale de soutien au développement global de la population autochtone des villes québécoises. Elle codirige depuis 2014 le Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones DIALOG.

Son soutien considérable envers les femmes autochtones de Val-d'Or dans la dénonciation de situations d'abus de pouvoir a mené à une grande mobilisation contre la violence faite envers ces femmes, et ce, partout au Québec. Elle a ainsi joué un rôle primordial dans la mise sur pied d'une enquête publique portant sur les facteurs systémiques qui nuisent aux relations entre les peuples autochtones et les instances publiques.

Citation :

« Par son engagement et son approche proactive, Mme Cloutier érige un pont entre les peuples. Elle a fait de la défense des droits des Autochtones et de la lutte contre la discrimination son combat quotidien. Toujours en quête de nouvelles solutions, elle contribue à faire de notre société québécoise un lieu où le respect de la dignité et des droits des Autochtones est notre quotidien. »

Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

Information complémentaire

Le Prix de la justice du Québec est destiné à toute personne, de tout milieu, oeuvrant ou ayant oeuvré à la promotion d'une justice intègre, égalitaire et à la portée de tous. Sur la recommandation du jury de sélection, la ministre de la Justice rend hommage au lauréat en lui remettant la médaille du Prix de la justice, une création de l'artiste québécoise d'origine polonaise Bozena Happach.

Sous la présidence de la juge en chef du Québec, l'honorable Nicole Duval Hesler, le jury est composé d'une personne du milieu de l'enseignement, M. Yvan Bordeleau, d'une personne représentant le milieu médiatique, M. Bernard Derome, et de deux personnes représentant le public, Mme Rose-Marie Charest, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, et l'honorable David L. Cameron, juge de la Cour du Québec.

Depuis sa création le 4 juin 1990, le Prix de la justice a souligné l'apport exceptionnel de 24 personnalités québécoises, soit 11 femmes et 13 hommes.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur le Prix de la justice du Québec et les récipiendaires des années antérieures, visitez le site Web du ministère de la Justice à la section suivante : www.prixdelajustice.gouv.qc.ca.

