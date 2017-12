Hank Willis Thomas remporte le Prix de photographie Aimia | AGO 2017







TORONTO, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Musée des beaux-arts de l'Ontario (AGO) et Aimia ont le plaisir de dévoiler le gagnant du Prix de photographie Aimia | AGO 2017. À l'occasion du 10­e anniversaire du plus important prix en photographie au Canada, Hank Willis Thomas a été sélectionné par le public pour recevoir 50 000 $ CAD. Les finalistes Liz Johnson Artur (Ghana/Russie), Raymond Boisjoly (Nation haïda/Canada) et Taisuke Koyama (Japon) recevront chacun 5 000 $ pour soutenir leurs pratiques photographiques.

Développé à travers un partenariat novateur entre l'AGO et Aimia, chef de file mondial en marketing propulsé par les données et en analytique de la fidélisation basé à Montréal, le Prix de photographie Aimia | AGO est un prix de renommée mondiale qui reconnaît les artistes canadiens et internationaux dont le travail a démontré un potentiel extraordinaire durant les cinq dernières années.

Hank Willis Thomas est un artiste multidisciplinaire, photographe et éducateur en arts afro-américain qui travaille principalement avec des thèmes liés à l'identité, l'histoire et la culture populaire. Il a exposé à travers les États-Unis et mondialement, notamment au International Center of Photography, au Public Art Fund et au Guggenheim Museum Bilbao. Ses oeuvres font partie de nombreuses collections publiques, dont celle du Museum of Modern Art, à New York, et du Whitney Museum of American Art. Sa monographie, Pitch Blackness, a été publiée par Aperture en 2008. Thomas détient une maîtrise en photographie et critique visuelle du California College of Arts. Il est représenté par Jack Shainman Gallery, à New York, et par Goodman Gallery, en Afrique du Sud.

« Au nom de l'AGO, je tiens à féliciter Hank Willis Thomas et les artistes finalistes », a déclaré Stephan Jost, directeur de la fondation Michael and Sonja Koerner et directeur général de l'AGO. « J'aimerais également remercier toutes les personnes ayant pris le temps de voter pour l'artiste dont le travail les a touchées personnellement. Le fait de donner la chance au public d'être profondément engagé avec l'art est au coeur de notre mission. »

« Félicitations à Hank Willis Thomas et aux artistes finalistes pour leur réussite incroyable et leur contribution à la photographie contemporaine sur la scène internationale », a dit Vince Timpano, président, Coalitions, chez Aimia. « Merci de partager votre vision et vos idées captivantes avec nous, et de nous engager dans de nouvelles perspectives sur le monde dans lequel nous vivons. »

L'Exposition du Prix de photographie Aimia | AGO, regroupant des oeuvres des quatre finalistes, est présentée actuellement à l'AGO et sera accessible jusqu'au 14 janvier 2018. Elle peut également être vue en ligne sur le site web du prix.

Dévoilés le 25 juillet 2017, les finalistes ont été sélectionnés par un jury présidé par Sophie Hackett, conservatrice de photographie à l'AGO et commissaire de cette exposition. Les autres membres du jury étaient Ken Lum, artiste, professeur et président au département des beaux-arts à la School of Design de la University of Pennsylvania; et Eva Respini, conservatrice en chef Barbara Lee à ICA/Boston.

Afin de souligner le 10e anniversaire du prix, une publication commémorative qui retrace l'historique du Prix de photographie Aimia | AGO au cours de la dernière décennie a été créée. Le livre présente le travail extraordinaire d'artistes mis en nomination pour le prix, explore ses bourses scolaires et ses résidences, et célèbre l'impact du prix depuis ses débuts. Le livre est disponible dès maintenant à shopAGO.

