/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination/

QUÉBEC, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister au Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination, présidé par le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et député de Viau, David Heurtel.

Lors de cette journée, de nombreux représentants des milieux économique, communautaire, gouvernemental et d'organismes publics des différentes régions du Québec prendront la parole pour échanger sur les quatre thèmes qui seront abordés, soit l'emploi, la lutte contre la discrimination, la formation et la francisation.

DATE : mardi 5 décembre 2017







DÉROULEMENT : 8 h Allocutions et échanges d'ouverture

9 h 15 Début des conférences et plénières

16 h Allocutions de clôture

16 h 30 Mêlée de presse





LIEU : Le Terminal de croisières



84, rue Dalhousie



Québec (Québec) G1K 4C4



