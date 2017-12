/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'UMQ commentera le projet de loi 157 sur le cannabis/







MONTRÉAL, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, participera aux consultations de la Commission de la santé et des services sociaux de l'Assemblée nationale sur le projet de loi no 157, Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

Rappelons que lors du dépôt du projet de loi, l'UMQ avait notamment souligné la nécessité que l'instauration d'un cadre légal pour le cannabis respecte les compétences municipales et prévoit un partage équitable des revenus entre les trois paliers de gouvernement, afin de tenir compte des coûts additionnels occasionnés pour les municipalités.

Monsieur Cusson sera disponible pour accorder des entrevues après sa présentation.

Quoi : Participation de l'UMQ aux consultations sur le projet de loi 157 sur le

cannabis



Date : Mardi 5 décembre 2017



Heure : 10 h - 10 h 45



Lieu : Salle du Conseil législatif

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 5 décembre 2017 à 06:00 et diffusé par :