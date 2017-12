BMO Groupe financier annonce un bénéfice net de 5,35 milliards de dollars pour l'exercice 2017, ce qui signale une hausse de 16 %







Points saillants des résultats financiers :

Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du quatrième trimestre de 2016 :

Bénéfice net de 1 227 millions de dollars, en baisse de 9 %, et bénéfice net ajusté 1 de 1 309 millions, en baisse de 6 %

BPA 2 de 1,81 $, en baisse de 10 %, et BPA ajusté 1, 2 de 1,94 $, en baisse de 8 %

Avant et après ajustement, le bénéfice net tient compte d'un montant élevé de sinistres liés à la réassurance, soit 112 millions de dollars, ce qui a réduit de 0,17 $ le BPA 2 et d'environ 8 % la croissance du bénéfice net

RCP de 12,1 %, comparativement à 13,8 %, et RCP ajusté 1 de 12,9 %, contre 14,4 %

Dotation à la provision pour pertes sur créances de 208 millions de dollars, contre 174 millions

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de 11,4 %

Augmentation de 0,03 $, ou de 3 %, du dividende en regard du trimestre précédent

Comparaison de l'exercice 2017 et de l'exercice 2016 :

Bénéfice net de 5 350 millions de dollars, en hausse de 16 %, et bénéfice net ajusté 1 de 5 508 millions, en hausse de 10 %

BPA 2 de 7,92 $, en hausse de 14 %, et BPA ajusté 1, 2 de 8,16 $, en hausse de 9 %

RCP de 13,3 %, comparativement à 12,1 %, et RCP ajusté 1 de 13,7 %, contre 13,1 %

Dotation à la provision pour pertes sur créances de 774 millions de dollars, contre 815 millions, et dotation à la provision spécifique pour pertes sur créances de 850 millions, contre 815 millions

Augmentation de 0,05 $, ou de 6 %, du dividende en regard de l'exercice précédent

TORONTO, le 5 déc. 2017 /CNW/ - Pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre 2017, BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE : BMO) a annoncé un bénéfice net comptable de 1 227 millions de dollars, ou 1,81 $ par action, et un bénéfice net ajusté de 1 309 millions, ou 1,94 $ par action.

« BMO a terminé l'exercice avec de très bons résultats, en enregistrant un bénéfice ajusté annuel record de 5,5 milliards de dollars - soit une augmentation de 10 % par rapport au dernier exercice - et un bénéfice par action de 8,16 $. La croissance du bénéfice résulte de la diversification de nos activités, et du rythme soutenu dans notre segment américain, dont le taux de croissance composé exprimé en dollars américains a atteint 13 % sur les deux dernières années, et qui compte pour 1,4 milliard de dollars ou 25 % du bénéfice de la Banque », a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

« Nous faisons de bons progrès par rapport à nos objectifs financiers et stratégiques. En 2017, nous avons généré un levier d'exploitation net ajusté positif de 1,9 %, qui s'inscrit dans la continuité du résultat de 2,1 % atteint l'an dernier et représente une amélioration du ratio d'efficience net ajusté de 240 points de base depuis 2015. Nous y sommes parvenus en investissant davantage dans les capacités numériques pour offrir aux clients des produits et des services novateurs. Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires a augmenté et a atteint 11,4 % alors que nous avons étendu nos activités et versé des bénéfices à nos actionnaires à la suite d'une hausse des dividendes et de rachats d'actions. »

« Nous commençons l'exercice 2018 en position de force, grâce à la diversité de nos secteurs d'activité et à l'avantage concurrentiel dont ils disposent, à des employés fortement mobilisés et axés sur les clients, et à des assises solides en matière de technologie et de données. J'estime que nous allons tirer profit de ces capacités fondamentales pour accélérer la croissance, gagner en efficacité et accroître la fidélisation de la clientèle. Nous sommes en bonne position pour saisir les occasions d'affaires dans un marché en constante évolution et pour assurer une rentabilité durable », a conclu M. White.

Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2017 tient compte d'un montant élevé de sinistres liés à la réassurance, à savoir 112 millions de dollars, qui a résulté en grande partie des répercussions des ouragans Irma, Maria et Harvey, ce qui a réduit d'environ 8 % la croissance du bénéfice net. La croissance du bénéfice net a ralenti de 1 % en raison de la dépréciation du dollar américain. Les résultats comptables tiennent compte d'une charge de restructuration de 41 millions après impôts qui a été engagée puisque nous faisons de plus en plus usage de la technologie pour rehausser l'expérience client et réaliser des efficiences opérationnelles.

Concurremment à la publication de ses résultats, BMO a annoncé un dividende de 0,93 $ par action ordinaire pour le premier trimestre de 2018, soit 0,03 $, ou 3 % de plus qu'au trimestre précédent et 0,05 $, ou 6 % de plus qu'il y a un an. Le dividende trimestriel de 0,93 $ par action ordinaire correspond à un dividende annuel de 3,72 $ par action ordinaire.

Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires a été de 14,8 %, contre 17,2 % un an plus tôt et, après ajustement, il s'est situé à 15,5 %, contre 17,5 %.

Les états financiers consolidés annuels audités de BMO pour 2017 et le rapport de gestion connexe sont disponibles en ligne, à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs ainsi qu'à l'adresse www.sedar.com.

1) Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés selon les PCGR. Ils le sont également après ajustement de sorte à exclure l'incidence de certains éléments. Les résultats et mesures ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et sont expliqués en détail, pour toutes les périodes indiquées, dans la section intitulée Mesures non conformes aux PCGR, où sont également présentés ces mesures non conformes aux PCGR et leurs plus proches équivalents selon les PCGR. 2) Sauf indication contraire, lorsqu'il est question du bénéfice par action (BPA) dans ce document, il s'agit du bénéfice dilué par action. Le BPA est calculé au moyen du bénéfice net après déduction du bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales et des dividendes sur actions privilégiées. Note : Tous les ratios et variations de pourcentage figurant dans ce document sont fondés sur des chiffres qui n'ont pas été arrondis.

Aperçu des résultats des groupes d'exploitation pour le quatrième trimestre de 2017

PE Canada

À 624 millions de dollars, le bénéfice net comptable s'est accru de 36 millions, ou de 6 %, et, après ajustement, ce qui exclut l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, il a atteint 625 millions, ayant progressé de 37 millions, ou de 6 %, sur un an grâce à la hausse des soldes de la plupart des produits, de la marge nette d'intérêts et des revenus autres que d'intérêts. Cette hausse a été atténuée par l'augmentation des charges et de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

Au cours du trimestre et en partenariat avec Digital Media Zone (DMZ) de l'Université Ryerson, nous avons donné à cinq entreprises en démarrage l'occasion de perfectionner et de mettre à l'échelle leurs technologies par le biais du programme incubateur d'entreprises fintech de DMZ et BMO. Ce programme démontre notre engagement à parfaire notre expertise et à rehausser, par voie de l'innovation, les services que nous offrons à notre clientèle.

PE États-Unis

Le bénéfice net comptable s'est dégagé à 280 millions de dollars et, après ajustement, il a été de 291 millions, ce qui, dans les deux cas, traduit une baisse de 3 % sur un an, baisse imputable au recul du dollar américain. Le bénéfice net ajusté ne tient pas compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

Le bénéfice net comptable s'est situé à 222 millions de dollars américains et le bénéfice net ajusté, à 231 millions de dollars américains, ayant tous deux progressé de 5 millions, ou de 2 %, en regard d'un an plus tôt, ce qui a découlé surtout de la hausse des revenus tirés des dépôts et de l'accroissement des volumes de prêts aux entreprises. Ces facteurs ont été atténués par la compression des marges sur les prêts et par l'augmentation des charges.

Nous avons, au cours du trimestre, parachevé l'intégration de Financement de matériel de transport. Également, la Federal Deposit Insurance Corporation a publié son rapport annuel sur les parts du marché des dépôts et nous avons conservé notre deuxième place dans les marchés de Chicago et de Milwaukee et notre quatrième, dans les principaux marchés sur lesquels nous sommes présents, ce qui inclut ceux de l'Illinois, du Kansas, du Wisconsin, du Missouri, de l'Indiana et du Minnesota.

BMO Gestion de patrimoine

À 172 millions de dollars et à 186 millions, respectivement, le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté se sont tous deux contractés de 38 % en regard d'il y a un an. Le bénéfice net ajusté ne tient pas compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions ni des coûts d'intégration des acquisitions. Le montant élevé des sinistres liés à la réassurance qui a été constaté au cours du trimestre, soit 112 millions, et qui a découlé principalement de l'incidence d'ouragans et la comptabilisation, un an plus tôt, d'un profit sur la vente d'un placement en titres de participation ont réduit de 52 % et de 48 %, respectivement, l'augmentation du bénéfice net comptable et du bénéfice net ajusté. Le bénéfice net comptable des activités traditionnelles de gestion de patrimoine a été de 189 millions, contre 201 millions, et, après ajustement, il s'est dégagé à 203 millions, comparativement à 224 millions au même trimestre de 2016 puisque l'amélioration des marchés boursiers et l'essor des activités, ce qui englobe la progression des revenus tirés des dépôts et des prêts, ont été plus qu'annulés par un profit sur la vente d'un placement en titres de participation un an auparavant. Les activités d'assurance ont subi une perte nette de 17 millions à cause du montant élevé des sinistres liés à la réassurance au trimestre à l'étude, ce qui a été atténué par l'incidence positive des variations favorables des marchés et des changements associés à notre portefeuille de placements. En comparaison, ces activités avaient inscrit un bénéfice net de 78 millions un an plus tôt.

La publication Wealth & Finance International a, dans le cadre de la remise de ses prix pour les services financiers mondiaux en 2017, désigné BMO Gestion de patrimoine comme offrant les meilleurs services de planification de patrimoine, reconnaissant ainsi leur qualité inégalée.

BMO Marchés des capitaux

Le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté, lequel ne tient pas compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, ont tous deux été de 326 millions de dollars, ayant baissé de 66 millions, ou de 17 %, par rapport aux résultats records constatés il y a un an, ce qui est essentiellement imputable au recul des revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés ainsi qu'à la hausse des charges et de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

Durant le trimestre, BMO Marchés des capitaux s'est associé à Evolve Funds afin de favoriser le lancement du premier fonds négocié en bourse au Canada qui met l'accent sur l'inclusion et la diversité des genres en milieu de travail.

Services d'entreprise

Pour le trimestre, la perte nette des Services d'entreprise s'est située à 175 millions de dollars, comparativement à 202 millions il y a un an. La perte nette ajustée des Services d'entreprise a été de 119 millions, contre 188 millions un an auparavant. Les résultats ajustés ne tiennent pas compte d'une charge de restructuration de 41 millions après impôts au trimestre à l'étude ni des coûts d'intégration des acquisitions dans les deux périodes. Les résultats ajustés se sont améliorés par suite de la baisse des charges, ce qui a découlé notamment de l'incidence d'un profit sur la vente d'un immeuble de bureaux, et de la progression des revenus non établis sur une base d'imposition équivalente (bic), ce qui a été annulé en partie par le recul des recouvrements de pertes sur créances. Les résultats comptables ont progressé en raison de l'incidence nette des facteurs indiqués ci-dessus, incidence qui a été neutralisée en partie par la charge de restructuration inscrite au trimestre considéré.

Les résultats ajustés que renferme la présente section qui donne un aperçu des résultats des groupes d'exploitation sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section Mesures non conformes aux PCGR.

Fonds propres

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO s'établissait à 11,4 % au 31 octobre 2017. Ce ratio a augmenté par rapport à celui de 11,2 % enregistré à la clôture du troisième trimestre en raison surtout de la progression des résultats non distribués et des répercussions positives des prestations de retraite et des avantages postérieurs au départ à la retraite, ce qui a été contrebalancé en partie par l'essor des activités et les rachats d'actions réalisés durant le trimestre.

Dotation à la provision pour pertes sur créances

La dotation à la provision pour pertes sur créances a totalisé 208 millions de dollars, en hausse de 34 millions en regard de la même période un an plus tôt, hausse provenant de l'augmentation des dotations de BMO Marchés des capitaux, des Services d'entreprise et de PE Canada.

Mise en garde

Les sections ci-dessus contiennent des déclarations prospectives. Voir la mise en garde concernant les déclarations prospectives.

Documents déposés auprès des organismes de réglementation

Nos documents d'information continue, y compris les documents intermédiaires, le Rapport de gestion annuel, les états financiers consolidés audités, la Notice annuelle, l'Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et la circulaire de sollicitation de procurations, sont accessibles sur notre site Web, au www.bmo.com/relationsinvestisseurs, sur le site des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, au www.sedar.com, et dans la section EDGAR du site Web de la SEC, au www.sec.gov.

La Banque de Montréal utilise une marque unifiée reliant toutes les sociétés membres de l'organisation. La Banque de Montréal et ses filiales sont désignées par l'appellation BMO Groupe financier. Ainsi, dans le présent document, les appellations BMO et BMO Groupe financier désignent la Banque de Montréal et ses filiales.

Revue financière



Les commentaires contenus dans la présente Revue financière sont en date du 5 décembre 2017. L'information qui précède cette section fait partie de cette Revue financière, laquelle doit être lue à la lumière des états financiers consolidés intermédiaires non audités de la période close le 31 octobre 2017 qui figurent aux présentes, ainsi que des états financiers consolidés audités de l'exercice clos le 31 octobre 2017 et du Rapport de gestion pour l'exercice 2017.

On trouvera une analyse détaillée de nos secteurs d'activité, de nos stratégies et de nos objectifs dans le Rapport de gestion annuel pour 2017, qui est accessible sur notre site Web à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs. Nous invitons également les lecteurs à visiter ce site pour y obtenir d'autres renseignements financiers trimestriels.

