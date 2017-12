Avis média - Dépôt du projet de loi Loi concernant les services dont bénéficie un ancien premier ministre







QUÉBEC, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, Mme Kathleen Weil, tiendra un point de presse à la suite du dépôt du projet de loi Loi concernant les services dont bénéficie un ancien premier ministre.

Heure : 15 h 15 (après la période de questions et de réponses orales) Endroit : Foyer du hall de l'hôtel du Parlement

Assemblée nationale du Québec

Source :

Laurence Tôth

Attachée de presse

Cabinet de la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

418 473-8154

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des Institutions démocratiques

