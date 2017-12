La Banque Scotia officialise l'entente avec BBVA pour l'acquisition de ses actions dans BBVA Chile







TORONTO and NEW YORK, le 5 déc. 2017 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) avait officiellement accepté l'offre de la Banque Scotia visant à acquérir la participation de 68,19 % de BBVA dans BBVA Chile, ainsi que sa participation dans certaines filiales, pour la somme d'environ 2,2 milliards de dollars US (2,9 milliards de dollars CA). La Banque Scotia a conclu un accord définitif avec BBVA et entend fusionner les activités de BBVA Chile à ses activités existantes au Chili (Scotiabank Chile), sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation.

La famille Said, dont la participation dans BBVA Chile s'élève à 31,62 %, a renoncé à son droit de préemption pour l'acquisition des actions que détient BBVA dans BBVA Chile, mais maintient son droit d'offrir la totalité ou une partie de ses actions dans le cadre de l'offre publique d'achat obligatoire que présentera la Banque Scotia. La famille Said a manifesté son intention de maintenir sa participation dans l'entreprise et, le cas échéant, elle investirait une somme allant jusqu'à 500 millions de dollars US (650 millions de dollars CA) pour accroître sa participation à 25 % de la société résultant de la fusion entre Scotiabank Chile et BBVA Chile. Dans un tel scénario, si la transaction est conclue, l'effet sur le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque Scotia sera d'environ 90 points de base. Cependant, l'effet sur le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque Scotia sera d'environ 135 points de base si la transaction est conclue et si la famille Said offre la totalité de ses actions à la Banque Scotia.

Cette entente s'inscrit dans la stratégie de la Banque Scotia visant à intensifier sa présence dans le secteur bancaire chilien et dans les pays de l'Alliance du Pacifique, ce qui aura pour effet de doubler la part de marché de la Banque au Chili, qui atteindra environ 14 %, et fera de la Banque Scotia la troisième banque privée en importance au pays.

« Nous sommes ravis d'être parvenus à une entente avec BBVA pour faire l'acquisition des actions qu'elle détient dans BBVA Chile, et nous sommes souhaitons créer un partenariat avec la famille Said afin de créer une banque encore meilleure au Chili, a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. BBVA Chile a une solide feuille de route en matière d'offre de produits et de services financiers aux clients de l'ensemble du pays, et cette entente témoigne d'une excellente synergie entre les deux banques qui partagent une culture axée sur le client. »

« Cette acquisition nous permettra de créer un chef de file du secteur bancaire au Chili, appuyé par une solide culture de risque d'une part, et de générer des occasions d'accélérer notre transformation numérique d'autre part, tout en mettant en place une équipe de haut rendement », explique Ignacio (Nacho) Deschamps, chef, Opérations internationales et transformation numérique de la Banque Scotia.

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique aura lieu le 5 décembre 2017 à 8 h 30 (HE). Les parties intéressées sont invitées à accéder à la conférence directement, en mode écoute seulement, par téléphone en composant le 416-640-5944 ou, sans frais, le 1-800-281-7973 (veuillez téléphoner 15 minutes à l'avance). En outre, un diaporama sera accessible par l'intermédiaire de la page Relations avec les investisseurs, au www.banquescotia.com. Une période de questions suivra la discussion des membres de la haute direction de la Banque Scotia au sujet de cette entente.

Une transmission différée par téléphone de la conférence téléphonique sera disponible du 5 au 20 décembre 2017, en composant le 647-436-0148 ou le 1-888-203-1112 (sans frais en Amérique du Nord) et en inscrivant le code d'accès 9422114, suivi du carré (#).