La direction de la Banque de Montréal, sous la supervision du chef de la direction et du chef des finances, a évalué, au 31 octobre 2017, l'efficacité des contrôles et procédures de communication de l'information de la Banque de Montréal, tels qu'ils sont définis dans les règles de la Securities and Exchange Commission et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, et elle a conclu que ces contrôles et procédures étaient efficaces.

Au cours du trimestre clos le 31 octobre 2017, il n'y a eu aucun changement à notre contrôle interne à l'égard de l'information financière qui a eu un effet important, ou qui est raisonnablement susceptible d'avoir un effet important, sur notre contrôle interne à l'égard de l'information financière.

En raison de leurs limites intrinsèques, les contrôles et procédures de communication de l'information et le contrôle interne à l'égard de l'information financière ne peuvent fournir qu'une assurance raisonnable et il est possible qu'ils ne permettent pas de prévenir ou de détecter les inexactitudes.

Comme lors des trimestres précédents, le Comité d'audit et de révision de la Banque de Montréal a examiné le présent document, et le Conseil d'administration de la Banque de Montréal l'a approuvé avant sa publication.













Faits saillants financiers







Tableau 1











(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2017 T3-2017 T4-2016 Exercice 2017 Exercice 2016 Sommaire de l'état des résultats









Revenus nets d'intérêts 2 535 2 533 2 498 10 007 9 872 Revenus autres que d'intérêts 3 120 2 926 2 780 12 253 11 215 Revenus 5 655 5 459 5 278 22 260 21 087 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) 573 253 79 1 538 1 543 Revenus, déduction faite des SCVPI 5 082 5 206 5 199 20 722 19 544 Dotation à la provision spécifique pour pertes sur créances 208 210 174 850 815 Dotation à la provision générale pour (recouvrement de) pertes sur créances - (76) - (76) - Total de la dotation à la provision pour pertes sur créances 208 134 174 774 815 Charges autres que d'intérêts 3 369 3 278 3 323 13 302 12 997 Charge d'impôts sur le résultat 278 407 357 1 296 1 101 Bénéfice net 1 227 1 387 1 345 5 350 4 631

Attribuable aux actionnaires de la Banque 1 227 1 387 1 344 5 348 4 622

Attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales - - 1 2 9 Bénéfice net 1 227 1 387 1 345 5 350 4 631 Bénéfice net ajusté 1 309 1 374 1 395 5 508 5 020 Données relatives aux actions ordinaires (en dollars, sauf indication contraire)









Bénéfice par action 1,81 2,05 2,02 7,92 6,92 Bénéfice par action ajusté 1,94 2,03 2,10 8,16 7,52 Croissance du bénéfice par action (%) (10,3) 9,8 10,4 14,5 5,3 Croissance du bénéfice par action ajusté (%) (7,6) 4,4 10,5 8,5 7,4 Dividendes déclarés par action 0,90 0,90 0,86 3,56 3,40 Valeur comptable d'une action 61,92 59,65 59,56 61,92 59,56 Cours de clôture de l'action 98,83 94,56 85,36 98,83 85,36 Valeur marchande globale des actions ordinaires (en milliards de dollars) 64,0 61,3 55,1 64,0 55,1 Rendement de l'action (%) 3,6 3,8 4,0 3,6 4,0 Mesures et ratios financiers (%)









Rendement des capitaux propres 12,1 13,4 13,8 13,3 12,1 Rendement des capitaux propres ajustés 12,9 13,3 14,4 13,7 13,1 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires 14,8 16,5 17,2 16,3 15,3 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté 15,5 16,0 17,5 16,5 16,1 Croissance du bénéfice net (8,8) 11,4 10,8 15,5 5,1 Croissance du bénéfice net ajusté (6,2) 6,1 10,3 9,7 7,2 Croissance des revenus 7,2 (3,1) 5,9 5,6 8,8 Croissance des revenus, déduction faite des SCVPI (2,2) 5,3 10,2 6,0 7,8 Croissance des charges autres que d'intérêts 1,4 6,0 7,4 2,3 6,7 Croissance des charges autres que d'intérêts ajustées (0,1) 6,5 7,3 3,7 6,1 Ratio d'efficience, déduction faite des SCVPI 66,3 63,0 63,9 64,2 66,5 Ratio d'efficience ajusté 57,5 59,0 61,7 58,4 59,2 Ratio d'efficience ajusté, déduction faite des SCVPI 64,0 61,9 62,6 62,8 63,9 Levier d'exploitation, déduction faite des SCVPI (3,6) (0,7) 2,8 3,7 1,1 Levier d'exploitation ajusté, déduction faite des SCVPI (2,1) (1,2) 2,9 1,9 2,1 Marge nette d'intérêts sur l'actif productif moyen 1,57 1,55 1,57 1,55 1,59 Taux d'impôt effectif 18,5 22,7 21,0 19,5 19,2 Taux d'impôt effectif ajusté 19,3 22,5 21,2 19,8 19,9 Rendement de l'actif moyen 0,68 0,76 0,75 0,74 0,65 Ratio de la dotation à la provision pour pertes sur créances au solde moyen net des prêts











et acceptations (annualisé) 0,22 0,14 0,19 0,21 0,23 Ratio de la dotation à la provision spécifique pour pertes sur créances au solde moyen











net des prêts et acceptations (annualisé) 0,22 0,22 0,19 0,23 0,23 Bilan (en millions de dollars, sauf indication contraire)









Actifs 709 580 708 617 687 935 709 580 687 935 Solde net des prêts et acceptations 378 218 375 971 371 751 378 218 371 751 Dépôts 483 488 473 111 473 372 483 488 473 372 Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 40 114 38 694 38 464 40 114 38 464 Ratio de la trésorerie et des valeurs mobilières au total des actifs (%) 28,5 27,8 27,1 28,5 27,1 Ratios des fonds propres (%)









Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires 11,4 11,2 10,1 11,4 10,1 Ratio des fonds propres de catégorie 1 13,0 12,9 11,6 13,0 11,6 Ratio du total des fonds propres 15,1 15,2 13,6 15,1 13,6 Ratio de levier 4,4 4,4 4,2 4,4 4,2 Cours de change









Dollar CA/dollar US 1,2895 1,2453 1,3411 1,2895 1,3411 Dollar CA/dollar US - moyenne 1,2621 1,2974 1,3216 1,3071 1,3251

Les résultats ajustés que renferme la présente section sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.

Mesures non conformes aux PCGR

Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés conformément aux PCGR. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens et ont été établis à partir d'états financiers préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Toute mention des PCGR renvoie aux IFRS. Les résultats et mesures sont également présentés après ajustement de manière à exclure l'incidence de certains éléments, tel qu'il est indiqué dans le tableau 2 ci-dessous. Les résultats et mesures qui ne tiennent pas compte de l'incidence des variations des cours de change entre le dollar canadien et le dollar américain sur les activités que nous menons aux États-Unis sont des mesures non conformes aux PCGR (il y a lieu de se reporter à la section Change pour l'analyse des répercussions des variations des cours de change sur nos résultats). La direction évalue le rendement à l'aide de mesures et résultats comptables et de mesures et résultats ajustés, et considère qu'ils sont utiles aux fins de l'appréciation de la performance sous-jacente des secteurs. Le fait de recourir à un tel mode de présentation donne aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats en plus de leur permettre d'apprécier l'incidence d'éléments spécifiques sur les résultats des périodes indiquées et de mieux évaluer les résultats compte non tenu de ces éléments s'ils considèrent que ceux-ci ne reflètent pas les résultats continus. C'est pourquoi ce mode de présentation peut aider les lecteurs à analyser les tendances et à faire des comparaisons avec nos concurrents. Sauf indication contraire, l'analyse, par la direction, des changements des résultats comptables figurant dans le présent document s'applique également à ceux des résultats ajustés correspondants. Les résultats et mesures ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et n'ont donc pas de sens normalisé aux termes de ceux-ci. Ils sont difficilement comparables avec des mesures similaires qu'utilisent d'autres entreprises et ne devraient pas être interprétés de manière isolée ni comme pouvant remplacer les résultats établis aux termes des PCGR.













Mesures non conformes aux PCGR







Tableau 2

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2017 T3-2017 T4-2016 Exercice 2017 Exercice 2016 Résultats comptables









Revenus 5 655 5 459 5 278 22 260 21 087 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) (573) (253) (79) (1 538) (1 543) Revenus, déduction faite des SCVPI 5 082 5 206 5 199 20 722 19 544 Dotation à la provision pour pertes sur créances (208) (134) (174) (774) (815) Charges autres que d'intérêts (3 369) (3 278) (3 323) (13 302) (12 997) Bénéfice avant impôts sur le résultat 1 505 1 794 1 702 6 646 5 732 Charge d'impôts sur le résultat (278) (407) (357) (1 296) (1 101) Bénéfice net 1 227 1 387 1 345 5 350 4 631 BPA ($) 1,81 2,05 2,02 7,92 6,92 Éléments d'ajustement (avant impôts) 1)









Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2) (34) (35) (37) (149) (160) Coûts d'intégration des acquisitions 3) (24) (20) (31) (87) (104) Ajustement comptable cumulatif 4) - - - - (85) Coûts de restructuration 5) (59) - - (59) (188) Diminution de la provision générale pour pertes sur créances 6) - 76 - 76 - Éléments d'ajustement pris en compte dans le bénéfice comptable avant impôts (117) 21 (68) (219) (537) Éléments d'ajustement (après impôts) 1)









Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2) (26) (28) (29) (116) (124) Coûts d'intégration des acquisitions 3) (15) (13) (21) (55) (71) Ajustement comptable cumulatif 4) - - - - (62) Coûts de restructuration 5) (41) - - (41) (132) Diminution de la provision générale pour pertes sur créances 6) - 54 - 54 - Éléments d'ajustement pris en compte dans le bénéfice net comptable après impôts (82) 13 (50) (158) (389) Incidence sur le BPA ($) (0,13) 0,02 (0,08) (0,24) (0,60) Résultats ajustés









Revenus 5 655 5 459 5 278 22 260 21 171 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) (573) (253) (79) (1 538) (1 543) Revenus, déduction faite des SCVPI 5 082 5 206 5 199 20 722 19 628 Dotation à la provision pour pertes sur créances (208) (210) (174) (850) (815) Charges autres que d'intérêts (3 252) (3 223) (3 255) (13 007) (12 544) Bénéfice avant impôts sur le résultat 1 622 1 773 1 770 6 865 6 269 Charge d'impôts sur le résultat (313) (399) (375) (1 357) (1 249) Bénéfice net 1 309 1 374 1 395 5 508 5 020 BPA ($) 1,94 2,03 2,10 8,16 7,52

1) Les éléments d'ajustement ont été pris en compte par les Services d'entreprise, sauf dans le cas de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions qui, lui, a été imputé aux groupes d'exploitation, et des coûts d'intégration des acquisitions associés à F&C Asset Management plc (F&C), ceux-ci l'ayant été à la Gestion de patrimoine. 2) Ces charges ont été imputées aux groupes d'exploitation en tant que charges autres que d'intérêts. Les montants avant et après impôts de chaque groupe d'exploitation sont présentés aux pages 14, 15, 16, 18 et 20. 3) Les coûts d'intégration des acquisitions associés à F&C Asset Management plc (F&C) ont été imputés à la Gestion de patrimoine et ceux liés aux activités de Financement de matériel de transport qui ont été acquises l'ont été aux Services d'entreprise puisque l'acquisition touche à la fois PE Canada et PE États-Unis. Les coûts des acquisitions sont essentiellement pris en compte dans les charges autres que d'intérêts. 4) L'ajustement comptable cumulatif qui a été constaté sous le poste Autres des revenus autres que d'intérêts était lié à la conversion des monnaies étrangères et a surtout influé sur les résultats des périodes antérieures. 5) Il s'agit de charges de restructuration qui ont été engagées au quatrième trimestre de 2017 et au deuxième trimestre de 2016, car nous faisons de plus en plus usage de la technologie pour rehausser l'expérience client et réaliser des efficiences opérationnelles. Les coûts de restructuration ont été constatés dans les charges autres que d'intérêts. 6) Les ajustements de la provision générale pour pertes sur créances ont été constatés dans la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances des Services d'entreprise. Les résultats ajustés que renferme ce tableau sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans d'autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives peuvent comprendre notamment des observations concernant nos objectifs et nos priorités pour l'exercice 2018 et au-delà, nos stratégies ou actions futures, nos cibles, nos attentes concernant notre situation financière ou le cours de nos actions, et les résultats ou les perspectives de notre exploitation ou des économies canadienne, américaine et mondiale.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la situation économique générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents, les marchés financiers ou du crédit faibles, volatils ou illiquides, les fluctuations des taux d'intérêt et des cours de change, les changements de politique monétaire, budgétaire ou économique, la législation et les interprétations fiscales, l'intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d'activité dans lesquels nous oeuvrons, les changements de législation ou les changements dans les attentes ou les exigences des organismes de supervision, y compris les exigences ou directives en matière de fonds propres, de taux d'intérêt et de liquidité, ainsi que l'incidence de tels changements sur les coûts de financement, les procédures judiciaires ou démarches réglementaires, l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, notre capacité à mettre en oeuvre nos plans stratégiques, de conclure des acquisitions et d'intégrer les entreprises acquises, ce qui englobe l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, les estimations comptables critiques et l'incidence des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations sur ces estimations, les risques opérationnels et infrastructurels, les modifications de nos cotes de crédit, la situation politique, notamment les changements liés aux questions économiques ou commerciales ou influant sur celles-ci, les activités des marchés financiers internationaux, les répercussions possibles de guerres ou d'activités terroristes sur nos activités, les répercussions des éclosions de maladies sur les économies locales, nationales ou mondiale, les catastrophes naturelles et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau, les changements technologiques, la sécurité de l'information et la cybersécurité, et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés.

Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Pour plus d'informations, il y a lieu de se reporter à la section Risques pouvant influer sur les résultats futurs, à la page 79, ainsi qu'aux rubriques sur le risque de crédit et de contrepartie, le risque de marché, le risque d'assurance, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel, le risque de modèle, le risque juridique et réglementaire, le risque d'entreprise, le risque de stratégie, le risque environnemental et social, et le risque de réputation, qui commencent à la page 86 du Rapport de gestion annuel pour 2017 de BMO et qui présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur les résultats futurs de la Banque de Montréal. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. La Banque de Montréal ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par elle-même ou en son nom, sauf si la loi l'exige. L'information prospective contenue dans le présent document est présentée dans le but d'aider nos actionnaires à comprendre notre situation financière aux dates indiquées ou pour les périodes closes à ces dates ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et peut ne pas convenir à d'autres fins.

Les hypothèses relatives au comportement des économies canadienne et américaine, ainsi qu'à la conjoncture de marché globale et à leur effet combiné sur nos activités sont des facteurs importants dont nous tenons compte lors de l'établissement de nos priorités et objectifs stratégiques et des perspectives de nos divers secteurs d'activité. Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance économique, en général et pour le secteur des services financiers, nous utilisons principalement les données économiques historiques fournies par les administrations publiques, les liens passés entre les variables économiques et financières ainsi que les risques qu'ils posent pour l'économie au pays et à l'échelle mondiale. Se reporter à la section Évolution de la situation économique et perspectives à la page 32 du Rapport de gestion annuel pour 2017 de BMO.

Change

Les équivalents en dollars canadiens des résultats de BMO aux États-Unis qui sont libellés en dollars américains ont fléchi en regard du troisième trimestre de 2017 et du quatrième trimestre de 2016 à cause de la moins-value du dollar américain. Le tableau 3 fait état des cours de change moyens des dollars canadien et américain ainsi que de l'incidence de leurs fluctuations sur nos résultats sectoriels aux États-Unis. Dans le présent document, toute mention de l'incidence du dollar américain ne rend pas compte des montants libellés dans cette monnaie et constatés par des unités de BMO qui ne mènent pas d'activités aux États-Unis.

Nos flux de revenus en dollars américains ne bénéficiaient pas d'une couverture économique contre les fluctuations des cours de change au cours de l'exercice ni dans le quatrième trimestre de 2016. Nous déterminons régulièrement s'il nous faut ou non conclure des opérations de couverture afin d'atténuer l'incidence des fluctuations des cours de change sur le bénéfice net.

Il y a lieu de se reporter à la section Gestion du capital du Rapport de gestion annuel pour 2017 pour obtenir une analyse de l'incidence que peuvent avoir les fluctuations des cours de change sur notre capital. Les fluctuations des cours de change ont aussi des répercussions sur le cumul des autres éléments du résultat global, du fait essentiellement de la conversion de nos investissements dans des établissements à l'étranger.

La présente section qui traite du change renferme des déclarations prospectives. Voir la mise en garde concernant les déclarations prospectives.







Incidence des fluctuations des cours de change sur les résultats computable et les résultats ajustés sectoriels aux États-Unis de BMO

Tableau 3







T4-2017 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) c. T4-2016 c. T3-2017 Cours de change entre les dollars canadien et américain (moyenne)





Période à l'étude 1,2621 1,2621

Période antérieure 1,3216 1,2974 Incidence sur les résultats comptables sectoriels aux États-Unis



Diminution des revenus nets d'intérêts (45) (27) Diminution des revenus autres que d'intérêts (38) (22) Diminution des revenus (83) (49) Diminution de la dotation à la provision pour pertes sur créances 4 2 Diminution des charges 59 35 Diminution des impôts sur le résultat 5 3 Diminution du bénéfice net comptable, avant l'incidence des couvertures (15) (9) Pertes de couverture de la période considérée, après impôts - - Diminution du bénéfice net comptable (15) (9) Incidence sur les résultats ajustés sectoriels aux États-Unis



Diminution des revenus nets d'intérêts (45) (27) Diminution des revenus autres que d'intérêts (38) (22) Diminution des revenus (83) (49) Diminution de la dotation à la provision pour pertes sur créances 3 2 Diminution des charges 57 34 Diminution des impôts sur le résultat 6 3 Diminution du bénéfice net ajusté, avant l'incidence des couvertures (17) (10) Pertes de couverture de la période considérée, après impôts - - Diminution du bénéfice net ajusté (17) (10) Les résultats ajustés que renferme la présente section sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du quatrième trimestre de 2016

Le bénéfice net s'est chiffré à 1 227 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017, en baisse de 118 millions, ou de 9 %, par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a été de 1 309 millions au quatrième trimestre de 2017, s'étant comprimé de 86 millions, ou de 6 %, en regard d'il y a un an. Le bénéfice net ajusté ne tient pas compte d'une charge de restructuration qui a été constatée au trimestre à l'étude ni de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et des coûts d'intégration des acquisitions dans les deux périodes. Sur un an, le BPA a diminué de 0,21 $, ou de 10 %, pour s'établir à 1,81 $ et, après ajustement, il a reculé de 0,16 $, ou de 8 %, et s'est dégagé à 1,94 $. Le bénéfice net du trimestre considéré tient compte de sinistres de 112 millions qu'ont inscrites nos activités de réassurance en raison surtout des répercussions des ouragans Irma, Maria et Harvey, ce qui a retranché 0,17 $ du bénéfice par action et réduit d'environ 8 % la croissance du bénéfice net. La croissance du bénéfice net a ralenti de 1 % en raison de la dépréciation du dollar américain.

À 624 millions de dollars, le bénéfice net comptable de PE Canada s'est accru de 36 millions, ou de 6 %, et, après ajustement, il a atteint 625 millions, ayant augmenté de 37 millions, ou de 6 %, sur un an grâce à la hausse des soldes de la plupart des produits et de la marge nette d'intérêts. Ces facteurs ont été atténués par l'augmentation des charges et de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Exprimés en dollars canadiens, le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté de PE États-Unis ont tous deux fléchi de 3 % en regard de ce qu'ils étaient un an plus tôt à cause du recul du dollar américain. Exprimé dans cette devise, le bénéfice net avant et après ajustement de PE États-Unis a, dans les deux cas, augmenté de 5 millions, ou de 2 %, et ce, grâce principalement à la progression des revenus tirés des dépôts et à l'élargissement des volumes de prêts aux entreprises, ce qui a été neutralisé en partie par la compression des marges sur les prêts et par la hausse des charges. À 172 millions et 186 millions, respectivement, le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté de la Gestion de patrimoine se sont tous deux contractés de 38 % en regard du quatrième trimestre de 2016. Le montant élevé des sinistres liés à la réassurance au trimestre à l'étude et le fait qu'il y a un an, un profit avait été réalisé sur la vente d'un placement en titres de participation, ont réduit de 52 % la croissance du bénéfice net comptable et de 48 % celle du bénéfice net ajusté. Le bénéfice net comptable des activités traditionnelles de gestion de patrimoine s'est établi à 189 millions, contre 201 millions, et, après ajustement, il a été de 203 millions, comparativement à 224 millions un an plus tôt, l'amélioration des marchés boursiers et l'essor des activités, dont la progression des revenus tirés des dépôts et des prêts, ayant été plus qu'annulés par un profit sur la vente d'un placement en titres de participation un an auparavant. Les activités d'assurance ont subi une perte nette de 17 millions à cause du montant élevé des sinistres liés à la réassurance qui a été constaté au trimestre à l'étude, ce qui a été atténué par l'incidence positive des variations favorables des marchés et des changements associés à notre portefeuille de placements. Un an plus tôt, les activités d'assurance avaient dégagé un bénéfice net de 78 millions. Le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté de BMO Marchés des capitaux se sont situés à 326 millions, ayant tous deux reculé de 66 millions, ou de 17 %, par rapport aux résultats records inscrits dans le même trimestre de l'exercice précédent, ce qui a résulté surtout du repli des revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés ainsi que de la hausse des charges et de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Les résultats ajustés des Services d'entreprise se sont renforcés grâce au recul des charges, ce qui a découlé notamment d'un profit sur la vente d'un immeuble de bureaux, et de l'augmentation des revenus non établis sur une bic. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la diminution des recouvrements de pertes sur créances. Quant aux résultats comptables, ils se sont améliorés en raison de l'incidence nette des facteurs précités, ce qui a été atténué par la charge de restructuration comptabilisée au trimestre à l'étude.

Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du troisième trimestre de 2017

Le bénéfice net s'est replié de 160 millions de dollars, ou de 12 %, par rapport au trimestre précédent et, après ajustement, il a fléchi de 65 millions, ou de 5 %. Le bénéfice net ajusté ne tient pas compte d'une charge de restructuration au trimestre considéré, d'une diminution de la provision générale au trimestre précédent ni de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et des coûts d'intégration des acquisitions dans les deux périodes. Le BPA a baissé de 0,24 $, ou de 11 %, et, après ajustement, son recul a été de 0,09 $, ou de 4 %. Le bénéfice net du trimestre à l'étude tient compte d'un montant élevé de sinistres liés à la réassurance, soit 112 millions, ce qui a retranché 0,17 $ du bénéfice par action et réduit d'environ 8 % la croissance du bénéfice net.

Le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté de PE Canada ont tous deux augmenté de 2 % grâce à l'élargissement de la marge nette d'intérêts, ce qui été annulé en partie par la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances et des charges. Exprimés en dollars canadiens, le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté de PE États-Unis ont tous deux progressé de 2 millions de dollars, ou de 1 %, en regard du trimestre précédent. En dollars américains, le bénéfice net avant et, après ajustement de PE États-Unis a, dans les deux cas, augmenté de 8 millions, ou de 3 %, ce qui a découlé de la progression des revenus et de la baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances et des charges. Ces facteurs ont été annulés en partie par un taux d'impôt plus avantageux au trimestre précédent. Le bénéfice net comptable de la Gestion de patrimoine, lequel tient compte d'un montant élevé de sinistres liés à la réassurance, à savoir 112 millions, a reculé de 92 millions, ou de 35 %, et après ajustement, il a fléchi de 93 millions, ou de 33 %. Le bénéfice net comptable des activités traditionnelles de gestion de patrimoine s'est établi à 189 millions et, après ajustement, il a été de 203 millions, n'ayant pour ainsi dire pas varié. Les activités d'assurance ont accusé une perte nette de 17 millions à cause surtout des 112 millions de dollars de sinistres liés à la réassurance au trimestre à l'étude, compte non tenu de l'incidence positive des variations favorables des marchés et des changements associés à notre portefeuille de placements. Au trimestre précédent, les activités d'assurance avaient dégagé un bénéfice net de 76 millions. Le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté de BMO Marchés des capitaux se sont tous deux renforcés de 11 %, ce qui a résulté surtout de la progression des revenus et de la réduction des charges. Ces facteurs ont été annulés en partie par le fait que le taux d'impôt avait été plus avantageux au trimestre précédent et que la dotation à la provision pour pertes sur créances a augmenté. Les résultats ajustés des Services d'entreprise se sont repliés en raison principalement de l'accroissement des charges, compte non tenu d'un profit sur la vente d'un immeuble de bureaux au trimestre à l'étude, ce qui a été contrebalancé en partie par l'impact d'un taux d'impôt plus élevé au trimestre précédent. Les résultats comptables se sont affaiblis parce que la provision générale avait diminué au troisième trimestre et à cause de la constatation d'une charge de restructuration au trimestre considéré ainsi que de l'incidence nette des facteurs précités.

Les résultats ajustés que renferme la présente section qui traite du bénéfice net sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.

Revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du quatrième trimestre de 2016

Les revenus ont augmenté de 377 millions de dollars, ou de 7 %, par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent, s'établissant ainsi à 5 655 millions. Après avoir retranché des revenus d'assurance les sinistres, les commissions et les variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) (ce qui correspond aux revenus nets), les revenus se sont établis à 5 082 millions, s'étant contractés de 117 millions, ou de 2 %, soit de 1 % compte non tenu de l'incidence de la dépréciation du dollar américain. Les revenus nets tiennent compte d'un montant élevé de sinistres liés à la réassurance, à savoir 112 millions.

Les revenus de PE Canada se sont améliorés de 5 % grâce surtout à l'accroissement des soldes de la plupart des produits, de la marge nette d'intérêts et des revenus autres que d'intérêts. En dollars canadiens, les revenus de PE États-Unis se sont affaiblis de 2 % à cause de l'impact de la moins-value du dollar américain. Exprimés dans cette devise, les revenus de PE États-Unis se sont renforcés de 3 % grâce à l'augmentation des revenus tirés des dépôts et des volumes de prêts aux entreprises, compte non tenu de la compression des marges sur les prêts et de la baisse des revenus autres que d'intérêts. Les revenus des activités traditionnelles de gestion de patrimoine sont demeurés pour ainsi dire les mêmes puisque la meilleure tenue des marchés boursiers et l'essor de ces activités, y compris l'amélioration des revenus tirés des dépôts et des prêts, ont été annulés par le fait qu'un profit sur la vente d'un placement en titres de participation avait été inscrit un an plus tôt. Les revenus nets d'assurance ont été de 42 millions de dollars, contre 136 millions au quatrième trimestre de l'exercice précédent, ce qui a découlé du montant important des sinistres liés à la réassurance. Ce facteur a été atténué par l'incidence positive des variations favorables des marchés et des changements associés à notre portefeuille de placements. Les revenus de BMO Marchés des capitaux ont fléchi de 4 % étant donné que les revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés ont fléchi alors qu'ils avaient été particulièrement élevés un an plus tôt, ce qui est essentiellement imputable au repli des activités de consultation en fusions et acquisitions et à la baisse des profits nets sur titres. Ces facteurs ont été atténués par l'amélioration des revenus associés aux services bancaires aux sociétés. Les revenus du secteur Produits de négociation n'ont que peu varié sur un an. Quant aux revenus des Services d'entreprise, ils ont baissé à cause de l'augmentation de l'ajustement sur une bic des groupes, ce qui a été compensé en partie par la progression des revenus non établis sur une bic au trimestre à l'étude.

