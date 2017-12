La série de moteurs PT6A-140 de Pratt & Whitney Canada offre une plus grande valeur grâce à un intervalle prolongé entre les révisions et les vérifications de la partie chaude







SAVANNAH, GÉORGIE

Pratt & Whitney Canada a annoncé aujourd'hui la prolongation de l'intervalle de base entre les révisions et les vérifications de la partie chaude pour les modèles de moteur PT6A-140, -140A et -140AG déjà en service et futurs. L'intervalle entre les révisions passe ainsi de 3600 à 4000 heures tandis que l'intervalle entre les vérifications de la partie chaude grimpe de 1800 à 2000 heures. Ces améliorations profiteront aux exploitants de l'aviation générale qui verront leur temps de vol augmenter et leurs coûts d'entretien chuter. Pratt & Whitney Canada (P&WC) est une filiale d'United Technologies Corporation (UTC). (NYSE:UTX).

«?Lorsqu'un exploitant choisit la famille PT6A, il choisit beaucoup plus qu'un moteur. Nous plaçons le client au coeur de tout ce que nous faisons en leur offrant un entretien simplifié et des services sur mesure lui permettant d'optimiser la disponibilité technique et de minimiser ses coûts d'exploitation. Ces dernières prolongations pour la série PT6A-140 démontrent notre volonté d'améliorer encore et toujours la performance et la fiabilité de nos produits, de sorte que nos clients de tous les segments de marché puissent voler plus longtemps et générer plus de revenus pour leur entreprise?», remarque Nicholas Kanellias, vice-président, Aviation générale, P&WC.

L'augmentation des intervalles entre les révisions et vérifications des parties chaudes s'explique par la performance et la fiabilité exceptionnelles de la famille de moteurs PT6A, qui fait inlassablement ses preuves depuis 50 ans et qui compte 71 modèles pour 128 applications aéronautiques. Le PT6A s'est établi comme un produit phare dans le segment de l'aviation générale à l'échelle mondiale et comme une référence pour les monomoteurs en vol aux instruments exploités dans le cadre d'activités génératrices de recettes.

La série PT6A-140 est le tout dernier ajout à la famille de moteurs PT6A. Le PT6A-140 a été mis en service en 2012 pour le Cessna Grand Caravan EX, puis la variante PT6A-140AG a été créée pour le segment agricole en mars 2015. Ces moteurs ont à nouveau relevé la barre pour l'aviation générale. La série PT6A-140 offre aux exploitants une puissance accrue de 15 % et une consommation spécifique de carburant 5 % plus efficace que les autres moteurs du genre. On dénombre déjà 450 moteurs en services dans le monde, lesquels ont accumulé plus de 500?000 heures de vol.

Si l'on tient compte de toutes ses familles de moteurs et de leurs applications, les moteurs de P&WC comptent à ce jour 820 millions d'heures de vol. Ce bilan, de même que des technologies numériques novatrices comme la solution de suivi de l'état moteur FASTMC et l'analyse de l'huile, confère au personnel chevronné de l'entreprise une perspective exceptionnelle sur les habitudes de vol des clients. Celui-ci tire parti de cette vaste base de connaissances pour offrir un soutien de calibre mondial aux clients répartis dans plus de 200 pays, dont les missions sont des plus diversifiées.

«?Qu'il s'agisse de prolonger les intervalles entre les révisions et les vérifications de la partie chaude ou de mettre au point des technologies à la fine pointe qui favorisent un entretien proactif et préventif, nous mettons tout en oeuvre pour comprendre les besoins de nos clients et leur offrir plus de flexibilité et des solutions sur mesure qui améliorent leur bénéfice net et confère à leur entreprise une plus-value?», ajoute Nicholas Kanellias.

P&WC participe à l'expo de l'aviation agricole de la National Agricultural Aviation Association et tiendra le stand 531 à Savannah en Géorgie du 4 à 7 décembre. Les exploitants sont invités à le visiter pour discuter avec un représentant du marketing ou du service à la clientèle.

100?000 raisons de se dépasser

P&WC a franchi un jalon important en 2017 avec la production de son 100 000e moteur en avril, ce qui illustre sa longévité et son leadership dans l'industrie aéronautique mondiale. P&WC soulignera ce haut fait tout au long de l'année en mettant en valeur sa gamme de produits, ses employés dédiés et tous ses clients fidèles qui, ensemble, ont participé aux nombreuses réalisations de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale, qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

Remarque à l'intention des rédacteurs en chef :

