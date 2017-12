Goûtez aux saveurs prisées de demain : McCormick(MD) publie le tant attendu Carnet de Saveurs(MC) 2018







La fondue antillaise. L'onigiri japonais. Le mishkaki tanzanien. Découvrez ces saveurs et autres tendances culinaires pour l'année 2018.

LONDON, ON, le 5 déc. 2017 /CNW/ - McCormick, chef de file mondial en matière de saveurs, a publié aujourd'hui son Carnet de SaveursMC McCormickMD 2018 officiel. Ce rapport annuel est un guide complet des nouveaux ingrédients et des nouvelles techniques et recettes culinaires qui façonneront les années à venir, que ce soit à la maison, au restaurant ou chez les détaillants de produits alimentaires.

Le Carnet de Saveurs de cette année révèle la nature transitoire, exploratoire et sociologique des habitudes alimentaires courantes à travers le monde. Goûtez à la fusion des saveurs de la rue grâce au gyro-taco, un hybride entre un taco et un arepa de plantain débordant de bifteck grillé et de sauce tzatziki épicée. Découvrez un mets japonais favori servi dans les izakayas : le onigiri, des boules de riz farcies et saupoudrées d'assaisonnement furikake. Prenez une bouchée de l'Afrique de l'Est, et goûtez aux brochettes BBQ tanzaniennes épicées et à sa sauce aux tomates et aux oignons.

Depuis 2000, l'équipe internationale d'experts, composée chefs, de chercheurs de tendances et de techniciens de l'alimentation de McCormick, explore et déniche les grandes tendances culinaires de demain, lesquelles sont ensuite révélées dans le Carnet de Saveurs annuel. L'équipe a prédit le chipotle épicé et fumé en 2000, la richesse et la polyvalence de l'érable en 2007, l'eau et le lait de coco sucrés et rafraîchissants en 2008, le curcuma doré en 2010 et le savoureux BBQ à la coréenne en 2012.



« Dans l'édition 2018 du Carnet de Saveurs McCormick, nous continuons d'apporter la saveur du monde dans votre assiette. Le rapport annuel de cette année est synonyme de partage entre famille et amis, en plus de vous faire découvrir de nouvelles saveurs et expériences culinaires des plus excitantes, affirme Juriaan Snellen, chef principal chez McCormick. En plus de suivre les habitudes alimentaires émergentes au Japon, en Afrique de l'Est et dans les Antilles, nous avons également remarqué la tendance à la hausse de l'alimentation consciente grâce à des élixirs».

Découvrez les saveurs de 2018

Fusion de saveurs en main - Dans les camions de cuisine de rue, les stands de restauration et les haltes-bouffe, on marie des garnitures hautes en saveurs avec des crêpes et des pains de toutes sortes pour former des mets de rue débordants qui se mangent avec les mains. Alors à vous la rue, si vous souhaitez goûter à la toute dernière fusion des cuisines mondiales.



Une bouchée de l'Afrique de l'Est - L'Afrique de l'Est est un trésor de saveurs. Partout dans le monde, les gens sont actuellement en train de découvrir les assaisonnements, marinades BBQ et sauces caractéristiques de la Tanzanie et de l'Éthiopie.



Mets japonais style izakaya - Le Japon a bien plus que le sushi à offrir en guise de hors-d'oeuvre. Dans les izakayas, pubs gastronomiques du Japon, on sert des assiettes de dégustation dans une ambiance décontractée, un peu comme les tapas en Espagne. Ce sont de petites explosions de saveur qui mettent en vedettes des glaçages intenses, des sauces piquantes et des assaisonnements aux algues.



Boire à sa santé - La santé n'a jamais eu aussi bon goût. Les déjeuners stimulants, les soupes-collation et les boissons à siroter en fin de journée doivent avoir des saveurs intenses et des ingrédients revigorants, comme du concombre, des feuilles de pissenlit, du gingembre, du curcuma et du piment de Cayenne. Réveillez-vous, maintenez votre énergie, retrouvez votre équilibre, et avant tout, profitez-en.



Fondues sans frontières - Organisez un souper de fondue asiatique, et c'est la visite qui cuisine! Rassemblez vos amis autour d'un caquelon de bouillon savoureux et fumant. Offrez-leur de la viande, des fruits de mer et des légumes à faire cuire dans le bouillon, puis terminez avec diverses garnitures, et vous aurez un nouveau repas à préparer soi-même. Ce mets prisé de l'Extrême-Orient est facile à adapter à la sauce mexicaine, caribéenne, etc.



Pour en apprendre davantage sur les saveurs de 2018 et savoir comment les essayer dès maintenant, visitez le Carnetdessaveurs.ca.

À propos du Carnet de Saveurs

Depuis 2000, le Carnet de SaveursMC de McCormickMD fait état des principales tendances et des ingrédients qui nous feront découvrir les goûts de demain. Depuis 128 ans, McCormick & Company est guidée par la passion des saveurs. C'est elle qui nous guide dans notre poursuite constante des saveurs que nous réserve l'avenir. Mis au point par une équipe d'experts de McCormick, composée de chefs, de professionnels de la cuisine, de spécialistes des tendances et de technologues alimentaires venus du monde entier, le Carnet de Saveurs inspire l'exploration et l'innovation culinaires à l'échelle mondiale. Ces ingrédients et recettes inspirent les cuisiniers amateurs et les chefs professionnels du monde entier à vivre et à partager la joie des saveurs. Pour en savoir davantage, visitez le site salutsaveur.ca.

À propos de McCormick

McCormick & Company, Incorporated (NYSE : MKC) est un leader mondial en matière de saveurs. Générant 4,4 milliards de dollars de ventes annuelles, l'entreprise fabrique, met en marché et distribue des épices, des assaisonnements, des condiments et autres produits savoureux à toute l'industrie alimentaire (points de vente, producteurs et services alimentaires). Tous les jours, peu importe où vous êtes et ce que vous mangez, vous savourez probablement un mets aromatisé par McCormick. McCormick éveille la passion des saveurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à www.mccormickcorporation.com.