Se situant à 2 535 millions de dollars, les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 37 millions, ou de 2 %, soit de 3 % compte non tenu de l'incidence du repli du dollar américain, en raison surtout de l'élargissement des marges sur les dépôts des unités des Services bancaires Particuliers et entreprises, ce qui a été atténué par la baisse des revenus nets d'intérêts générés par certaines activités de négociation. L'actif productif moyen s'est chiffré à 642,5 milliards de dollars, s'étant accru de 11,2 milliards, ou de 2 %, sur un an, soit de 4 % compte non tenu de l'incidence de la moins-value du dollar américain. L'amélioration enregistrée provient de la hausse des valeurs mobilières et des prêts. À 1,57 %, la marge nette d'intérêts globale de BMO est demeurée la même qu'il y a un an. Compte non tenu des activités de négociation, elle s'est élargie de 4 points de base sur un an, pour atteindre 1,91 %, ce qui a découlé surtout de l'accroissement des marges sur les dépôts des unités des Services bancaires Particuliers et entreprises.

Le montant net des revenus autres que d'intérêts s'est établi à 2 547 millions de dollars, ayant fléchi de 154 millions, ou de 6 %, soit de 4 % exclusion faite des répercussions de la dépréciation du dollar américain, à cause surtout d'un montant élevé de sinistres liés à la réassurance au trimestre à l'étude, d'un profit sur la vente d'un placement en titres de participation un an plus tôt et de la réduction des commissions de prise ferme et de consultation.

Le montant brut des revenus d'assurance s'est amélioré de 396 millions de dollars en regard du quatrième trimestre de 2016, et ce, surtout parce que les baisses des taux d'intérêt à long terme ont accru la juste valeur des placements d'assurance au trimestre considéré, alors que les hausses de ces taux avaient affaibli cette juste valeur un an plus tôt et aussi en raison de l'augmentation des ventes de rentes. Les revenus d'assurance peuvent varier à cause des fluctuations de la juste valeur des actifs d'assurance. Les placements qui soutiennent les passifs au titre des indemnités sont essentiellement des actifs à revenu fixe qui sont inscrits à la juste valeur, et les variations de celle-ci sont constatées dans les revenus d'assurance figurant à l'état consolidé des résultats. Ces variations de la juste valeur sont en grande partie contrebalancées par les variations de la juste valeur des passifs au titre des indemnités, dont l'incidence est prise en compte dans les sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI), tel qu'il est indiqué à la page 11. Compte tenu de la mesure dans laquelle les revenus d'assurance peuvent varier et puisque cette variabilité est grandement atténuée par les SCVPI, nous analysons généralement les revenus déduction faite des SCVPI.

Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du troisième trimestre de 2017

Les revenus se sont renforcés de 196 millions de dollars, ou de 4 %, par rapport au trimestre précédent. Les revenus nets se sont comprimés de 124 millions, ou de 2 %, soit de 1 % compte non tenu de l'incidence de la dépréciation du dollar américain. Les revenus nets reflètent le montant élevé des sinistres liés à la réassurance du trimestre à l'étude.

Les revenus de PE Canada se sont raffermis de 2 %, et ce, en raison surtout de l'élargissement de la marge nette d'intérêts. Exprimés en dollars canadiens, les revenus de PE États-Unis se sont affaiblis de 1 %, mais, en dollars américains, ils ont progressé de 2 % grâce à l'augmentation des volumes de prêts et des revenus tirés des dépôts. Les revenus des activités traditionnelles de gestion de patrimoine se sont améliorés de 13 millions de dollars, ou de 1 %. Quant aux revenus nets d'assurance, ils sont passés des 133 millions qu'ils étaient au trimestre précédent à 42 millions, leur baisse s'expliquant surtout par la constatation d'un montant élevé de sinistres liés à la réassurance au trimestre à l'étude, soit 112 millions, compte non tenu de l'incidence positive qu'ont eue les variations favorables des marchés et les changements associés à notre portefeuille de placements. Les revenus de BMO Marchés des capitaux ont augmenté de 6 %. Les revenus du secteur Produits de négociation se sont renforcés en raison notamment de l'intensification des activités menées pour les clients du segment des actions. Les revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés ont augmenté parce que les activités de banque d'affaires ont été plus soutenues, et ce, surtout dans le cas des activités de prise ferme et de titres d'emprunt ainsi que de consultation en fusions et acquisitions. Les revenus des Services d'entreprise se sont repliés en grande partie à cause de l'augmentation de l'ajustement sur une bic des groupes au trimestre considéré.

S'établissant à 2 535 millions de dollars, les revenus nets d'intérêts sont demeurés pour ainsi dire les mêmes qu'au trimestre précédent, mais ils ont augmenté de 1 % exclusion faite des répercussions du repli du dollar américain, ce qui a résulté essentiellement de l'accroissement des marges sur les dépôts. D'un montant de 642,5 milliards de dollars, l'actif productif moyen a fléchi de 4,1 milliards, ou de 1 %. Exclusion faite de l'incidence de la dépréciation du dollar américain, cet actif a augmenté de 2,6 milliards en regard du troisième trimestre. La marge nette d'intérêts globale de BMO s'est élargie de 2 points de base, ou de 1 point de base compte non tenu des activités de négociation, sa hausse étant essentiellement imputable à de meilleures marges sur les dépôts.

Le montant net des revenus autres que d'intérêts s'est replié de 126 millions de dollars, ou de 5 %, soit de 4 % compte non tenu des conséquences de la moins-value du dollar américain. Son repli a découlé surtout du montant élevé des sinistres liés à la réassurance et de la baisse des revenus de négociation au cours du trimestre, ce qui a été compensé en partie par la hausse des revenus de change, autres que de négociation, et des commissions de prise ferme et de consultation.

Le montant brut des revenus d'assurance s'est raffermi de 228 millions de dollars en regard du trimestre précédent, et ce, en grande partie grâce au fait que les baisses des taux d'intérêt à long terme ont accru la juste valeur des placements d'assurance au cours du trimestre considéré, alors que les hausses de ces taux avaient affaibli cette juste valeur au trimestre précédent, facteur neutralisé en partie par le repli des ventes de rentes. L'amélioration des revenus d'assurance a été plus qu'annulée par la hausse des sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités, comme il est indiqué à la page 11.

Les résultats ajustés que renferme la présente section qui traite des revenus sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.













Marge nette d'intérêts sur l'actif productif moyen (bic) 1)







Tableau 4











(en points de base) T4-2017 T3-2017 T4-2016 Exercice 2017 Exercice 2016

PE Canada 259 254 253 253 254

PE États-Unis 377 380 358 375 363 Services bancaires Particuliers et entreprises 296 293 288 292 289 Gestion de patrimoine 261 243 241 250 237 BMO Marchés des capitaux 50 35 53 48 58 Services d'entreprise 2) n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. Total de la marge nette d'intérêts de BMO 157 155 157 155 159 Total de la marge nette d'intérêts de BMO (compte non tenu des activités de négociation) 191 190 187 187 186 Total de la marge des services de détail au Canada 3) 257 251 251 251 251

1) La marge nette d'intérêts est calculée et présentée par rapport à l'actif productif moyen plutôt que par rapport à l'actif total. Cette méthode produit une mesure plus pertinente des marges et de leurs variations. Les marges des groupes d'exploitation sont présentées sur une base d'imposition comparable (bic), tandis que la marge globale de BMO l'est selon les PCGR. 2) Les revenus nets d'intérêts ajustés des Services d'entreprise sont négatifs pour toutes les périodes, et leur variabilité influe sur les fluctuations de la marge nette d'intérêts. 3) Le total de la marge des services de détail au Canada représente la marge nette d'intérêts des activités combinées des unités canadiennes de PE Canada et de la Gestion de patrimoine. n. s. - non significatif

Dotation à la provision pour pertes sur créances



Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du quatrième trimestre de 2016

La dotation à la provision pour pertes sur créances a totalisé 208 millions de dollars, en hausse de 34 millions en regard de la même période un an plus tôt, hausse provenant de l'augmentation des dotations de BMO Marchés des capitaux, des Services d'entreprise et de PE Canada. La provision générale n'a affiché aucune variation nette pour le trimestre.

La dotation de PE Canada a augmenté de 11 millions de dollars, pour s'établir à 134 millions, ce qui a découlé de l'accroissement de la dotation liée aux prêts aux entreprises. La dotation de PE États-Unis, d'un montant de 66 millions, n'a pas varié puisque l'augmentation de la dotation associée aux prêts aux particuliers a été annulée par les répercussions de la moins-value du dollar américain. La dotation constatée par BMO Marchés des capitaux a été de 4 millions, alors qu'il avait inscrit des recouvrements nets de 8 millions un an auparavant. Quant à la dotation des Services d'entreprise, elle s'est accrue de 12 millions en raison surtout du recul des recouvrements de pertes sur créances sur un an.

Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du troisième trimestre de 2017

Le total de la dotation à la provision pour pertes sur créances a accusé une hausse de 74 millions de dollars, ce qui reflète un recul de la provision générale au trimestre précédent. La dotation à la provision spécifique pour pertes sur créances s'est chiffrée à 208 millions, soit un montant comparable à celui du troisième trimestre.

La dotation de PE Canada a augmenté de 9 millions de dollars en raison de la hausse de la dotation liée aux prêts aux entreprises. Quant à la dotation de PE États-Unis, elle a fléchi de 13 millions par suite de la diminution des dotations liées aux prêts aux particuliers et aux entreprises. BMO Marchés des capitaux a constaté une dotation de 4 millions, tandis qu'il avait inscrit des recouvrements nets de 2 millions au trimestre précédent. Dans le cas des Services d'entreprise, la dotation à la provision spécifique est demeurée la même d'un trimestre à l'autre.





Dotation à la provision pour pertes sur créances par groupe d'exploitation Tableau 5



(en millions de dollars canadiens) T4-2017 T3-2017 T4-2016 Exercice 2017 Exercice 2016

PE Canada 134 125 123 505 542

PE États-Unis 66 79 66 295 257 Services bancaires Particuliers et entreprises 200 204 189 800 799 Gestion de patrimoine - 5 1 8 9 BMO Marchés des capitaux 4 (2) (8) 44 81 Services d'entreprise 4 3 (8) (2) (74) Dotation à la provision spécifique pour pertes sur créances 208 210 174 850 815 Diminution de la provision générale pour pertes sur créances - (76) - (76) - Dotation à la provision pour pertes sur créances 208 134 174 774 815





Variations de la dotation à la provision pour pertes sur créances Tableau 6











(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2017 T3-2017 T4-2016 Exercice 2017 Exercice 2016 Nouvelles dotations à la provision spécifique 326 318 339 1 356 1 386 Reprises sur les provisions déjà établies (47) (47) (85) (241) (228) Recouvrements de prêts déjà sortis du bilan (71) (61) (80) (265) (343) Dotation à la provision spécifique pour pertes sur créances 208 210 174 850 815 Diminution de la provision générale pour pertes sur créances - (76) - (76) - Dotation à la provision pour pertes sur créances 208 134 174 774 815 Ratio de la dotation à la provision pour pertes sur créances au solde moyen net des prêts

et acceptations (annualisé) (%) 0,22 0,14 0,19 0,21 0,23 Ratio de la dotation à la provision spécifique pour pertes sur créances au solde moyen net des prêts et acceptations (annualisé) (%) 0,22 0,22 0,19 0,23 0,23

Prêts douteux

Le solde brut des prêts douteux (SBPD) totalisait 2 174 millions de dollars à la clôture du trimestre considéré, comparativement à 2 332 millions il y a un an, ce qui a résulté surtout du recul des prêts douteux du secteur pétrolier et gazier. Le SBPD a dépassé celui de 2 109 millions constaté au troisième trimestre de 2017, et ce, en raison surtout de l'incidence de l'appréciation du dollar américain.

Les facteurs ayant contribué à la variation du SBPD sont indiqués dans le tableau 7 ci-dessous. Les prêts qui ont été classés dans les prêts douteux au cours du trimestre ont totalisé 527 millions de dollars, contre 405 millions au troisième trimestre de 2017 et 555 millions un an plus tôt.













Variations du solde brut des prêts douteux (SBPD) et acceptations douteuses 1)







Tableau 7











(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2017 T3-2017 T4-2016 Exercice 2017 Exercice 2016 SBPD à l'ouverture de la période 2 109 2 399 2 307 2 332 1 959 Prêts classés dans les prêts douteux durant la période 527 405 555 2 193 2 512 Prêts reclassés dans les prêts en règle durant la période (135) (159) (133) (607) (577) Remboursements, montant net (184) (242) (161) (1 007) (869) Montants sortis du bilan (147) (150) (250) (623) (706) Recouvrements de prêts et d'avances déjà sortis du bilan - - - - - Cessions de prêts (45) 1 (28) (46) (34) Fluctuations des cours de change et autres variations 49 (145) 42 (68) 47 SBPD à la clôture de la période 2 174 2 109 2 332 2 174 2 332 Ratio du SBPD au solde brut des prêts et acceptations (%) 0,57 0,56 0,62 0,57 0,62

1) Le SBPD ne tient pas compte des prêts douteux qui ont été acquis.

Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités

Les sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) ont été de 573 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017, dépassant ainsi de 494 millions ceux de 79 millions inscrits au quatrième trimestre de 2016, ce qui a découlé du fait que les baisses des taux d'intérêt à long terme ont accru la juste valeur des passifs au titre des indemnités, alors qu'au même trimestre de 2016, les hausses des taux à long terme avaient réduit cette juste valeur. L'augmentation des SCVPI a également résulté du montant élevé des sinistres liés à la réassurance et de l'incidence de la progression des ventes de rentes. En regard des 253 millions constatés au troisième trimestre de 2017, les SCVPI se sont accrus de 320 millions, ce qui s'explique par le fait que les baisses des taux d'intérêt à long terme ont accru la juste valeur des passifs au titre des indemnités, alors qu'au troisième trimestre de 2017, les hausses de ces taux avaient réduit cette juste valeur et aussi par le montant élevé des sinistres liés à la réassurance. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par les répercussions du recul des ventes de rentes. Les hausses associées à la juste valeur des passifs au titre des indemnités et aux ventes de rentes ont été contrebalancées en grande partie par les revenus.

Charges autres que d'intérêts

En regard du quatrième trimestre de l'exercice précédent, les charges autres que d'intérêts comptables ont augmenté de 46 millions de dollars, ou de 1 %, et ont été de 3 369 millions. Les charges autres que d'intérêts ajustées se sont contractées de 3 millions pour se situer à 3 252 millions, mais, compte non tenu de l'incidence de la moins-value du dollar américain, elles ont augmenté de 2 %. Les charges autres que d'intérêts ajustées ne tiennent pas compte de la charge de restructuration constatée au trimestre à l'étude, ni des coûts d'intégration des acquisitions et de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions dans les deux périodes. La hausse des coûts associés à la technologie et des honoraires a été en grande partie annulée par le profit réalisé à la vente d'un immeuble de bureaux au cours du trimestre et par la baisse des frais liés au personnel.

En comparaison du troisième trimestre de 2017, les charges autres que d'intérêts comptables ont augmenté de 91 millions de dollars, ou de 3 %, soit d'environ 1 % après ajustement. Exclusion faite des répercussions de la dépréciation du dollar américain, les charges autres que d'intérêts ajustées ont augmenté de 2 %. La hausse des coûts associés à la technologie, des honoraires et d'autres coûts a été en grande partie compensée par le repli des frais liés au personnel.

Sur la base des revenus nets, le levier d'exploitation comptable a été de -3,6 % d'un exercice à l'autre et, après ajustement, il s'est situé à -2,1 %. Le montant élevé des sinistres liés à la réassurance qui a été comptabilisé durant le trimestre a réduit d'environ 2,0 % le levier d'exploitation comptable et le levier d'exploitation ajusté. Avant et après ajustement et sur la base des revenus nets, le levier d'exploitation annuel s'est situé à 3,7 % et à 1,9 %, respectivement.

Le ratio d'efficience comptable a été de 59,6 %, contre 63,0 % un an plus tôt et, sur la base des revenus nets, il s'est établi à 66,3 %, comparativement à 63,9 % pour le même trimestre de l'exercice précédent. Après ajustement, le ratio d'efficience a été de 57,5 %, contre 61,7 % un an plus tôt et, sur la base des revenus nets, il a été de 64,0 %, comparativement à 62,6 % un an auparavant. Le montant élevé des sinistres liés à la réassurance dont il a été fait mention ci-dessus a accru d'environ 1,4 % le ratio d'efficience net après ajustement.

Les états financiers consolidés intermédiaires non audités donnent plus de détails sur les charges autres que d'intérêts.

Les résultats ajustés que renferme la présente section qui traite des charges autres que d'intérêts sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.

Impôts sur le résultat

La charge d'impôts sur le résultat a fléchi de 79 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre de 2016 et de 129 millions en regard du troisième trimestre de 2017, s'établissant ainsi à 278 millions. Le taux d'impôt effectif du trimestre considéré a été de 18,5 %, contre 21,0 % un an plus tôt et 22,7 % au trimestre précédent. Après ajustement, la charge d'impôts sur le résultat s'est chiffrée à 313 millions de dollars, s'étant allégée de 62 millions sur un an et de 86 millions comparativement au troisième trimestre de 2017. Le taux d'impôt effectif ajusté a été de 19,3 %, contre 21,2 % pour la période correspondante de 2016 et 22,5 % au troisième trimestre de 2017. La diminution des taux d'impôt avant et après ajustement entre le quatrième trimestre de 2016 et le trimestre à l'étude a découlé surtout de la progression du bénéfice tiré des titres et exonéré d'impôts. Quant à la baisse des taux d'impôt avant et après ajustement par rapport au troisième trimestre de 2017, elle provient surtout de la progression du bénéfice tiré des titres et exonéré d'impôts, ce qui a été neutralisé en partie par un élément fiscal positif au trimestre précédent. Sur une bic, le taux d'impôt effectif comptable du trimestre s'est établi à 27,1 %, comparativement à 26,3 % pour la période correspondante de 2016 et à 25,3 % au troisième trimestre de 2017. Sur une bic, le taux d'impôt effectif ajusté du trimestre s'est situé à 27,2 %, comparativement à 26,3 % un an plus tôt et à 25,1 % au troisième trimestre de 2017.

Les résultats ajustés que renferme la présente section qui traite des impôts sur le résultat sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.

Gestion du capital

Analyse des fonds propres réglementaires du quatrième trimestre de 2017

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO s'établissait à 11,4 % au 31 octobre 2017.

Ce ratio a augmenté par rapport à celui de 11,2 % enregistré à la clôture du troisième trimestre en raison surtout de la progression des résultats non distribués et des répercussions positives des prestations de retraite et des avantages postérieurs au départ à la retraite, ce qui a été contrebalancé en partie par l'essor des activités et les rachats d'actions réalisés durant le trimestre. Ce ratio a augmenté par rapport à celui de 10,1 % inscrit au 31 octobre 2016, ce qui provient surtout de la croissance des résultats non distribués et de la baisse des actifs pondérés en fonction des risques et exprimés en monnaie d'origine. Tel qu'il est indiqué ci-dessous, les répercussions qu'ont eues sur ce ratio les fluctuations des cours de change ont été en grande partie annulées.

Au 31 octobre 2017, les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires se situaient à 30,6 milliards de dollars, contre 29,6 milliards au 31 juillet 2017. Leur hausse a découlé principalement de l'augmentation des résultats non distribués et des conséquences nettes des fluctuations des cours de change, lesquelles ont accru les fonds propres provenant du cumul des autres éléments du résultat global, compte non tenu de la hausse des déductions des fonds propres. Ces facteurs ont été atténués par les rachats d'actions effectués au cours du trimestre. Les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires dépassaient de 2,5 milliards ceux au 31 octobre 2016, ce qui s'explique surtout par la hausse des résultats non distribués.

Les actifs pondérés en fonction des risques se chiffraient à 269,5 milliards de dollars au 31 octobre 2017, contre 264,8 milliards au 31 juillet 2017, ce qui est essentiellement imputable à l'incidence des variations des cours de change et à la croissance des activités, facteurs neutralisés en partie par les répercussions positives des prestations de retraite, des avantages postérieurs au départ à la retraite et d'autres avantages. Les actifs pondérés en fonction des risques ont baissé par rapport aux 277,6 milliards inscrits au 31 octobre 2016, ce qui rend surtout compte du fait que l'augmentation des actifs pondérés en fonction des risques provenant de l'essor des activités a été plus qu'annulée par l'incidence positive des mesures de réduction des risques et de gestion du capital, des changements de méthodes de calcul ainsi que des fluctuations des cours de change.

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 et le ratio du total des fonds propres de la Banque se situaient respectivement à 13,0 % et à 15,1 % au 31 octobre 2017, comparativement à 12,9 % et à 15,2 %, respectivement, au 31 juillet 2017. Le ratio des fonds propres de catégorie 1 a augmenté en raison des mêmes facteurs que ceux qui ont influé sur le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires et dont il a été fait mention ci-dessus. Quant au ratio du total des fonds propres, il a fléchi à cause surtout du remboursement de billets de fiducie subordonnés. Au 31 octobre 2016, le ratio des fonds propres de catégorie 1 et le ratio du total des fonds propres étaient respectivement de 11,6 % et de 13,6 %. Comparativement à un an plus tôt, le ratio des fonds propres de catégorie 1 avait augmenté au 31 octobre 2017 en raison surtout de l'accroissement des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, tel qu'il est indiqué ci-dessus, et aussi de l'émission d'actions privilégiées. Quant au ratio du total des fonds propres, il dépassait celui au 31 octobre 2016, et ce, en raison essentiellement de la hausse des fonds propres de catégorie 1.

Le ratio de levier de BMO était de 4,4 % au 31 octobre 2017, soit le même qu'au 31 juillet 2017, et sa hausse par rapport à celui enregistré au 31 octobre 2016 a résulté principalement de l'augmentation des fonds propres de catégorie 1.

Les investissements de BMO dans ses établissements à l'étranger sont essentiellement libellés en dollars américains. L'incidence de la conversion des actifs pondérés en fonction des risques et des déductions des fonds propres libellés en dollars américains peut faire varier les ratios des fonds propres de la Banque. BMO peut contrer l'incidence qu'ont les variations des cours de change sur ses ratios de fonds propres, et c'est ce qu'il a fait au quatrième trimestre. De telles activités peuvent également se répercuter sur la valeur de ses portefeuilles et sur son rendement des capitaux propres.

Autres faits nouveaux touchant le capital

Au cours du trimestre, nous avons racheté et annulé 1 million d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités à un coût moyen de 89,88 $ chacune, pour un montant total d'environ 90 millions de dollars.

Durant le trimestre, 130 968 actions ordinaires ont été émises par suite de l'exercice d'options sur actions.

Le 26 septembre 2017, nous avons procédé au remboursement de billets de fiducie subordonnés - série A à leur valeur nominale, ce qui a exigé un total de 800 millions de dollars, plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de remboursement, mais exclusion faite de celle-ci.

Le 5 décembre 2017, BMO a annoncé que son Conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel sur les actions ordinaires de 0,93 $ par action, soit 0,03 $, ou 3 %, de plus qu'au trimestre précédent et 0,05 $, ou 6 %, de plus qu'il y a un an. Le dividende doit être versé le 27 février 2018 aux actionnaires inscrits le 1er février 2018. Les détenteurs d'actions ordinaires pourront choisir de le réinvestir dans des actions ordinaires de BMO, conformément au Régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions destiné aux actionnaires.





Fonds propres réglementaires admissibles et actifs pondérés en fonction des risques (« tout compris » 1)) Tableau 8



(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2017 T3-2017 T4-2016

Montant brut des fonds propres sous forme d'actions ordinaires 2) 40 114 38 694 38 464

Ajustements réglementaires appliqués aux fonds propres sous forme d'actions ordinaires (9 481) (9 090) (10 305) Fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires 30 633 29 604 28 159

Fonds propres de catégorie 1 supplémentaires admissibles 3) 4 690 4 690 4 290

Ajustements réglementaires appliqués aux fonds propres de catégorie 1 (215) (213) (213) Fonds propres de catégorie 1 supplémentaires 4 475 4 477 4 077 Fonds propres de catégorie 1 (fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires et fonds propres

de catégorie 1 supplémentaires) 35 108 34 081 32 236

Fonds propres de catégorie 2 admissibles 4) 5 538 6 339 5 677

Ajustements réglementaires appliqués aux fonds propres de catégorie 2 (50) (56) (51) Fonds propres de catégorie 2 5 488 6 283 5 626 Total des fonds propres (fonds propres de catégorie 1 et 2) 40 596 40 364 37 862 Actifs pondérés en fonction des risques 5) 6)





Actifs pondérés en fonction des risques - total des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires 269 466 264 819 277 562 Actifs pondérés en fonction des risques - fonds propres de catégorie 1 269 466 264 819 277 562 Actifs pondérés en fonction des risques - total des fonds propres 269 466 264 819 277 562 Ratios des fonds propres (%)





Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires 11,4 11,2 10,1 Ratio des fonds propres de catégorie 1 13,0 12,9 11,6 Ratio du total des fonds propres 15,1 15,2 13,6

1) Les fonds propres réglementaires établis selon une formule de calcul « tout compris » supposent que les ajustements réglementaires de Bâle III ont été instaurés en date du 1er janvier 2013 et que la valeur en capital des instruments qui ne sont plus admissibles en tant que fonds propres réglementaires selon les règles de Bâle III est retirée progressivement au rythme de 10 % par année entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2022.

2) Le montant brut des fonds propres sous forme d'actions ordinaires comprend les actions ordinaires admissibles qui ont été émises, les résultats non distribués, le cumul des autres éléments du résultat global et les actions ordinaires admissibles émises par les filiales.

3) Les fonds propres de catégorie 1 supplémentaires admissibles comprennent les instruments de catégorie 1 supplémentaires admissibles émis directement ou indirectement ainsi que les instruments de fonds propres émis directement ou indirectement, dans la mesure où ils sont admissibles, qui sont retirés graduellement aux termes de Bâle III.

4) Les fonds propres de catégorie 2 admissibles comprennent les instruments de catégorie 2 admissibles émis directement ou indirectement ainsi que les instruments de capital émis directement ou indirectement, dans la mesure où ils sont admissibles, qui sont retirés graduellement aux termes de Bâle III.

