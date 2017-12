Heze se consacre à une stratégie de marque pour faire connaître la cité comme ville natale de quatre traditions







HEZE, Chine, 5 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le comité municipal du Parti communiste chinois de Heze dans la province du Shandong vient de décider récemment que la ville devrait s'appuyer sur sa force en tant que capitale chinoise de la pivoine. En faisant la promotion des produits de ses pivoines, elle va développer encore davantage une connaissance déjà largement répandue que ces produits originaires de Heze sont uniques et reconnaissables. Le but ultime est de faire en sorte que l'industrie s'articulant autour de la pivoine adopte celle-ci comme symbole de Henze.

Un ancien nom de Heze est Caozhou, mentionné dans un poème disant que « Caozhou fait fleurir les plus belles pivoines de Chine ». Heze cultive 486 000 mu (32 400 hectares) de pivoines, soient environ 60 % de toutes celles cultivées en Chine.

Heze est aussi également pour être le siège du musée et des spectacles de l'opéra chinois. Plus de 100 membres de l'Association des artistes chinois et de l'Association des calligraphes chinois font partie de Heze. Plus de 300 000 personnes prennent régulièrement part aux activités d'arts martiaux de Heze. Heze préserve ainsi plus de 70 millions de mots enregistrés touchant aux contes et chants folkloriques, aux romances, aux proverbes et coutumes populaires. Parmi les plus grandes villes, Heze est la troisième grâce à ses possessions culturelles de patrimoine national intangible, reconnu par le gouvernement chinois.