À PROPOS DU PRIX DE PHOTOGRAPHIE AIMIA | AGO

Depuis 10 ans, le Prix de photographie Aimia | AGO a reconnu et développé les meilleurs talents canadiens et internationaux en photographie contemporaine et a contribué à former la prochaine génération d'artistes. Le prix a compris une exposition annuelle au Musée des beaux-arts de l'Ontario, une exposition en ligne au PrixDePhotographieAimiaAGO.com, une programmation publique et un programme de bourses national. Le prix a remis un montant de 50 000 $ au gagnant, 5 000 $ aux trois autres finalistes, 7 000 $ à chacun des gagnants des bourses scolaires, et 1 000 $ à leurs écoles respectives.

Les lauréates et lauréats précédents du prix incluent l'Allemande Ursula Schulz-Dornburg (2016), les Américains Dave Jordano (2015) et Lisa Oppenheim (2014), la Canadienne Erin Shirreff (2013), l'Anglaise Jo Longhurst (2012), l'Indienne Gauri Gill (2011), le Canadien Kristan Horton (2010), le Mexicain Marco Antonio Cruz (2009), et la Canadienne Sarah Anne Johnson (2008).

Pour des mises à jour sur le prix, plus de détails sur les artistes finalistes et d'autres informations, veuillez visiter le PrixDePhotographieAimiaAGO.com et suivez @AimiaAGOPrize sur Twitter.

À PROPOS D'AIMIA

Aimia, une entreprise de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité, a adopté deux principes fondamentaux de loyauté, soit la confiance et la réciprocité, en tant que piliers de sa vocation sociale globale, afin de créer des partenariats mutuellement bénéfiques qui ont un impact durable dans nos communautés. En tant que mécène passionné des arts, Aimia a soutenu plusieurs initiatives artistiques et culturelles canadiennes et internationales à travers des dons, des commandites et des activités bénévoles des employés. Aimia a soutenu plusieurs organisations culturelles canadiennes, dont le Musée des beaux-arts de l'Ontario, l'Institut de l'art canadien, Les affaires pour les arts, la Canadian Art Foundation, le Musée des beaux-arts du Canada, le Luminato Festival et la Walrus Foundation. Aimia est fier d'engager un dialogue sur les arts à travers le Prix de photographie Aimia l AGO et son programme de bourses, et à travers les installations artistiques de nos bureaux de Montréal et de Toronto. Visitez-nous au www.aimia.com pour en savoir plus.

À PROPOS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE L'ONTARIO

Situé à Toronto, la plus grande ville canadienne avec ses 6,5 millions d'habitants, le Musée des beaux-arts de l'Ontario (AGO) est l'un des plus importants musées d'art en Amérique du Nord. La collection de l'AGO regroupe près de 95 000 oeuvres, qui vont de l'art contemporain avant-gardiste, comme Untilled, de Pierre Huyghe, à des chefs-d'oeuvre européens, comme Le Massacre des Innocents, de Pierre Paul Rubens, en passant par la vaste collection consacrée au Groupe des sept et des oeuvres d'artistes autochtones canadiens établis et de la relève. On y trouve également une collection de photographies qui retrace l'évolution de la technique, avec des fonds importants d'oeuvres d'artistes tels que Garry Winogrand et Diane Arbus. Elle compte en outre des collections thématiques, telles que des miniatures en buis gothiques et des oeuvres d'art de l'Afrique centrale et occidentale. En travaillant à partir de ce riche patrimoine, et à travers des collaborations avec des musées du monde entier, l'AGO propose un vaste éventail d'expositions et de programmes, avec le souci de présenter les créations d'artistes de la diversité et de groupes sous-représentés. Un agrandissement majeur, conçu par Frank Gehry et construit en 2008 avec l'appui notable de la famille de Ken Thomson, fait de l'AGO un emblème architectural très prisé par les photographes amateurs. Visitez ago.ca pour en savoir plus.

Le Musée des beaux-arts de l'Ontario est financé en partie par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario. Un soutien additionnel aux opérations provient de la Ville de Toronto, du Conseil des arts du Canada et de la généreuse contribution des membres de l'AGO, de donateurs et de partenaires privés.

L'AGO reconnaît le soutien généreux d'Aimia, Partenaire Signature du Programme de la collection de photographie et Partenaire Fondateur du Prix de photographie Aimia | AGO.