5) En raison de l'intégration graduelle de l'ajustement d'évaluation du crédit, laquelle a débuté au premier trimestre de 2014, les facteurs scalaires appliqués à la charge totale à instaurer eu égard à cet ajustement relativement aux fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, aux fonds propres de catégorie 1 et au total des fonds propres ont été de 72 %, de 77 % et de 81 %, respectivement, en 2017.

6) Les institutions qui utilisent les approches de mesures avancées pour le risque de crédit ou le risque opérationnel sont assujetties à un plancher de fonds propres, tel que le prescrit la ligne directrice NFP du BSIF.



Mise en garde

La section précédente qui traite de la gestion du capital renferme des déclarations prospectives. Voir la mise en garde concernant les déclarations prospectives.

Désignation des dividendes admissibles

Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute autre loi provinciale ou territoriale similaire, et à moins d'indication contraire, BMO désigne tous les dividendes versés ou jugés comme ayant été versés sur ses actions ordinaires et privilégiées comme étant des « dividendes admissibles ».

Analyse des résultats des groupes d'exploitation

Mode de présentation des résultats des groupes d'exploitation

Les sections ci-après présentent une analyse des résultats financiers de chacun de nos groupes et unités d'exploitation pour le quatrième trimestre de 2017.

De temps à autre, il arrive que certains secteurs d'activité et certaines unités sous-jacentes soient transférés d'un groupe client à un groupe de soutien des Services d'entreprise ou l'inverse afin d'harmoniser plus étroitement la structure organisationnelle de BMO et ses priorités stratégiques. De plus, les ventilations des revenus et des charges sont actualisées afin de mieux refléter les circonstances. Les résultats des périodes antérieures sont retraités en fonction du mode de présentation adopté pour la période à l'étude.

À l'instar des membres de son groupe de référence au Canada, BMO analyse ses revenus consolidés à partir des revenus calculés selon les PCGR figurant dans ses états financiers consolidés plutôt que sur une base d'imposition comparable (bic). Comme plusieurs autres banques, BMO analyse les revenus de ses groupes d'exploitation sur une bic. Les revenus et la charge d'impôts sur le résultat relativement aux titres exonérés d'impôts sont augmentés à un montant équivalent avant impôts afin de faciliter la comparaison du bénéfice sur le plan des sources imposables et de celles qui ne le sont pas. La compensation des ajustements sur une bic des groupes est reflétée dans les revenus et la charge d'impôts sur le résultat des Services d'entreprise.





Services bancaires Particuliers et entreprises (Services bancaires PE) Tableau 9



(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2017 T3-2017 T4-2016 Exercice 2017 Exercice 2016 Revenus nets d'intérêts (bic) 2 278 2 243 2 200 8 869 8 598 Revenus autres que d'intérêts 787 805 803 3 248 3 028 Total des revenus (bic) 3 065 3 048 3 003 12 117 11 626 Dotation à la provision pour pertes sur créances 200 204 189 800 799 Charges autres que d'intérêts 1 637 1 653 1 625 6 542 6 370 Bénéfice avant impôts sur le résultat 1 228 1 191 1 189 4 775 4 457 Charge d'impôts sur le résultat (bic) 324 299 313 1 197 1 170 Bénéfice net comptable 904 892 876 3 578 3 287

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1) 12 12 13 49 52 Bénéfice net ajusté 916 904 889 3 627 3 339 Croissance du bénéfice net (%) 3,2 6,4 13,7 8,8 11,8 Croissance du bénéfice net ajusté (%) 3,0 6,2 13,2 8,6 11,4 Croissance des revenus (%) 2,1 3,7 12,5 4,2 13,2 Croissance des charges autres que d'intérêts (%) 0,7 5,1 9,0 2,7 11,1 Croissance des charges autres que d'intérêts ajustées (%) 0,8 5,2 9,2 2,8 11,3 Rendement des capitaux propres (%) 17,3 16,9 16,8 16,9 15,9 Rendement des capitaux propres ajusté (%) 17,5 17,1 17,1 17,1 16,2 Levier d'exploitation (%) (bic) 1,4 (1,4) 3,5 1,5 2,1 Levier d'exploitation ajusté (%) (bic) 1,3 (1,5) 3,3 1,4 1,9 Ratio d'efficience (%) (bic) 53,4 54,2 54,1 54,0 54,8 Ratio d'efficience ajusté (%) (bic) 52,9 53,7 53,5 53,4 54,2 Marge nette d'intérêts sur l'actif productif moyen (%) (bic) 2,96 2,93 2,88 2,92 2,89 Actif productif moyen 305 726 303 524 303 882 304 059 297 065 Solde moyen net des prêts et acceptations 309 165 305 971 303 865 306 120 296 565 Solde moyen des dépôts 236 309 238 998 235 399 238 419 230 013

1) Les montants avant impôts de 16 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017, de 17 millions au troisième trimestre de 2017, de 18 millions au quatrième trimestre de 2016, de 66 millions pour l'exercice 2017 et de 71 millions pour l'exercice 2016 ont été inclus dans les charges autres que d'intérêts.

Les résultats ajustés figurant dans le tableau ci-dessus sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.



Les Services bancaires Particuliers et entreprises (Services bancaires PE) englobent nos deux unités d'exploitation de services bancaires aux particuliers et aux entreprises : Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada (PE Canada) et Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis (PE États-Unis). Le bénéfice net des Services bancaires PE s'est situé à 904 millions de dollars et, après ajustement, il a atteint 916 millions, ce qui, dans les deux cas, reflète une hausse de 3 %, ou de 5 % exclusion faite des répercussions de la dépréciation du dollar américain. Le bénéfice net ajusté ne tient pas compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions. Ces unités d'exploitation sont passées en revue séparément dans les sections ci-après.

Les résultats ajustés figurant dans la présente section qui traite des Services bancaires PE sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.





Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada (PE Canada) Tableau 10











(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2017 T3-2017 T4-2016 Exercice 2017 Exercice 2016 Revenus nets d'intérêts 1 371 1 334 1 299 5 262 5 060 Revenus autres que d'intérêts 515 521 503 2 182 1 909 Total des revenus 1 886 1 855 1 802 7 444 6 969 Dotation à la provision pour pertes sur créances 134 125 123 505 542 Charges autres que d'intérêts 913 904 886 3 600 3 464 Bénéfice avant impôts sur le résultat 839 826 793 3 339 2 963 Charge d'impôts sur le résultat 215 212 205 827 761 Bénéfice net comptable 624 614 588 2 512 2 202

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1) 1 1 - 3 2 Bénéfice net ajusté 625 615 588 2 515 2 204 Revenus des services bancaires aux particuliers 1 228 1 203 1 182 4 715 4 554 Revenus des services bancaires aux entreprises 658 652 620 2 729 2 415 Croissance du bénéfice net (%) 6,1 9,4 5,0 14,0 4,7 Croissance des revenus (%) 4,7 4,8 5,4 6,8 5,0 Croissance des charges autres que d'intérêts (%) 3,0 4,7 4,5 3,9 3,7 Croissance des charges autres que d'intérêts ajustées (%) 3,0 4,7 4,6 3,9 3,7 Levier d'exploitation (%) 1,7 0,1 0,9 2,9 1,3 Levier d'exploitation ajusté (%) 1,7 0,1 0,8 2,9 1,3 Ratio d'efficience (%) 48,4 48,7 49,2 48,4 49,7 Marge nette d'intérêts sur l'actif productif moyen (%) 2,59 2,54 2,53 2,53 2,54 Actif productif moyen 210 110 208 682 203 876 207 815 199 527 Solde moyen net des prêts et acceptations 218 909 216 878 210 715 215 667 205 813 Solde moyen des dépôts 154 335 154 102 145 989 152 492 142 132

1) Les montants avant impôts de néant au quatrième trimestre de 2017, de 1 million de dollars au troisième trimestre de 2017 et au quatrième trimestre de 2016, de 2 millions pour l'exercice 2017 et de 3 millions pour l'exercice 2016 ont été inclus dans les charges autres que d'intérêts.

Les résultats ajustés figurant dans le tableau ci-dessus sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.



Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du quatrième trimestre de 2016

Le bénéfice net comptable de PE Canada a atteint 624 millions de dollars, en hausse de 36 millions, ou de 6 %, et, après ajustement, ce qui exclut l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, il s'est dégagé à 625 millions, ayant progressé de 37 millions, ou de 6 %, sur un an. Les revenus ont atteint 1 886 millions, s'étant améliorés de 84 millions, ou de 5 %, en regard de la période correspondante de l'exercice précédent, et ce, grâce à la progression des soldes de la plupart des produits, de la marge nette d'intérêts et des revenus autres que d'intérêts. La marge nette d'intérêts a été de 2,59 %, s'étant élargie de 6 points de base par suite de changements dans la combinaison de produits, y compris l'incidence qu'a eue le fait que les dépôts ont augmenté plus rapidement que les prêts, et de l'accroissement des marges.

Les revenus de l'unité des services bancaires aux particuliers se sont accrus de 46 millions de dollars, ou de 4 %, par suite de l'augmentation des soldes de la plupart des produits et de la marge nette d'intérêts.

Les revenus de l'unité des services bancaires aux entreprises se sont renforcés de 38 millions de dollars, ou de 6 %, grâce principalement à la hausse des soldes de la plupart des produits et des revenus autres que d'intérêts.

La dotation à la provision pour pertes sur créances a augmenté de 11 millions de dollars, pour s'établir à 134 millions, ce qui a découlé surtout de la hausse de la dotation liée aux prêts aux entreprises. Atteignant 913 millions, les charges autres que d'intérêts se sont accrues de 27 millions, ou de 3 %, ce qui reflète la poursuite des investissements dans les activités.

Le solde moyen net des prêts et acceptations a augmenté de 8,2 milliards de dollars, ou de 4 %, sur un an, et s'est chiffré à 218,9 milliards. Le total des soldes de prêts aux particuliers, exclusion faite des cartes des particuliers, s'est renforcé de 3 % et le total des soldes de prêts aux entreprises, compte non tenu des cartes des entreprises, a augmenté de 7 %. Le solde moyen des dépôts a progressé de 8,3 milliards, ou de 6 %, et s'est chiffré à 154,3 milliards. Les soldes des dépôts des particuliers ont affiché une hausse de 5 %, ce qui inclut une croissance de 11 % des soldes de comptes de chèques, et les soldes des dépôts des entreprises se sont améliorés de 7 %.

Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du troisième trimestre de 2017

Le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté se sont tous deux accrus de 2 % en regard du trimestre précédent. Les revenus se sont renforcés de 31 millions de dollars, ou de 2 %, en raison surtout de l'élargissement de la marge nette d'intérêts. Celle-ci s'est établie à 2,59 %, ayant augmenté de 5 points de base, ce qui est essentiellement imputable à l'amélioration des marges sur les dépôts et à la hausse des recouvrements d'intérêts au cours du trimestre.

Les revenus de l'unité des services bancaires aux particuliers ont progressé de 25 millions de dollars, ou de 2 %, et les revenus de l'unité des services bancaires aux entreprises se sont renforcés de 6 millions, ou de 1 %.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est alourdie de 9 millions de dollars en raison de l'augmentation de la dotation liée aux prêts aux entreprises. Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 9 millions, ou de 1 %.

Le solde moyen net des prêts et acceptations a affiché une hausse de 2,0 milliards de dollars, ou de 1 %, et le solde moyen des dépôts s'est accru de 0,2 milliard.

Les résultats ajustés figurant dans la présente section qui traite de PE Canada sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.





Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis (PE États-Unis) Tableau 11



(en millions de dollars américains, sauf indication contraire) T4-2017 T3-2017 T4-2016 Exercice 2017 Exercice 2016 Revenus nets d'intérêts (bic) 719 701 682 2 761 2 671 Revenus autres que d'intérêts 216 219 227 817 845 Total des revenus (bic) 935 920 909 3 578 3 516 Dotation à la provision pour pertes sur créances 53 59 50 225 194 Charges autres que d'intérêts 574 577 559 2 252 2 193 Bénéfice avant impôts sur le résultat 308 284 300 1 101 1 129 Charge d'impôts sur le résultat (bic) 86 70 83 284 310 Bénéfice net comptable 222 214 217 817 819

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1) 9 9 9 36 37 Bénéfice net ajusté 231 223 226 853 856 Croissance du bénéfice net (%) 1,9 0,7 36,6 (0,3) 22,9 Croissance du bénéfice net ajusté (%) 1,6 0,4 33,7 (0,5) 20,8 Croissance des revenus (%) 2,9 2,4 24,9 1,8 21,5 Croissance des charges autres que d'intérêts (%) 2,6 6,1 14,7 2,7 15,1 Croissance des charges autres que d'intérêts ajustées (%) 2,8 6,4 15,3 2,9 15,7 Levier d'exploitation (%) (bic) 0,3 (3,7) 10,2 (0,9) 6,4 Levier d'exploitation ajusté (%) (bic) 0,1 (4,0) 9,6 (1,1) 5,8 Ratio d'efficience (%) (bic) 61,4 62,8 61,6 62,9 62,4 Ratio d'efficience ajusté (%) (bic) 60,1 61,5 60,1 61,6 60,9 Marge nette d'intérêts sur l'actif productif moyen (%) (bic) 3,77 3,80 3,58 3,75 3,63 Actif productif moyen 75 758 73 130 75 666 73 661 73 639 Solde moyen net des prêts et acceptations 71 512 68 700 70 478 69 233 68 514 Solde moyen des dépôts 64 952 65 424 67 660 65 724 66 343 (équivalents en millions de dollars canadiens)









Revenus nets d'intérêts (bic) 907 909 901 3 607 3 538 Revenus autres que d'intérêts 272 284 300 1 066 1 119 Total des revenus (bic) 1 179 1 193 1 201 4 673 4 657 Dotation à la provision pour pertes sur créances 66 79 66 295 257 Charges autres que d'intérêts 724 749 739 2 942 2 906 Bénéfice avant impôts sur le résultat 389 365 396 1 436 1 494 Charge d'impôts sur le résultat (bic) 109 87 108 370 409 Bénéfice net comptable 280 278 288 1 066 1 085 Bénéfice net ajusté 291 289 301 1 112 1 135 Croissance du bénéfice net (%) (2,7) 0,2 37,0 (1,7) 29,5 Croissance du bénéfice net ajusté (%) (3,0) (0,1) 34,1 (1,9) 27,4 Croissance des revenus (%) (1,7) 2,0 25,2 0,3 28,2 Croissance des charges autres que d'intérêts (%) (2,0) 5,6 14,9 1,2 21,5 Croissance des charges autres que d'intérêts ajustées (%) (1,8) 5,9 15,5 1,4 22,2 Actif productif moyen 95 616 94 842 100 006 96 244 97 538 Solde moyen net des prêts et acceptations 90 256 89 093 93 150 90 453 90 752 Solde moyen des dépôts 81 974 84 896 89 410 85 927 87 881

1) Les montants avant impôts de 13 millions de dollars américains aux quatrièmes trimestres de 2017 et de 2016, de 12 millions de dollars américains au troisième trimestre de 2017, de 49 millions de dollars américains pour l'exercice 2017 et de 52 millions de dollars américains pour l'exercice 2016 ont été inclus dans les charges autres que d'intérêts.

