Avis aux medias - Le ministre Goodale procédera au lancement de la campagne sur la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue

OTTAWA, le 4 déc. 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et à Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lors du lancement de la campagne de sensibilisation sur la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue du gouvernement du Canada. Un point de presse suivra.

Le lancement pourra également être visionné sur Periscope et Facebook Live.

Les représentants des médias peuvent avoir accès gratuitement à l'espace de stationnement P18 qui a été réservé pour eux. Pour profiter du stationnement gratuit, les représentants des médias doivent placer une version imprimée du présent avis aux médias bien en évidence sur le tableau de bord de leur véhicule.

Date

Le mardi 5 décembre 2017

Heure

9 h 30 (HNE)

Lieu

Local 372, édifice Residence Commons, Université Carleton

1125, promenade du Colonel By

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias qui désirent être présents sur place doivent arriver au moins 30 minutes à l'avance pour s'enregistrer et présenter une carte d'identité avec photo et leur accréditation. Les cartes d'identité avec photo doivent être visibles en tout temps.

Les représentants des médias qui désirent assister au lancement par téléconférence peuvent le faire en utilisant les numéros indiqués ci-dessous. Pendant le lancement, les représentants des médias en téléconférence seront en mode écoute seulement, mais ils seront en mesure de poser des questions pendant le point de presse. Il est à noter que la priorité pour les questions sera accordée aux représentants des médias qui sont sur place. Les représentants des médias peuvent composer les numéros de la téléconférence dès 9 h (HNE).

Numéro de la téléconférence et numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 613-960-7526 et 1-877-413-4815

Code d'accès : 6735908

