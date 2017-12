Mérite Ovation municipale 2018 de l'UMQ - Le milieu municipal invité à faire connaître ses projets innovants!







MONTRÉAL, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance aujourd'hui l'appel de candidatures pour l'édition 2018 du mérite Ovation municipale. Elle invite les municipalités, les MRC et les organisations municipales de toutes les régions du Québec à soumettre leurs projets innovants. Les lauréats seront dévoilés lors des prochaines assises de l'UMQ, qui se tiendront à Gatineau du 16 au 18 mai 2018.

« Depuis sa création, le mérite Ovation municipale de l'UMQ met en lumière les initiatives locales novatrices qui répondent aux besoins évolutifs de la population et aux enjeux émergents. Cette année encore, le milieu municipal est invité à partager ses bons coups et ses projets inspirants pour améliorer la qualité de vie de l'ensemble des citoyennes et citoyens », a déclaré monsieur Alexandre Cusson, président de l'UMQ et maire de Drummondville.

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec. La date limite pour déposer les projets est le 31 janvier 2018.

Au cours des 13 premières années du concours, plus de 750 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Rappelons que lors de l'édition 2017, pas moins de 99 projets innovants - un record - ont été soumis. Le résumé de plusieurs d'entre eux peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le Portail de l'innovation municipale du site Web de l'UMQ.

Les prix seront remis cette année dans sept catégories : 1) sécurité publique; 2) transport, mobilité et voirie; 3) culture, patrimoine et interculturalité; 4) aménagement, urbanisme et développement durable; 5) économie, tourisme et loisir; 6) développement social (logement, éducation et santé); 7) ressources humaines, gestion des opérations et des contrats.

Chacun des projets sera évalué par un jury indépendant présidé à nouveau par Me Guy LeBlanc, notaire et ancien maire de Trois-Rivières. Quatre critères d'évaluation seront retenus : 1) caractère innovateur dans la démarche et les résultats ; 2) potentiel de transfert et exemplarité ; 3) retombées dans le milieu ; 4) niveau d'optimisation des ressources internes ou externes ou des deux.

Enfin, le jury récompensera à nouveau cette année le projet qui se distingue le plus parmi les initiatives lauréates en remettant le Prix Joseph-Beaubien, nommé ainsi en l'honneur du fondateur de l'UMQ. Le jury décernera également le Prix Coup de coeur pour un projet cloisonné en raison de sa catégorie, mais qui possède un caractère exceptionnel par rapport à un projet lauréat d'une autre catégorie. Selon la qualité des dossiers reçus, le jury pourra exceptionnellement remettre un second prix Coup de coeur. Les déléguées et délégués qui participeront aux Assises 2018 et visiteront le Pavillon de l'innovation municipale québécoise pourront aussi choisir sur place leur projet favori, et celui ayant recueilli le plus de votes recevra le Prix Votre Coup de coeur.

Pour obtenir davantage d'information visitez le site Web de l'édition 2018 du mérite Ovation municipale.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

