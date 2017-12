LE FANTÔME DE L'OPÉRA version concert francophone à Montréal







MONTRÉAL, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - C'est à Montréal que sera présentée l'adaptation francophone de la comédie musicale détenant le record de longévité à Broadway : LE FANTÔME DE L'OPÉRA. Sous la direction musicale de Jean-Philippe Tremblay et accompagnés sur scène par 60 musiciens de l'Orchestre de la Francophonie, dix chanteurs de la relève québécoise et canadienne donneront vie aux personnages inspirés du roman de Gaston Leroux et à l'oeuvre musicale d'Andrew Lloyd Webber. Présentées en version concert les 13 et 14 juillet 2018 dans le cadre enchanteur du Monument-National, les deux représentations seront l'unique chance pour les spectateurs d'entendre les célèbres airs dans la langue de Molière.

C'est à l'automne 2016 que devait avoir lieu à Paris, la production française LE FANTÔME DE L'OPÉRA. Le directeur général de l'Orchestre de la Francophonie, Alexis Pitkevicht a contacté les équipes d'Andrew Lloyd Webber et a obtenu les droits pour l'Orchestre de la Francophonie de produire une version concert avec l'intégralité de l'adaptation française prévue initialement à Paris.

LE FANTÔME DE L'OPÉRA dans son adaptation francophone sera un événement d'envergure unique et s'inscrira dans l'histoire de cette oeuvre musicale qui a conquis 140 millions de spectateurs à travers le monde depuis sa création en 1986 et qui fêtera en 2018, ses 30 ans à Broadway.

Composé par Andrew Lloyd Webber sur des paroles de Charles Hart et Richard Stilgoe et un livret de Richard Stilgoe et Andrew Lloyd Webber, LE FANTÔME DE L'OPÉRA s'inspire du roman de Gaston Leroux. Les orchestrations sont de David Cullen et Andrew Lloyd Webber. La production originale de Broadway fut mise en scène par Harold Prince et produite par Cameron Mackintosh Ltd. et The Really Useful Group Ltd. La version concert que présentera L'Orchestre de la Francophonie est rendue possible grâce à The Musical Company, LP.

L'Orchestre de la Francophonie a vu le jour en 2001 lors des IVe Jeux de la Francophonie d'Ottawa-Hull. Il est rapidement devenu un tremplin exceptionnel pour les meilleurs jeunes musiciens québécois, canadiens et internationaux désireux de poursuivre une carrière au sein d'un ensemble professionnel.

Les auditions auront lieu début janvier 2018 et seront annoncées sous peu sur le site de l'orchestre de la francophonie.

Les billets seront en vente à la billetterie du Monument-National à partir du 6 décembre 2017.

