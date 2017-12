Orange, leader du marché, choisit la technologie V3D pour optimiser l'expérience client sur l'application « Mon Réseau »







LYON, France, December 5, 2017 /PRNewswire/ --

Orange, le premier opérateur mobile français avec plus de 269 millions d'abonnés dans le monde, utilise la solution EQual One de V3D. Cette solution fournit aux clients Orange une qualité d'expérience client inégalée sur la couverture réseau, au quotidien et quel que soit le lieu - même à l'intérieur ou dans un endroit privé.

EQual One permet des mesures de performance précises et fiables directement depuis les mobiles, reflétant en temps réel les perceptions des clients sur le réseau et ses services.

V3D a apporté son expertise technique pour évaluer la couverture et la performance du réseau Orange au sein de son application "Mon Réseau", une fois que les utilisateurs ont autorisé l'utilisation des données à cette fin. Pour les clients d'Orange, cette application est un outil leur permettant d'obtenir le meilleur des réseaux Orange.

EQual One recueille en temps réel des données sur la QoE (Qualité d'Expérience), permettant de mieux comprendre les problématiques et les attentes des abonnés, améliorant le délai de résolution et permettant des économies de coûts par rapport aux solutions plus traditionnelles de test.

"Nous sommes très enthousiastes qu'Orange utilise notre solution à la fois pour réinventer l'Expérience Client sur la couverture réseau mais également de déployer la technologie V3D auprès d'un grand nombre d'abonnés actifs d'Orange. Cela prouve que la solution EQual One est complémentaire aux outils déjà en place et également adaptée aux exigences de mesure et d'optimisation des performances réseau d'un acteur de premier plan comme Orange ", précise Philippe Vial-Grelier, Président de V3D.

A propos de V3D

Spécialiste des technologies mobiles, V3D est un éditeur spécialisé dans la mesure de la qualité de service (QoS) et de l'expérience client (QoE). Cette approche, par rapport aux méthodes classiques de mesure de la performance des réseaux, présente des avantages techniques et commerciaux pour les différents services de l'opérateur, depuis les départements CEM et marketing, jusqu'à l'exploitation du réseau, en passant par le service client.

Le portefeuille de V3D se concentre sur l'expérience client et le fonctionnement des réseaux mobiles. La solution EQual One permet de capturer l'expérience clients au regard de la performance servie aux clients des opérateurs. La solution repose sur des outils de mesure de la qualité déployée sur les terminaux mobiles et sur un puissant serveur communiquant avec les outils de mesure de la qualité par OTA (Over The Air) et pouvant être directement intégré aux systèmes existants. Le siège de V3D se trouve à Lyon, en France.

