150 000 lumières d'espoir à faire briller pour le 10e anniversaire du Grand sapin de Sainte-Justine







Les Québécois invités à fracasser un record de générosité pour les enfants et familles de Sainte-Justine

MONTRÉAL, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Fondation CHU Sainte-Justine et ses partenaires principaux Rythme FM et Metro sont heureux de donner le coup d'envoi à la 10e édition du Grand sapin de Sainte-Justine! Jusqu'au 14 décembre, les Québécois sont invités à être plus généreux que jamais en allumant un nombre record de 150 000 lumières d'espoir, vendues au coût unitaire de 5 $. Ils offriront ainsi réconfort et soutien aux enfants et familles qui passeront la période des fêtes à l'hôpital.

Pour Emmy Turcotte, maman de Zack et Noah, tous deux patients de Sainte-Justine et dont le premier Noël s'est déroulé au centre hospitalier, le Grand sapin prend toute sa signification. « Chaque lumière qui est là, c'est pour un enfant. Quand tu regardes les lumières, tu ressens l'amour et l'encouragement des gens. Ça donne encore plus d'espoir. C'est l'espoir, oui de sortir, mais l'espoir de guérison aussi », a-t-elle exprimé.

C'est pour toutes ces familles que dès ce soir, le Grand sapin scintillera à nouveau. Du 4 au 14 décembre, celui-ci s'illuminera d'abord progressivement à hauteur des dons reçus, puis demeurera entièrement illuminé jusqu'en janvier afin d'accompagner en lumières et en pensées les patients et membres du personnel alors présents. Grâce à la diffusion vidéo en direct, ces moments hautement symboliques seront également retransmis dans les chambres des enfants, ainsi que via legrandsapin.org.

Plusieurs façons de faire briller la vie

Pour souligner la 10e édition du Grand sapin de Sainte-Justine, les donateurs visitant legrandsapin.org seront conviés à faire partie du Club Étoile. En allumant 10 lumières ou plus, MEGAmc, membre de la famille Mattelmd, ajoutera 5 lumières supplémentaires, jusqu'à concurrence de 40 000 $.

Pour une 4e année consécutive, Metro s'associe généreusement à la campagne et offre une fois de plus aux clients de ses 201 épiceries Metro et Metro Plus du Québec la possibilité d'effectuer un don à la caisse. De plus, Brault & Martineau se joint fièrement au mouvement pour la toute première année, en invitant sa clientèle à illuminer avec lui l'étoile du Grand sapin de Sainte-Justine.

Encore cette année, la population pourra aussi effectuer un don en textant le mot SAPIN au 45678.

Le Grand sapin illumine des centaines de vies

Afin de témoigner de l'impact unique qu'a le Grand sapin sur de nombreuses vies, la Fondation CHU Sainte-Justine a fait appel à 4 familles et un membre du personnel infirmier, lesquels nous livrent de touchants messages via les 5 capsules vidéo de la campagne.

Rappelons qu'avec un objectif de 30 000 lumières lors de sa première édition, le Grand sapin, symbole légendaire de la générosité des Québécois depuis 10 ans, n'a depuis cessé de viser plus haut et de surpasser chacun de ses objectifs annuels. Au fil des ans, le Grand sapin de Sainte-Justine a permis d'amasser une somme exceptionnelle de plus de 4 millions de dollars. En plus de soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d'excellence, les fonds amassés permettent d'appuyer le Service social, dont le mandat est d'aider les familles aux prises avec une situation financière vulnérable. Créé en 2017, le Fonds Metro d'aide aux familles de Sainte-Justine bonifie ce type de soutien de manière importante.

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine

La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d'excellence pour offrir aux enfants et aux mamans d'aujourd'hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. fondationsaintejustine.org

