Investissements dans les infrastructures cyclables : l'Ontario montre le chemin au Québec!

MONTRÉAL, 04 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- La province de l'Ontario investira 93M$ dans les infrastructures cyclables d'ici la fin de l'année budgétaire 2017-2018. Il s'agit du double des 42,5 M$ annoncés plus tôt cette année. L'annonce conjointe de ce matin a été faite par le ministre des Transports Steven Del Duca, en collaboration avec la ministre du Tourisme, Eleonore McMahon et du ministre de l'Environnement, Chris Ballard. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du Plan d'action contre le changement climatique et est financé par le produit du plafonnement provincial de la pollution et du marché du carbone. La stratégie #VeloOntario, dans laquelle s'inscrit cette initiative prévoit des investissements de 225 M$ sur une période de quatre ans.



« Avec l'ampleur de ces investissements, sur une seule année, l'Ontario devient le leader canadien et donne un signal clair comme nous souhaiterions voir de la part du gouvernement du Québec, souligne Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec. Actuellement au Québec, l'investissement gouvernemental pour aider les municipalités à créer des voies cyclables est de 5 M$ annuellement. Nos attentes sont élevées avec la future Politique sur la mobilité durable que pilote André Fortin, le nouveau ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. »



La future politique sur la mobilité durable du gouvernement du Québec doit en principe prendre forme d'ici trois mois avec le prochain budget du Québec. Dans Vision vélo 2025, plateforme publiée récemment Vélo Québec, avec la collaboration d'une centaine de leaders du monde du vélo, la cible que doit viser le gouvernement du Québec dans les infrastructures cyclables est de 100 M$ annuellement.



À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir le vélo à des fins de transport, de loisir et de tourisme, et ce, afin d'améliorer la qualité de vie de tous. Alors que son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale, Vélo Québec célèbre cette année 50 ans d'action cycliste.