Les résultats ajustés figurant dans le tableau ci-dessus sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.



Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du quatrième trimestre de 2016

Le bénéfice net comptable s'est dégagé à 280 millions de dollars et, après ajustement, il a été de 291 millions, ce qui, dans les deux cas, signale une baisse de 3 % sur un an, baisse imputable au recul du dollar américain. Le bénéfice net ajusté ne tient pas compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions. Tous les montants indiqués dans le reste de cette section sont en dollars américains.

Le bénéfice net comptable s'est situé à 222 millions de dollars et le bénéfice net ajusté, à 231 millions, ayant tous deux progressé de 5 millions, ou de 2 %, en regard d'un an plus tôt, ce qui a découlé surtout de la hausse des revenus. Ce facteur a été atténué par l'augmentation des charges. À 935 millions, les revenus ont augmenté de 26 millions, ou de 3 %, ce qui provient essentiellement de l'amélioration des revenus générés par les dépôts et de l'élargissement des volumes de prêts aux entreprises, compte non tenu de la compression des marges sur les prêts et des revenus autres que d'intérêts. La marge nette d'intérêts s'est élargie de 19 points de base, pour s'établir à 3,77 %, à la faveur de l'accroissement des marges sur les prêts auquel ont donné lieu des taux d'intérêt plus élevés et la combinaison des activités, déduction faite de la compression des marges sur les prêts.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établie à 53 millions de dollars, ayant augmenté de 3 millions en raison de la hausse de la dotation liée aux prêts aux particuliers. Les charges autres que d'intérêts se sont chiffrées à 574 millions et, après ajustement, elles ont été de 561 millions, ce qui, dans les deux cas, traduit une augmentation de 15 millions, ou de 3 %. Cette augmentation a découlé surtout de la hausse des investissements dans la technologie.

Le solde moyen net des prêts et acceptations s'est renforcé de 1,0 milliard de dollars, ou de 1 %, sur un an, pour s'établir à 71,5 milliards, ce qui est imputable à une croissance de 8 % des prêts aux entreprises, facteur atténué par le repli des volumes de prêts aux particuliers, lequel a découlé en grande partie de la vente de prêts automobiles indirects qui a eu lieu au premier trimestre. Après la clôture de l'exercice, nous avons acquis un portefeuille de prêts hypothécaires à l'habitation de 2,1 milliards qui cadrait bien avec notre profil de risque.

Le solde moyen des dépôts a fléchi de 2,7 milliards de dollars, ou de 4 %, sur un an à cause du recul, par ailleurs prévu, des volumes de dépôts des entreprises, les taux d'intérêt ayant augmenté. Ce recul a été annulé en partie par l'accroissement des volumes de dépôts des particuliers.

Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du troisième trimestre de 2017

Le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté se sont tous deux améliorés de 2 millions de dollars, ou de 1 %, en regard du trimestre précédent. Tous les montants indiqués dans le reste de cette section sont en dollars américains.

Avant et après ajustement, le bénéfice net s'est raffermi de 8 millions de dollars, ou de 3 %, grâce à la hausse des revenus et à la diminution de la dotation à la provision pour pertes sur créances et des charges, facteurs atténués par le fait que le taux d'impôt avait été plus favorable au troisième trimestre. Les revenus ont progressé de 15 millions, ou de 2 %, en raison de l'élargissement des volumes de prêts et de l'amélioration des revenus tirés des dépôts. La marge nette d'intérêts s'est comprimée de 3 points de base parce que les prêts ont augmenté plus rapidement que les dépôts, ce qui a été neutralisé en partie par l'accroissement des marges sur les dépôts.

La dotation à la provision pour pertes sur créances a fléchi de 6 millions de dollars en raison de la baisse des dotations liées aux prêts aux entreprises et aux particuliers. Avant et après ajustement, les charges autres que d'intérêts se sont allégées de 1 %.

Le solde moyen net des prêts et acceptations a augmenté de 2,8 milliards de dollars, ou de 4 %, grâce à la hausse de 6 % des prêts aux entreprises. Le solde moyen des dépôts a reculé de 0,5 million, ou de 1 %, à cause du repli des volumes des prêts aux entreprises, repli qui a été compensé en partie par la croissance des dépôts des particuliers.

Les résultats ajustés figurant dans la présente section qui traite de PE États-Unis sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.









BMO Gestion de patrimoine Tableau 12



(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2017 T3-2017 T4-2016 Exercice 2017 Exercice 2016 Revenus nets d'intérêts 189 175 162 700 614 Revenus autres que d'intérêts 1 490 1 262 1 120 5 492 5 274 Total des revenus 1 679 1 437 1 282 6 192 5 888 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) 573 253 79 1 538 1 543 Revenus, déduction faite des SCVPI 1 106 1 184 1 203 4 654 4 345 Dotation à la provision pour pertes sur créances - 5 1 8 9 Charges autres que d'intérêts 840 832 833 3 347 3 337 Bénéfice avant impôts sur le résultat 266 347 369 1 299 999 Charge d'impôts sur le résultat 94 83 90 346 238 Bénéfice net comptable 172 264 279 953 761

Coûts d'intégration des acquisitions 1) - - 7 - 30

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2) 14 15 16 65 71 Bénéfice net ajusté 186 279 302 1 018 862 Bénéfice net comptable des activités traditionnelles de gestion de patrimoine 189 188 201 717 539 Bénéfice net ajusté des activités traditionnelles de gestion de patrimoine 203 203 224 782 640 Bénéfice net comptable des activités d'assurance (17) 76 78 236 222 Croissance du bénéfice net (%) (38,3) 31,6 15,0 25,2 (10,3) Croissance du bénéfice net ajusté (%) (38,1) 22,7 11,4 18,1 (9,6) Croissance des revenus (%) 31,1 (18,9) (12,0) 5,2 2,2 Croissance des revenus, déduction faite des SCVPI (%) (8,0) 9,5 0,9 7,1 (3,6) Croissance des charges autres que d'intérêts (%) 0,9 2,6 (2,5) 0,3 (0,6) Croissance des charges autres que d'intérêts ajustées (%) 2,3 4,5 (1,8) 1,8 (0,4) Rendement des capitaux propres (%) 11,4 17,6 18,1 15,7 12,4 Rendement des capitaux propres ajusté (%) 12,3 18,5 19,6 16,8 14,1 Levier d'exploitation, déduction faite des SCVPI (%) (8,9) 6,9 3,4 6,8 (3,0) Levier d'exploitation ajusté, déduction faite des SCVPI (%) (10,3) 5,0 2,7 5,3 (3,2) Ratio d'efficience, déduction faite des SCVPI (%) 75,9 70,3 69,2 71,9 76,8 Ratio d'efficience ajusté (%) 49,0 56,7 62,7 52,8 54,5 Ratio d'efficience ajusté, déduction faite des SCVPI (%) 74,3 68,8 66,8 70,2 73,9 Actifs sous gestion et sous administration 789 221 878 423 875 389 789 221 875 389 Actif productif moyen 28 754 28 444 26 808 28 026 25 898 Solde moyen net des prêts et acceptations 18 533 18 323 16 952 18 063 16 458 Solde moyen des dépôts 33 281 33 778 30 905 33 289 29 931 États-Unis - Principales données financières (en millions de dollars américains)









Total des revenus 168 165 196 650 629 Charges autres que d'intérêts 137 137 139 543 575 Bénéfice net comptable 20 22 41 78 39 Bénéfice net ajusté 23 25 45 90 54 Actif productif moyen 3 398 3 386 3 405 3 348 3 446 Solde moyen net des prêts et acceptations 3 355 3 345 3 207 3 300 3 200 Solde moyen des dépôts 5 882 5 820 5 484 5 783 5 602

1) Les coûts d'intégration des acquisitions avant impôts liés à F&C de 10 millions de dollars au quatrième trimestre de 2016 et de 38 millions pour l'exercice 2016 ont été pris en compte dans les charges autres que d'intérêts.

2) Les montants avant impôts de 18 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017, de 17 millions au troisième trimestre de 2017, de 19 millions au quatrième trimestre de 2016, de 80 millions pour l'exercice 2017 et de 88 millions pour l'exercice 2016 ont été inclus dans les charges autres que d'intérêts.

Les résultats ajustés figurant dans le tableau ci-dessus sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.



Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du quatrième trimestre de 2016

Le bénéfice net comptable a été de 172 millions de dollars, ayant reculé de 107 millions, ou de 38 %, et le bénéfice net ajusté, à savoir 186 millions, a fléchi de 116 millions, ou de 38 % sur un an. Ce dernier ne tient pas compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions ni des coûts d'intégration des acquisitions. Le montant élevé des sinistres liés à la réassurance constaté au cours du trimestre, à savoir 112 millions, et reflétant principalement une estimation des répercussions d'ouragans et la comptabilisation, un an plus tôt, d'un profit sur la vente d'un placement en titres de participation ont réduit de 52 % et de 48 %, respectivement, la croissance du bénéfice net comptable et du bénéfice net ajusté. Le bénéfice net comptable des activités traditionnelles de gestion de patrimoine a été de 189 millions, contre 201 millions un an plus tôt, et, après ajustement, il s'est dégagé à 203 millions, comparativement à 224 millions au même trimestre de 2016 puisque l'amélioration des marchés boursiers et l'essor des activités, ce qui englobe la progression des revenus tirés des dépôts et des prêts, ont été plus qu'annulés par un profit sur la vente d'un placement en titres de participation au quatrième trimestre de 2016. Les activités d'assurance ont subi une perte nette de 17 millions à cause du montant élevé des sinistres liés à la réassurance au trimestre à l'étude, ce qui a été atténué par l'incidence des variations favorables des marchés et des changements à notre portefeuille de placements. En comparaison, ces activités avaient inscrit un bénéfice net de 78 millions un an plus tôt.

Les revenus se sont établis à 1 679 millions de dollars, contre 1 282 millions un an auparavant. Déduction faite des SCVPI, ils se sont établis à 1 106 millions, comparativement à 1 203 millions. À 1 064 millions, les revenus tirés des activités traditionnelles de gestion de patrimoine sont demeurés à peu près les mêmes puisque la meilleure tenue des marchés boursiers et l'essor des activités, dont la hausse des revenus tirés des dépôts et des prêts, ont été annulés par le fait qu'un profit sur la vente d'un placement en titres de participation avait été inscrit un an auparavant. Les revenus d'assurance, déduction faite des SCVPI, se sont chiffrés à 42 millions, en regard de 136 millions il y a un an, leur baisse ayant résulté du montant élevé des sinistres liés à la réassurance. Ce facteur a été annulé en partie par les répercussions positives de l'évolution des marchés et des changements associés à notre portefeuille de placements.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 840 millions de dollars, en hausse de 7 millions, et après ajustement, elles ont totalisé 822 millions, ayant augmenté de 18 millions, ou de 2 %, ce qui reflète une gestion des charges toujours empreinte de rigueur.

À 789 milliards de dollars, les actifs sous gestion et sous administration ont accusé un repli de 86 milliards, ou de 10 %, sur un an à cause de la cession d'activités non stratégiques au quatrième trimestre, cession qui a réduit de 138 milliards les actifs sous administration, et des fluctuations défavorables des cours de change, facteurs qui ont été compensés en partie par l'appréciation des marchés et la croissance des actifs provenant de nouveaux clients. Sur un an, les prêts et les dépôts ont augmenté respectivement de 9 % et de 8 % car nous avons poursuivi la diversification de notre combinaison de produits.

Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du troisième trimestre de 2017

Le bénéfice net comptable s'est dégagé à 172 millions de dollars, comparativement à 264 millions au trimestre précédent. Après ajustement, il s'est chiffré à 186 millions, contre 279 millions. Le bénéfice net comptable des activités traditionnelles de gestion de patrimoine s'est dégagé à 189 millions et, après ajustement, il s'est établi à 203 millions, soit environ le même montant qu'au troisième trimestre. Les activités d'assurance ont accusé une perte nette de 17 millions à cause du montant élevé des sinistres liés à la réassurance, soit 112 millions, qui a été constaté au trimestre à l'étude et exclusion faite de l'incidence des variations favorables des marchés et des changements associés à notre portefeuille de placements. En comparaison, ces activités avaient inscrit un bénéfice net de 76 millions au trimestre précédent.

