Célébrer le temps des Fêtes à Espace pour la vie

MONTRÉAL, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Dès le 22 décembre, Espace pour la vie propose au Biodôme une programmation festive, loin de la froidure de l'hiver. En effet, pendant l'événement Aventure tropicale, les animaux de la forêt tropicale tiennent la vedette d'un spectacle de théâtre de marionnettes amusant et d'une aire de jeux éducative unique en son genre. Et le 26 décembre... on souligne le Noël des animaux en compagnie des mammifères, poissons et oiseaux des cinq écosystèmes du Biodôme!

Aventure tropicale au Biodôme - du 22 décembre 2017 au 11 février 2018

Petits et grands rigoleront à coup sûr avec le théâtre de marionnettes « Le grand jour de Capy », alors que le petit capybara se met en tête de devenir le roi de la forêt! Le centre de sauvetage « Becquer bobos » - une zone de jeux et d'exploration - permettra aux jeunes enfants de jouer les apprentis vétérinaires et de recréer, à leur échelle, les tâches des animaliers. Puis le 26 décembre, le Noël des animaux offre une occasion unique de voir les animaux rivaliser d'ingéniosité dans une activité d'enrichissement qui leur permet de trouver leur nourriture préférée, bien cachée au coeur d'une petite boîte-cadeau.

Autres incontournables d'Espace pour la vie durant les Fêtes

Au Jardin botanique, effet de serres garanti! Les visiteurs n'auront pas assez de leurs deux yeux pour admirer nos quelque 3 000 spécimens répartis dans les neuf serres thématiques : collections prestigieuses de penjings (arbres miniatures en pot), d'orchidées, de cactus, de plantes tropicales alimentaires et de bégoniacées... pour ne nommer que celles-là! À l'Insectarium, c'est le moment idéal d'écouter nos animateurs passionnés pour en apprendre davantage sur ce que font Les insectes en hiver et pour se rapprocher du monde des insectes, ces mal-aimés pourtant champions de la nature. Au Planétarium Rio Tinto Alcan, le nouveau programme double EXO et Demain l'espace donne matière à d'intéressantes réflexions astronomiques et humaines. Enfin, n'oubliez pas de passer dans les boutiques du Biodôme, du Jardin botanique et du Planétarium pour dénicher des cadeaux uniques inspirés de la nature et de la science.

Conseils pour une visite réussie durant le temps des Fêtes

