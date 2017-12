La ministre McKenna accueille favorablement le rapport sur la préservation et la protection du patrimoine au Canada







OTTAWA, le 4 déc. 2017 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à la suite de la publication du rapport du Comité permanent de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes intitulé Préserver le patrimoine du Canada : le fondements de notre avenir.

« Le gouvernement du Canada accueille favorablement le rapport et les recommandations sur la préservation et la protection du patrimoine au Canada dirigés par le Comité permanent de l'environnement et du développement durable. Le gouvernement s'est engagé à répondre à ces recommandations figurant dans le rapport dans le cadre de son engagement continu à protéger les lieux patrimoniaux du Canada.

Je tiens à remercier tous les membres du comité et les témoins de l'intérêt qu'ils portent à la préservation du patrimoine canadien et de l'attention qu'ils accordent à cette importante question. Ce rapport arrive à point. Alors que nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération, nos lieux patrimoniaux témoignent de la richesse et de la diversité de l'histoire de notre pays et offrent aux Canadiens et Canadiennes l'occasion d'en apprendre davantage sur leur passé.

Cette année, nous soulignons également le 100e anniversaire des lieux historiques nationaux du Canada. La protection de nos lieux patrimoniaux n'a jamais été aussi importante. Parcs Canada investit dans la préservation, la remise en état et la restauration de lieux historiques nationaux partout au pays, tels que les fortifications de Québec, Fort Henry, la forteresse de Louisbourg, Dawson City et Province House. Notre gouvernement a appuyé d'autres investissements dans les lieux de Parcs Canada afin de préserver notre patrimoine culturel et de veiller à ce que les visiteurs puissent continuer de profiter des lieux historiques nationaux, et ce, tout en appuyant le secteur du tourisme et les économies locales. Nous avons élargi le Programme national de partage des frais afin de préserver des lieux patrimoniaux, comme le lieu historique national du Canada de la Conserverie-North Pacific et le lieu historique national du Canada de l'Industrie-de-l'Argile-à-Medicine Hat, qui appartiennent à des organismes sans but lucratif, à des collectivités, à des provinces et à des territoires. Nous avons aussi désigné 93 nouveaux lieux historiques nationaux, des personnes et des événements d'importance historique et nous avons inauguré la toute première Journée des lieux historiques du Canada.

Il est important de célébrer notre histoire et d'investir dans nos lieux patrimoniaux nationaux, mais il reste encore beaucoup à faire.

Les constatations et les recommandations de ce rapport sont ambitieuses et vont au-delà de la protection et de la préservation des lieux patrimoniaux de l'Agence Parcs Canada. La réponse du gouvernement exigera un examen approfondi et un engagement avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales, les partenaires autochtones et les intervenants dans le domaine de la mise en valeur du patrimoine. En adoptant une approche unifiée et axée sur la collaboration, nous pouvons ouvrir des possibilités et assurer l'avenir des lieux patrimoniaux du Canada, maintenant et pour les générations futures. »

