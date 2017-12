Une campagne marketing du Palais des congrès de Montréal s'illustre à l'international







MONTRÉAL, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'industrie mondiale des réunions et des congrès a reconnu le travail du Palais des congrès de Montréal en lui décernant un prestigieux prix à l'occasion des Meeting Industry Marketing Awards (MIMA) présentés récemment à Londres. C'est la campagne de marketing relationnel et de communication « Numbers 1-5-52 », destinée au marché des congrès internationaux, américains et nationaux, qui a remporté les honneurs dans la catégorie Meilleure campagne intégrée de marketing (Best Integrated Marketing Campaign). Le Palais avait également été retenu comme finaliste dans les catégories Meilleure utilisation du budget et Équipe marketing de l'année.

« Nos stratégies d'approche sont caractérisées par un volet promotionnel qui ne laissent personne indifférent et nous sommes honorés de cette reconnaissance internationale qui l'exprime bien. Nous avons un magnifique centre de congrès et une ville vibrante reconnue pour son dynamisme et sa créativité et c'est notre devoir de leur offrir une vitrine optimale », affirme Chrystine Loriaux, directrice du marketing et des communications du Palais des congrès de Montréal. « Cette campagne déclinée sur plus d'un marché géographique nous a permis de passer trois messages essentiels auprès de notre clientèle potentielle à la recherche d'un lieu pour la tenue de leur prochain congrès », conclut-elle.

1-5-52 : trois chiffres qui en disent long

Cette campagne de marketing relationnel a été déployée par le Palais sur les marchés des congrès internationaux, américains et canadiens et a permis de cibler les associations qui prendront sous peu une décision quant à la ville qui accueillera leur prochain événement d'envergure. Avec un budget de campagne limité, le Palais souhaitait attirer l'attention des décideurs avec un message et un design créatifs pour s'assurer que Montréal et son principal centre de congrès aient une place de choix sur la courte liste des destinations envisagées. La campagne s'est articulée autour de trois grandes données incontestables, des chiffres qui contribuent au positionnement de Montréal dans l'industrie des congrès, soit :

1 : Montréal est la première ville dans les Amériques pour l'accueil d'événements internationaux (selon l'International Union of Associations);

5 : La destination détient ce titre pour la cinquième année consécutive (2011 à 2015);

52 : Montréal accueille 52 % de tous les événements internationaux organisés dans les métropoles canadiennes.

La campagne « Numbers 1-5-52 » a été réalisée grâce à la collaboration des équipes du marketing et communications, du développement des affaires, de la recherche et de l'agence Samarkand Design+Communication.

Une année riche en reconnaissance

Récemment, le magazine spécialisé Meetings + Incentive Travel annonçait les lauréats de ses Readers' Choice Awards. Le Palais des congrès y était à l'honneur en remportant une mention honorable dans la catégorie Best Venue - Central Canada. Tourisme Montréal, partenaire du Palais, figurait également parmi les favoris des lecteurs avec une mention honorable dans la catégorie Best Destination Marketing Organization. Ces reconnaissances du Palais s'ajoutent au AIPC Innovation Award reçu plus tôt cette année pour le Laboratoire d'agriculture urbaine du Palais; un prestigieux prix international remis par l'Association internationale des palais de congrès (AIPC).

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements et génère d'importantes recettes touristiques et intellectuelles pour Montréal et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal à titre de destination de premier plan. congresmtl.com

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Communiqué envoyé le 5 décembre 2017 à 07:00 et diffusé par :