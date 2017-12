Le nouveau rapport de comScore apporte un aperçu des usages mobiles dans 14 marchés







Une mesure étendue du mobile apporte une perspective globale sur les audiences, les applications et les catégories mobiles

PARIS, 5 décembre 2017 /PRNewswire/ -- comScore, Inc. publie aujourd'hui un nouveau rapport, intitulé « Les usages mobiles dans le monde ». Cette étude examine les audiences, les catégories de contenu et les applications mobiles qui sont en train de changer le paysage international du digital. Ce rapport utilise les données multi-plateformes de 14 marchés internationaux (Etats-Unis, Canada, France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Argentine, Brésil, Mexique, Chine, Inde, Indonésie et Malaisie) afin de démontrer les tendances globales et diversités locales dans l'usage du mobile. Le rapport est disponible au téléchargement sur : www.comscore.com/GlobalMobile2017

« L'adoption du mobile dans le monde est loin d'être uniforme », indique Will Hodgman, Executive Vice President of International Sales chez comScore. « Ce rapport démontre comment les medias, annonceurs et agences peuvent identifier et exploiter des audiences et contenu, à partir de données spécifiques à l'usage mobile dans le monde.. En élargissant l'étendue géographique de notre mesure mobile, qui est toujours aussi granulaire et basée sur des panels, nous sommes ravis de pouvoir apporter une nouvelle fois une analyse des tendances exploitable par le marché. »

Le rapport sur Les usages mobile dans le monde couvre des sujets tels que :

La part du mobile (et des Apps) dans le temps digital global et les audiences dans 14 marchés, et comment l'usage du mobile seul impacte le paysage digital

impacte le paysage digital La dynamique de chaque catégorie de contenu, et où les comportements en mobile first sont les plus manifestes

sont les plus manifestes Les comportements des consommateurs pour les transactions mobiles

Les marques et Apps mobiles qui dominent les catégories telles que la messagerie instantanée, les news, le Retail et les réseaux sociaux

La maturité du marché des Apps dans le monde, et les catégories qui rencontrent une croissance continue

L'extension des panels mobiles en France, ainsi qu'en Allemagne et en Argentine, renforce les solutions avancées de mesure mobile de comScore, actuellement disponibles dans 14 pays à travers le monde.

Pour télécharger le rapport sur Les usages mobile dans le monde, rendez-vous sur www.comscore.com/GlobalMobile2017. Pour savoir comment comScore peut vous aider à réussir dans un monde où le mobile est clé, contactez-nous ou rendez-vous sur www.comscore.com/mobile.

