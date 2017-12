La nouvelle valve mitrale par voie transcathéter de 4C Medical présentée à la Technology Parade de la conférence ICI 2017







BROOKLYN PARK, Minnesota, 5 décembre 2017 /PRNewswire/ -- 4C Medical Technologies, Inc. (4C Medical), concepteur de technologies mini-invasives pour la cardiopathie structurelle, a annoncé aujourd'hui que son dispositif médical pour l'insuffisance mitrale (IM) a été présenté lors de la Technology Parade de la Conférence internationale sur les innovations en systèmes cardiovasculaires (ICI) qui se tient à Tel Aviv en Israël du 3 au 5 décembre 2017. 4C Medical était l'une des rares sociétés invitées à mettre en avant cette innovation auprès de leaders d'opinion importants et d'investisseurs.

4C Medical met au point le premier traitement de l'insuffisance mitrale qui préserve la valve mitrale et le ventricule gauche natifs grâce à une technologie de fixation supra-annulaire et uniquement atriale. La conception novatrice élimine les complications associées aux technologies actuelles de remplacement valvulaire mitral par voie transcathéter (qui s'appuient sur la pose et la fixation dans l'anneau mitral et le ventricule gauche natifs) telles que l'obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche, l'altération de la fonction ventriculaire gauche et l'embolisation du dispositif.

Le docteur Philippe Généreux a présenté la session « A Novel Transcatheter MR Technology System (4C valve) » où il expliquait que la valve 4C permettrait d'étendre la thérapie TMVR aux patients qui ne pouvaient pas être candidats aux procédures actuelles. Le docteur Généreux est codirecteur du programme de coeur structurel du Gagnon Cardiovascular Institute du Morristown Medical Center (Morristown, New Jersey) et cardiologue interventionniste à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal (Canada).

« Implantée par voie transseptale, la valve 4C offrira une option de traitement à une population large de patients souffrant d'insuffisance mitrale, comprenant les patients qui peuvent être traités par d'autres dispositifs TMVR, ceux qui ne peuvent pas l'être, et même ceux dont la réparation mitrale a échoué », indique le docteur Généreux. « Le dispositif étant implanté entièrement dans l'atrium gauche, il ne repose pas sur ou n'interagit pas avec l'anatomie dynamique et irrégulière de l'anneau mitral et du ventricule gauche. La technologie de 4C Medical répondra à un véritable besoin clinique non couvert. »

« C'est un honneur pour nous chez 4C Medical d'être invités par les organisateurs de l'ICI à présenter notre nouvelle technologie TMVR », déclare Robert Thatcher, PDG de 4C Medical. « Nous devons continuer sur cette lancée alors que nous terminons des essais au banc et précliniques pour la première étude de faisabilité. Comme nous exclurons moins de patients de notre étude par rapport aux essais d'autres dispositifs TMVR, nous prévoyons un recrutement plus rapide. »

4C Medical est un fabricant de dispositifs médicaux qui développe des technologies mini-invasives pour les cardiopathies structurelles, en se focalisant dans un premier temps sur le traitement de l'insuffisance mitrale, puis à l'avenir, sur le traitement de l'insuffisance tricuspide. Le dispositif de valve mitrale par voie transcathéter de la société est le premier traitement de l'insuffisance mitrale à positionnement supra-annulaire et à fixation uniquement atriale. Il préserve la valve mitrale et le ventricule gauche natifs, éliminant les complications connues associées aux autres technologies de remplacement valvulaire mitral par voie transcathéter qui s'appuient sur la pose et la fixation dans l'anneau mitral et le ventricule gauche natifs, et permettra d'augmenter le nombre de patients pouvant prétendre à un tel remplacement.

