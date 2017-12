Capella Hotel Group ajoute un lieu emblématique ultra-luxueux sur les rives du fleuve Chao Phraya avec Capella Bangkok







L'ouverture est prévue pour le dernier trimestre 2018

SINGAPOUR, 5 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Capella Hotel Group annonce, en collaboration avec le grand promoteur immobilier Country Group Development PCL, l'ouverture de Capella Bangkok au dernier trimestre 2018. Situé le long de la promenade revivifiée sur les bords du fleuve Chao Phraya, Capella Bangkok est un complexe urbain entièrement composé de suites, qui offre 101 suites et villas disposant d'une vue panoramique sur la rivière vénérée de Thaïlande.

Installé sur la rive Est du « Fleuve des Rois », Capella Bangkok fait entièrement partie de la nouvelle promotion prestigieuse, Chao Phraya Estate. Toutes les 101 suites et villas offrent une vue imprenable sur la rivière, complétées par les marques de fabrique exceptionnelles de Capella Hotels and Resorts, récemment élue cinquième meilleure marque hôtelière au monde par les lecteurs de Travel + Leisure qui ont décerné les prix World's Best Awards 2017.

Capella Bangkok se caractérise également par le partenariat avec la célèbre légende de la gastronomie, Mauro Colagreco. Seul chef argentin au monde à avoir deux étoiles Michelin, M. Colagreco va conceptualiser un restaurant portant sa griffe pour exprimer son interprétation personnelle de la culture thaïlandaise et de son influence de celle-ci sur sa cuisine.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a choisi de lancer un style qui porte sa griffe au Capella Bangkok, Mauro Colagreco a expliqué : « Pour moi, Capella n'est pas seulement synonyme de luxe et d'élégance, mais aussi de concepts uniques qui offrent une attention personnalisée à chaque client. C'est exactement ce que je recherche dans la conceptualisation de ma cuisine : offrir une expérience unique aux clients ! Je me rends tous les ans en Asie, notamment plusieurs fois à Bangkok, une ville que j'aime pour son mélange charmant de monde contemporain et de patrimoine, pour sa culture unique qui est tout simplement extraordinaire et pour la gastronomie locale qui est certainement l'une des meilleures au monde ».

« Capella Bangkok ajoute une nouvelle dimension à notre portefeuille croissant d'hôtels emblématiques situés dans les destinations asiatiques les plus prisées. Son emplacement remarquable le long du Chao Phraya, fleuve légendaire, en fait un choix naturel pour les voyageurs exigeants en quête d'expériences thaïlandaises authentiques sous tous les aspects. L'engagement envers la culture locale se manifeste vivement dans tous les hôtels Capella, situés à Singapour, Shanghai, Düsseldorf et Sainte-Lucie, ainsi que dans les biens en cours de promotion à Ubud, aux Maldives et à Sydney », a déclaré M. Nicholas M. Clayton, président-directeur général de Capella Hotel Group.

« Nous avons choisi Capella Hotel Group pour nous aider à concrétiser notre vision qui consiste à donner corps à une expérience inédite de résidences de luxe et d'hôtellerie intime. Country Group Development est persuadé que le partenariat avec Capella Hotel Group donnera aux grands voyageurs exigeants une nouvelle approche nec plus ultra du luxe. Alors que le groupe est amplement réputé pour les expériences extraordinaires qu'il offre dans des endroits uniques, Capella Bangkok sera, sans équivoque, la vitrine du service sur mesure en Thaïlande », a déclaré M. Ben Taechaubol, président-directeur général de Country Group Development.

Parmi les autres caractéristiques du Capella Bangkok, on trouve la bibliothèque Capella, le bar à desserts à faire fondre, qui prépare des cocktails innovants, le restaurant situé sur les berges du fleuve et ouvert toute la journée, le refuge de bien-être Auriga Spa, ainsi qu'une grande salle de bal élégante offrant une vue panoramique sur le fleuve Chao Phraya.

Nouveau lieu emblématique sur les rives du Chao Phraya, Capella Bangkok est le fruit d'un effort de collaboration entre différents artisans de premier plan, oeuvrant dans la promotion immobilière. Le planificateur principal est Hamiltons International Pte Ltd, tandis que les intérieurs sont conçus par le grand designer BAMO, ainsi que par PIA Interior pour le spa et Hirsch Bedner Associates.

Pour obtenir de plus amples informations sur Capella Bangkok, veuillez visiter www.capellabangkok.com.

À propos de Capella Hotel Group

Capella Hotel Group, dont le siège se trouve à Singapour et qui dispose de bureaux en Europe et aux États-Unis, fournit des services de gestion hôtelière au niveau mondial à travers deux marques différentes. Capella Hotels and Resorts est un concept d'hôtels, de complexes hôteliers et de résidences de très grand luxe, conçus pour les voyageurs les plus exigeants. Ils offrent une attention personnalisée dans leurs emplacements de Düsseldorf, Sainte-Lucie, Shanghai et Singapour. Des hôtels sont aussi prévus à Ubud, Bangkok, aux Maldives et à Sydney.

Solis Hotels and Resorts constitue un réseau unique de complexes hôteliers, d'hôtels et de résidences, conçus pour les voyageurs et les organiseurs de réunions à la recherche d'un cadre offrant une gamme de confort cosmopolite, une cuisine inspirée et des spas de premier plan. Les établissements sont situés à Donegal, en Irlande, à Nanjing, en Chine et à Atlanta, aux États-Unis, alors que des hôtels sont prévus à Bali et Guangzhou.

Vous en saurez plus sur www.capellahotelgroup.com

À propos de Country Group Development

Country Group Development (CGD) est la branche internationale de promotion immobilière et d'investissement basée en Thaïlande de Country Group. Riche d'une trajectoire ayant fait ses preuves dans la prestation de transformations d'actifs audacieuses et complexes, qui englobent le Four Seasons Private Residences à Bangkok, Four Seasons Hotel Bangkok et Capella Bangkok, l'entreprise est un acteur unique sur le marché. Sa stratégie immobilière diversifiée et sa capacité à tirer parti du réseau de sociétés affiliées de Country Group lui confèrent un avantage concurrentiel. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.cgd.co.th.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Joleena Seah

Directeur du marketing et de la communication

Capella Hotel Group

Téléphone : +65 6887 9835

Courriel : joleena.seah@capellahotelgroup.com

