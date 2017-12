Santé Canada approuve Rydapt(MC) (midostaurine), le premier traitement ciblé pour la forme la plus courante de leucémie aiguë myéloblastique (LAM)(1)(2)







Traitement ciblant la mutation génétique la plus fréquente (FLT3), observée chez plus du tiers des patients atteints de LAM3

DORVAL, QC, le 5 déc. 2017 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) est heureux de vous annoncer que RydaptMC (midostaurine), le premier traitement ciblé contre la leucémie aiguë myéloblastique (LAM)1,2 associée à une mutation du gène FLT3, a été approuvé par Santé Canada à la suite d'une évaluation prioritaire.

La LAM représente 24 % de l'ensemble des cas de leucémie au Canada. Il s'agit de la forme la plus commune de leucémie aiguë chez les adultes et elle peut évoluer rapidement en l'absence de traitement4. Rydapt est approuvé pour une utilisation en association avec les chimiothérapies d'induction (cytarabine et daunorubicine) et de consolidation (cytarabine) standard pour le traitement des patients adultes qui ont reçu un diagnostic récent de LAM avec mutation du gène FLT35. Il s'agit de la mutation génétique la plus fréquente chez les patients atteints de LAM, étant diagnostiquée chez plus d'un tiers (37 %) de ceux-ci3. L'approbation de Rydapt par Santé Canada est basée sur l'étude déterminante de phase III (RATIFY) qui a comparé l'efficacité et l'innocuité de Rydapt en association avec la chimiothérapie standard à celle d'un placebo en association avec la chimiothérapie standard5.

« Nous sommes très heureux d'offrir la première thérapie ciblée pour les patients atteints de LAM porteurs d'une mutation du gène FLT3. Il y a eu un long intervalle dans le développement de traitements novateurs contre ce cancer du sang grave et cette avancée représente un nouvel espoir pour ces patients », affirme Winselow Tucker, chef de l'Unité commerciale d'oncologie chez Novartis Pharma Canada inc. « L'arrivée de Rydapt au Canada est le résultat de notre engagement à développer d'importants nouveaux traitements pour les Canadiens atteints de cancers du sang ou autres. »

« Il s'agit d'une nouvelle importante pour les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) et porteurs d'une mutation du gène FLT3. C'est la première fois depuis plusieurs années qu'un nouveau médicament est approuvé pour le traitement de la LMA. Cette approbation était grandement attendue, indique Dre Julie Bergeron, hématologue à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Avec ce premier traitement ciblant les patients présentant une mutation spécifique, nous personnalisons davantage le traitement de la LMA. »

À propos de la leucémie aiguë myéloblastique (LAM)

La leucémie est le cancer des cellules sanguines. Elle existe sous différentes formes. Les formes « aiguës » de la leucémie peuvent évoluer très rapidement si elles ne sont pas traitées, alors que les formes « chroniques » évoluent beaucoup plus lentement. La leucémie « myéloïde » correspond à un cancer dans les cellules souches myéloïdes responsables du développement des nouvelles cellules sanguines. Plus de 22 000 Canadiens sont atteints de leucémie (tous types confondus) ou sont en rémission suite à une leucémie. Près de 60 % d'entre eux sont des hommes. En 2016, on estime que 5 900 Canadiens ont reçu un diagnostic de leucémie (tous types confondus) et 2 900 Canadiens sont décédés à la suite de cette maladie. La LAM, qui représente 24 % de l'ensemble des cas de leucémie au Canada, constitue la forme aiguë la plus courante de la maladie et la deuxième forme la plus courante de leucémie. L'âge médian des patients au moment du diagnostic de LAM est de 67 ans. Le taux de survie normalisé en fonction de l'âge au-delà de cinq ans pour la leucémie est de 58 % chez les hommes et de 59 % chez les femmes, soit un niveau largement inférieur au taux associé à d'autres types de cancers, comme les cancers de la thyroïde (95 %), de la prostate (81 %), du sein (80 %) et les mélanomes (79 %)4.

À propos de Rydapt

Rydapt (midostaurine) est indiqué en association avec les chimiothérapies d'induction (cytarabine et daunorubicine) et de consolidation (cytarabine) standard pour le traitement des adultes qui ont reçu un diagnostic récent de leucémie aiguë myéloblastique (LAM) avec mutation du gène FLT3. La présence de la mutation du gène FLT3 doit être confirmée au moyen d'un test validé5.

Engagement de Novartis dans le secteur de l'oncologie

Chez Novartis, notre mission consiste à découvrir de nouvelles façons d'améliorer et de prolonger la vie des gens. Grâce aux innovations scientifiques, nous nous attaquons aux plus grands défis associés aux soins de santé. Nous mettons au jour et développons des traitements novateurs et trouvons de nouvelles façons de les procurer à un maximum de personnes. Nous nous efforçons de changer la pratique de la médecine. Ainsi, nous aspirons à aborder les choses différemment afin de faire des découvertes qui permettront à la médecine de prendre de nouveaux virages. Nous nous tournons vers l'avenir pour nous inspirer aujourd'hui. Puisque nous ne nous contentons jamais du statu quo, nous anticipons toujours la suite.

À titre de compagnie pharmaceutique de premier plan dans le secteur de l'oncologie, Novartis offre un portefeuille de plus de 20 traitements approuvés et d'environ 30 composés en développement à l'échelle mondiale. Nous sommes passionnés par notre métier et l'impact que nous avons sur les patients et les sociétés. Nous sommes Novartis et nous réinventons la médecine.

À propos de Novartis Pharma Canada inc.

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2016, la compagnie a investi 48,8 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 750 employés au Canada. Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.novartis.ca.

À propos de Novartis

Novartis apporte des solutions novatrices dans le domaine de la santé qui répondent aux besoins en perpétuelle évolution des patients et de la société. Novartis, dont le siège social est situé à Bâle, en Suisse, offre un portefeuille diversifié de produits pour répondre au mieux à ces besoins : médicaments novateurs, génériques et biosimilaires peu coûteux et soins oculaires. Novartis est un chef de file mondial dans chacun de ces secteurs. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 48,5 milliards de dollars américains (G$ US), alors que les dépenses engagées en recherche et en développement ont atteint environ 9 G$ US. Les sociétés du Groupe Novartis emploient quelque 119 000 collaborateurs équivalents temps plein. Les produits de Novartis sont vendus dans près de 155 pays dans le monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.novartis.com.

Références

