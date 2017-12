Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu et Natrel s'associent dans le cadre de la campagne des Fêtes « Goûtez le plaisir de donner »







TORONTO, 05 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Make-A-Wish® /Fais-Un-VoeuMD Canada est ravi d'être l'organisme de bienfaisance choisi par NatrelMD pour la campagne Goûtez le plaisir de donner, qui se déroulera du 4 décembre 2017 au 1er janvier 2018.



Afin de célébrer ce moment de l'année propice à la générosité, Natrel fera un don de 50 cents à Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD chaque fois que sa publication officielle des Fêtes sera partagée sur Facebook durant la période de la campagne, et ce, jusqu'à concurrence de 50 000 $.

« Au nom des enfants courageux et des familles que nous servons partout au pays, l'équipe de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu remercie Natrel d'appuyer sa mission en cette saison où la générosité est à l'honneur », déclare Jennifer Klotz-Ritter, présidente et chef de la direction de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada. « L'argent recueilli dans le cadre de la campagne nous aidera à réaliser les voeux d'enfants atteints d'une maladie grave dans les communautés de tout le pays. Ces voeux changeront la vie d'enfants qui en ont grandement besoin. »

En plus de ce don généreux, Natrel contribuera également à faire connaître Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu pendant la campagne grâce à des affiches sur les tablettes et à des emballages de lait créés spécialement pour l'occasion. La campagne rejoindra plus de quatre millions de foyers durant les Fêtes.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu pour aider à exaucer des voeux d'enfants, particulièrement pendant la période des Fêtes », affirme Mylène Couture, directrice du marketing de Natrel. « Ces enfants font preuve de beaucoup de force et de courage pour surmonter de terribles épreuves. Contribuer à faire de leurs rêves une réalité est la moindre des choses. »

« La réalisation d'un voeu permet de remplacer la crainte, la tristesse et l'anxiété par la confiance, la joie et l'espoir », explique Mme Klotz-Ritter. « Peu d'expériences sont aussi puissantes qu'un voeu exaucé et nous remercions tous ceux qui nous aident à rendre ces voeux possibles. »

Partagez la publication des Fêtes de Natrel dès aujourd'hui pour embellir la vie d'un enfant.

À propos de Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD Canada

Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada est un organisme dynamique qui réalise les voeux d'enfants dont la santé est gravement menacée, afin d'apporter espoir, force et joie. En plus du bureau national, huit (8) sections régionales exaucent les voeux d'enfants qui en ont besoin, d'un bout à l'autre du pays. Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Canada est affilié à Make-A-Wish® International, le plus important organisme exauçant des voeux au monde, qui a réalisé les voeux et les rêves de plus de 415 000 enfants depuis 1980. Pour en savoir davantage, visitez faisunvoeu.ca.

À propos de NatrelMD

Chef de file de l'industrie laitière, Natrel est une marque nationale moderne et engagée qui aime innover et définir les tendances. Sa sélection de produits, ses partenariats stratégiques et son tout nouveau Bistro Natrel donnent aux clients la chance de rendre leurs expériences culinaires encore plus extraordinaires. Natrel est un symbole de qualité et est, selon l'enquête nationale Peter B. Gustavson 2015 de l'Université de Victoria, la marque laitière en qui la population canadienne a le plus confiance. Natrel est source de fierté pour ses 3 473 propriétaires membres d'Agropur coopérative, qui offre une impressionnante gamme de marques dont OKA, iögo et BI-PRO.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Deborah Waines-Bauer

Directrice associée, marketing et communications

Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD Canada

Téléphone : 416-224-9474, poste 6111

Sans frais : 1-888-822-9474

deborah.wainesbauer@makeawish.ca

Véronique Boileau

Vice-présidente, communications

Agropur coopérative

Téléphone : 450-878-1844

veronique.boileau@agropur.com

Communiqué envoyé le 5 décembre 2017 à 07:03 et diffusé par :