Protégez-Vous, janvier 2018 - Les 30 meilleurs produits de l'année

MONTRÉAL, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - À quelques semaines des Fêtes, Protégez-Vous dévoile son palmarès des meilleurs produits de l'année. Parmi les quelque 2 000 produits testés en laboratoire, nos experts en ont retenu 30, dont plusieurs font de très beaux cadeaux. Ce classement, très attendu chaque année par nos lecteurs, se divise en six catégories: produits techno, articles pour parents et enfants, petits électros, gros électros, produits à déguster et produits d'épicerie.

Vous êtes toujours à la recherche du présent idéal pour votre fils, votre soeur ou votre beau-père qui a tout? Vous y trouverez la crème de la crème pour vous aider à faire les bons choix. Voici une sélection en fonction de trois budgets: 100 $ et moins, 200 $ et moins, et plus de 200 $.

Petit budget: 100 $ et moins

Il y a un passionné de cuisine dans votre entourage? La mijoteuse Crock-Pot SCCPVP650BS-033 (capacité de 6,2 litres), vendue 70 $, est un excellent choix. Aux amateurs d'alcool, vous pouvez offrir le Gin Thuya (39,50 $), le grand gagnant de notre test de gins québécois. Et pourquoi ne pas compléter votre cadeau avec un sirop québécois, comme le Sirop Tonic Maison de 3/4 OZ. (25 $)? Avec son «amertume bien dosée» et son goût pas trop sucré, il a ravi nos juges.

En manque d'inspiration pour votre frère? Vous ferez sûrement son bonheur avec les écouteurs-boutons Bose SoundSport In-Ear Headphones, vendus 100 $, les meilleurs de notre test. Ou encore optez pour un appareil de vidéo sur demande, comme le Google Chromecast, à 40 $, qui offre une large gamme de services vidéo et audio, dont Netflix, YouTube et Tou.tv. Enfin, si vous cherchez un jeu de groupe pour animer vos partys des Fêtes, Tabarouette t'es faite est pour vous (20 $)!

Budget un peu plus élevé: 200 $ et moins

Le mélangeur KitchenAid KSB1570 (150 $), d'une capacité de 1,6 litre, s'avère le grand gagnant de notre test: il n'a pas son pareil pour préparer un smoothie et réduire les légumes en purée. Idéal pour les cuisinomanes! Autre idée-cadeau, pour votre ado cette fois: l'Instax Mini 90 de Fujifilm (190 $), un appareil photo instantané. Si vous cherchez une option moins chère pour votre plus jeune, l'Instax Mini 9 de Fujifilm, vendu moins de 100 $, figure aussi parmi nos recommandations. Quant aux amateurs de cinéma maison, vous les surprendrez avec la barre de son Samsung HW-J355 (170 $), qui offre d'aussi bonnes performances que le meilleur appareil du test vendu plus de 1 300 $!

Gros budget: plus de 200 $

Votre ado n'en a que pour les nouvelles technologies? Pourquoi ne pas créer une cagnotte avec quelques membres de la famille pour lui offrir un cadeau utile et durable, comme une tablette? Il sera conquis par l'Apple New iPad 9.7, à 450 $, ou la Samsung Galaxy TAB S2 VE 9.7, à 550 $. Ou encore optez pour les haut-parleurs Wi-Fi et Bluetooth JBL Pulse 2, vendus 270 $, qui se branchent bien aux téléphones et aux tablettes, par exemple. Enfin, si vous en avez assez de votre vieux téléviseur, c'est peut-être le moment de vous offrir un cadeau de famille. À 2 800 $, le LG OLED55B7P (55 po), un très bon rapport qualité-prix, saura combler les attentes de la maisonnée.