Les revenus, déduction faite des SCVPI, se sont établis à 1 106 millions de dollars, contre 1 184 millions au trimestre précédent. Les revenus des activités traditionnelles de gestion de patrimoine ont augmenté de 13 millions, ou de 1 %. Quant aux revenus nets d'assurance, ils ont été de 42 millions de dollars, comparativement à 133 millions au troisième trimestre de 2017, leur baisse provenant surtout du facteur précité.

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 8 millions de dollars et, après ajustement, elles ont accusé une hausse de 7 millions.

Les actifs sous gestion et sous administration ont fléchi de 89 milliards de dollars, ou de 10 %, à cause de la cession d'activités non stratégiques au quatrième trimestre dont il a été fait mention ci-dessus, ce qui a été compensé en partie par l'appréciation des marchés et les fluctuations favorables des cours de change. D'un trimestre à l'autre, les prêts ont affiché une croissance de 1 %, mais les dépôts se sont contractés de 1 %.

Les résultats ajustés figurant dans la présente section qui traite de BMO Gestion de patrimoine sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.





BMO Marchés des capitaux Tableau 13



(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2017 T3-2017 T4-2016 Exercice 2017 Exercice 2016 Revenus nets d'intérêts (bic) 329 234 339 1 288 1 483 Revenus autres que d'intérêts 800 833 840 3 336 2 855 Total des revenus (bic) 1 129 1 067 1 179 4 624 4 338 Dotation à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances 4 (2) (8) 44 81 Charges autres que d'intérêts 679 691 660 2 778 2 574 Bénéfice avant impôts sur le résultat 446 378 527 1 802 1 683 Charge d'impôts sur le résultat (bic) 120 86 135 487 430 Bénéfice net comptable 326 292 392 1 315 1 253

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1) - 1 - 2 1 Bénéfice net ajusté 326 293 392 1 317 1 254 Revenus du secteur Produits de négociation 656 616 659 2 736 2 671 Revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés 473 451 520 1 888 1 667 Croissance du bénéfice net (%) (16,9) (7,8) 66,1 5,0 24,1 Croissance des revenus (%) (4,3) (1,3) 26,8 6,6 13,1 Croissance des charges autres que d'intérêts (%) 2,9 11,3 6,1 7,9 3,8 Rendement des capitaux propres (%) 16,2 13,7 20,5 15,8 16,0 Levier d'exploitation (%) (bic) (7,2) (12,6) 20,7 (1,3) 9,3 Ratio d'efficience (%) (bic) 60,2 64,7 56,0 60,1 59,3 Marge nette d'intérêts sur l'actif productif moyen (%) (bic) 0,50 0,35 0,53 0,48 0,58 Actif productif moyen 259 583 267 224 253 963 266 928 254 370 Actif moyen 297 526 307 265 299 085 306 319 304 031 Solde moyen net des prêts et acceptations 50 217 52 745 48 117 51 358 46 109 Solde moyen des dépôts 141 662 144 768 151 507 147 306 150 068 États-Unis - Principales données financières (en millions de dollars américains)









Total des revenus (bic) 340 317 320 1 343 1 144 Charges autres que d'intérêts 232 244 223 927 860 Bénéfice net comptable 74 55 70 285 184 Actif productif moyen 90 448 90 347 80 739 88 135 78 704 Actif moyen 95 224 95 292 87 654 93 344 86 222 Solde moyen net des prêts et acceptations 15 504 15 703 15 768 15 551 15 068 Solde moyen des dépôts 56 683 53 824 50 614 52 471 52 459

1) Les montants avant impôts de néant aux quatrièmes trimestres de 2017 et de 2016, de 1 million de dollars au troisième trimestre de 2017, de 3 millions pour l'exercice 2017 et de 1 million pour l'exercice 2016 ont été inclus dans les charges autres que d'intérêts.

Les résultats ajustés figurant dans le tableau ci-dessus sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.



Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du quatrième trimestre de 2016

Le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté, lequel ne tient pas compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, ont tous deux été de 326 millions de dollars, ayant baissé de 66 millions, ou de 17 %, par rapport aux résultats records constatés il y a un an, ce qui est essentiellement imputable au recul des revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés ainsi qu'à la hausse des charges et de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

Les revenus se sont établis à 1 129 millions de dollars, ayant régressé de 50 millions, ou de 4 %, soit de 3 % compte non tenu de l'incidence de la moins-value du dollar américain. Les revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés ont fléchi alors qu'ils avaient été particulièrement élevés un an plus tôt, ce qui provient surtout du repli des activités de consultation en fusions et acquisitions et de la baisse des profits nets sur titres. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l'augmentation des revenus liés aux services bancaires aux sociétés. Quant aux revenus du secteur Produits de négociation, ils n'ont pour ainsi dire pas changé sur un an.

La dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffrée à 4 millions de dollars, alors que des recouvrements nets de 8 millions avaient été constatés un an plus tôt. Avant et après ajustement, les charges autres que d'intérêts se sont chiffrées à 679 millions, ayant accusé une hausse de 19 millions, ou de 3 %, soit de 5 % compte non tenu de l'incidence de la moins-value du dollar américain. Leur hausse reflète surtout la poursuite des investissements dans nos activités.

Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du troisième trimestre de 2017

Le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté se sont raffermis de 11 %, en regard du trimestre précédent, et ce, en raison principalement de la progression des revenus et du repli des charges, ce qui a été atténué par l'incidence d'un taux d'impôt plus favorable au troisième trimestre et par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

Les revenus se sont améliorés de 62 millions de dollars, ou de 6 %, soit de 7 % compte non tenu des répercussions d'un dollar américain moins fort. Les revenus du secteur Produits de négociation ont augmenté en raison notamment de l'intensification des activités menées pour les clients du segment des actions. Les revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés se sont renforcés parce que les activités de banque d'affaires ont été plus soutenues, et ce, surtout dans le cas des activités de prise ferme et de titres d'emprunt, et de consultation en fusions et acquisitions.

Une dotation à la provision pour pertes sur créances de 4 millions de dollars a été inscrite, alors qu'un recouvrement net de 2 millions l'avait été au trimestre précédent. Avant et après ajustement, les charges autres que d'intérêts se sont allégées de 2 %, mais, compte non tenu des répercussions de la moins-value du dollar américain, elles sont demeurées relativement les mêmes.

Les résultats ajustés figurant dans la présente section qui traite de BMO Marchés des capitaux sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.





Services d'entreprise Tableau 14



(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2017 T3-2017 T4-2016 Exercice 2017 Exercice 2016 Revenus nets d'intérêts avant compensation sur une bic des groupes (85) (57) (79) (283) (313) Compensation sur une bic des groupes (176) (62) (124) (567) (510) Revenus nets d'intérêts (bic) (261) (119) (203) (850) (823) Revenus autres que d'intérêts 43 26 17 177 58 Total des revenus (bic) (218) (93) (186) (673) (765) Recouvrement de pertes sur créances 4 (73) (8) (78) (74) Charges autres que d'intérêts 213 102 205 635 716 Perte avant impôts sur le résultat (435) (122) (383) (1 230) (1 407) Recouvrement d'impôts sur le résultat (bic) (260) (61) (181) (734) (737) Perte nette comptable (175) (61) (202) (496) (670)

Coûts d'intégration des acquisitions 1) 15 13 14 55 41

Ajustement comptable cumulatif 2) - - - - 62

Coûts de restructuration 3) 41 - - 41 132

Diminution de la provision générale pour pertes sur créances 4) - (54) - (54) - Perte nette ajustée (119) (102) (188) (454) (435) Recouvrement de pertes sur créances des Services d'entreprise









Prêts immobiliers douteux 6 - (2) 2 (16) Intérêts sur les prêts douteux - - - - - Prêts douteux acquis (2) 3 (6) (4) (58) Prêts productifs acquis - - - - - Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances, après ajustement 4 3 (8) (2) (74) Diminution de la provision générale pour pertes sur créances - (76) - (76) - Recouvrement de pertes sur créances, sur une base comptable 4 (73) (8) (78) (74) Solde moyen des prêts et acceptations 54 58 82 63 96 Prêts et acceptations à la clôture de la période 53 55 80 53 80 États-Unis - Principales données financières (en millions de dollars américains)









Total des revenus (bic) (33) (25) (30) (111) (124) Recouvrement de pertes sur créances 12 (13) 12 (23) (81) Charges autres que d'intérêts 83 33 66 244 218 Recouvrement d'impôts sur le résultat (bic) (48) (14) (27) (114) (75) Perte nette comptable (80) (31) (81) (218) (186) Total des revenus ajustés (bic) (33) (25) (30) (111) (124) Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances, après ajustement 2 3 (7) (2) (56) Charges autres que d'intérêts ajustées 52 19 52 170 119 Perte nette ajustée (54) (33) (61) (185) (140)

1) Les coûts d'intégration des acquisitions liés aux activités de Financement de matériel de transport qui ont été acquises ont été essentiellement inclus dans les charges autres que d'intérêts.

2) L'ajustement comptable cumulatif qui a été constaté sous le poste Autres des revenus autres que d'intérêts était lié à la conversion des monnaies étrangères et a surtout influé sur les résultats des périodes antérieures.

3) Il s'agit de charges de restructuration avant impôts de 59 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017 et de 188 millions au deuxième trimestre de 2016 qui ont été engagées parce que nous faisons de plus en plus usage de la technologie pour rehausser l'expérience client et réaliser des efficiences opérationnelles. Les coûts de restructuration ont été inclus dans les charges autres que d'intérêts.

4) Diminution de la provision générale pour pertes sur créances de 76 millions de dollars avant impôts au troisième trimestre de 2017.

Les résultats ajustés figurant dans le tableau ci-dessus sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.



Services d'entreprise

Les Services d'entreprise comprennent les unités fonctionnelles et le groupe Technologie et opérations (T&O). Les unités fonctionnelles offrent à l'échelle de l'entreprise une expertise et un soutien en matière de gouvernance dans plusieurs domaines, dont la planification stratégique, la gestion des risques, les finances, la conformité aux exigences juridiques et réglementaires, la commercialisation, les communications et les ressources humaines. T&O assure à BMO Groupe financier la prestation de services de gestion, de soutien et de gouvernance en matière de technologie de l'information, de services opérationnels, d'opérations immobilières et d'approvisionnement.

Les coûts associés aux services fournis par les unités fonctionnelles et par T&O sont en grande partie transférés aux trois groupes d'exploitation clients (Services bancaires PE, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux), les montants restants étant pris en compte dans les résultats des Services d'entreprise. Ainsi, les résultats des Services d'entreprise reflètent en grande partie l'incidence des autres activités de gestion de la trésorerie, l'élimination des ajustements sur une base d'imposition comparable, les répercussions de la comptabilisation de certains prêts acquis, les dépenses résiduelles non attribuées, certains coûts d'intégration des acquisitions, les coûts de restructuration et les ajustements à la provision générale pour pertes sur créances.



Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du quatrième trimestre de 2016

La perte nette des Services d'entreprise s'est située à 175 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2017, comparativement à 202 millions il y a un an. La perte nette ajustée des Services d'entreprise a été de 119 millions pour le trimestre, contre 188 millions un an auparavant. Les résultats ajustés ne tiennent pas compte d'une charge de restructuration après impôts de 41 millions au trimestre à l'étude ni des coûts d'intégration des acquisitions dans les deux périodes. Les résultats ajustés se sont améliorés par suite d'une baisse des charges, laquelle a découlé notamment de l'incidence d'un profit sur la vente d'un immeuble de bureaux et de la progression des revenus non établis sur une bic, ce qui a été annulé en partie par le recul des recouvrements de pertes sur créances. Les résultats comptables ont progressé en raison de l'incidence nette des facteurs indiqués ci-dessus, incidence qui a été neutralisée en partie par la charge de restructuration inscrite au trimestre à l'étude.

Comparaison du quatrième trimestre de 2017 et du troisième trimestre de 2017

La perte nette des Services d'entreprise s'est chiffrée à 175 millions de dollars pour le trimestre considéré, contre 61 millions au trimestre précédent. La perte nette ajustée des Services d'entreprise s'est établie à 119 millions, en regard de 102 millions au troisième trimestre de 2017. Les résultats ajustés ne tiennent pas compte d'une charge de restructuration après impôts de 41 millions dans la période à l'étude, d'une diminution de 54 millions après impôts de la provision générale au troisième trimestre, ni des coûts d'intégration des acquisitions dans les deux périodes. Les résultats ajustés ont fléchi en raison surtout de l'accroissement des charges, déduction faite d'un profit sur la vente d'un immeuble de bureaux au trimestre à l'étude, ce qui a été atténué par les répercussions d'un taux d'impôt moins favorable au trimestre précédent. Les résultats comptables ont fléchi étant donné que la provision générale avait été moins élevée au trimestre précédent et qu'une charge de restructuration a été constatée au trimestre à l'étude ainsi qu'en raison de l'incidence nette des facteurs indiqués ci-dessus.

Les résultats ajustés figurant dans la présente section qui traite des Services d'entreprise sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section qui traite des mesures non conformes aux PCGR.

Gestion des risques

Nos politiques en matière de gestion des risques et les procédés que nous employons pour évaluer, surveiller et gérer les risques de crédit et de contrepartie, de marché, d'assurance et de liquidité et de financement, le risque opérationnel, le risque de modèle, le risque juridique et réglementaire, les risques d'entreprise et de stratégie, le risque environnemental et social, et le risque de réputation sont décrits dans la section Gestion globale des risques aux pages 78 à 112 du Rapport de gestion annuel pour 2017 de BMO.

