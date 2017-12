JFrog rejoint la Cloud Native Computing Foundation en tant que membre Or







L'expert DevOps rejoint la CNCF pour promouvoir de meilleures pratiques pour les opérations natives du cloud

SAN FRANCISCO, 5 décembre 2017 /PRNewswire/ -- La Cloud Native Computing Foundation® (CNCF®), qui soutient et intègre des technologies open source telles que Kubernetes® et Prometheustm, a annoncé aujourd'hui que JFrog avait rejoint la Fondation en tant que membre Or. JFrog, un important promoteur de technologies open sources et natives du cloud, exploite des technologies telles que Kubernetes pour aider ses plus de 4000 clients à développer et commercialiser du logiciel de façon rapide, fiable et sécurisée.

« La CNCF se réjouit d'accueillir JFrog à bord en tant que membre Or, embrassant encore plus son engagement vis à vis de la communauté native du cloud et open source », a déclaré Dan Kohn, directeur exécutif de la Cloud Native Computing Foundation. « JFrog fait partie de la communauté open source depuis un certain temps et a implémenté de nombreuses technologies natives du cloud. Nous apprécions le fait que JFrog ait investi du temps de ??conception et des ressources financières dans des projets et des initiatives CNCF. »

La société, qui possède des bureaux en Californie, à Seattle, en Israël, en Inde, en Espagne et en France, aide les organisations de toute envergure à améliorer leurs versions de logiciels. Créées par des développeurs open source pour la communauté open source, les équipes de produit et d'ingénierie de JFrog se consacrent aux technologies OSS et à des projets natifs du cloud. JFrog est un important contributeur à la communauté des développeurs avec l'offre d'une version open source d'Artifactory, le référentiel binaire universel, et d'une infrastructure cloud entièrement parrainée et des comptes commerciaux pour les projets OSS avec Bintray, la plateforme de distribution binaire universelle. Avec plus de 2 milliards de téléchargements par moi sur Bintray et 60 000 serveurs OSS Artifactory, JFrog fournit à la communauté le cycle de vie entier pour une prise en charge binaire efficace.

En rejoignant la CNCF, la société introduira une prise en charge des référentiels Helm dans Artifactory avec la prochaine nouvelle version prévue pour décembre. En accord avec l'objectif qui est de fournir le seul support d'artéfact universel, JFrog Artifactory permettra désormais aux développeurs de travailler le système open source Kubernetes. JFrog utilise Kubernetes pour le développement de ses produits et pour migrer activement ses opérations hébergées vers Kubernetes ; et l'ajout de la prise en charge Helm est considéré comme la prochaine étape logique pour JFrog et pour la communauté.

« Nous savons que le « natif du cloud » est bien plus qu'un mot à la mode, c'est avant tout une conception et une implémentation logicielles améliorées », a ajouté Kit Merker, VP chargé du développement commercial chez JFrog et supporter du projet open source Kubernetes à l'époque où il était responsable des produits Google pour Kubernetes. « Pour nous, rejoindre la CNCF ne signifie pas seulement soutenir la communauté open source, cela montre également que nous sommes engagés à fournir une vraie puissance technique à ces importants projets. Notre objectif est de contribuer significativement à Kubernetes et à des projets connexes en utilisant notre expérience pratique en création de systèmes logiciels à exécution rapide. »

En tant que membre de la CNCF, JFrog compte allouer des ressources pour soutenir la documentation et la maintenance de projets CNCF, et pour promouvoir de meilleures pratiques pour les opérations natives du cloud.

À propos de la Cloud Native Computing Foundation

L'informatique native du cloud utilise une pile logicielle open source pour déployer des applications en tant que microservices, encapsulant chaque partie dans son propre conteneur, et orchestrant dynamiquement ces conteneurs pour optimiser l'utilisation des ressources. La Cloud Native Computing Foundation (CNCF) héberge des composants critiques de piles logicielles natives du cloud incluant Kubernetes, Fluentd, linkerd, Prometheus, OpenTracing, gRPC, CoreDNS, containerd, rkt, CNI, Envoy, Jaeger, Notary, et TUF. La CNCF sert de base neutre pour la collaboration et réunit les plus grands développeurs, utilisateurs finaux et fournisseurs du secteur ? y compris les six plus grands fournisseurs de cloud public et bon nombre des plus grandes entreprises du cloud privé. CNCF fait partie de The Linux Foundation, une organisation à but non lucratif. Pour en savoir plus sur la CNCF, rendez-vous sur : https://cncf.io/.

À propos de JFrog

Avec plus de 4000 clients et plus de 2 milliards de téléchargements par mois sur sa plateforme de binaires, JFrog est la solution universelle dominante pour la gestion et la distribution de binaires logiciels. Les quatre produits de JFrog, JFrog Artifactory, le référentiel d'artéfacts universel ; JFrog Bintray, la plateforme de distribution universelle ; JFrog Mission Control, pour la gestion universelle des flux DevOps ; et JFrog Xray, l'analyseur de composants universel, sont utilisés partout dans le monde par les ingénieurs Dev et DevOps et sont disponibles en tant que solutions open-source, sur site ou cloud SaaS. Parmi ses clients figurent certaines des meilleures marques mondiales telles qu'Amazon, Google, Uber, Netflix, Twitter, Cisco, Oracle, Adobe, Salesforce, VMware, et Slack. La société est non cotée et exerce ses activités depuis la Californie, Seattle, l'Israël, l'Inde et la France. Pour plus d'informations, consultez jfrog.com.

« Cloud Native Computing Foundation », « CNCF » et « Kubernetes » sont des marques déposées de The Linux Foundation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. « Certified Kubernetes » et le design Certified Kubernetes sont des marques de commerce de The Linux Foundation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

