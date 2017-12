La Financière Sun Life inc. annonce son intention de racheter les débentures à taux variable différé de 5,59 % non garanties subordonnées de la série 2008-1







TORONTO, le 4 déc. 2017 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui son intention de rembourser la totalité des débentures non garanties subordonnées de série 2008-1 à taux variable différé de 5,59 % en circulation («les débentures»), conformément aux conditions qui s'y rattachent. Ces débentures représentent un capital de 400 millions de dollars. L'opération sera financée au moyen des liquidités dont dispose l'entreprise.

Les débentures sont rachetables au gré de la Financière Sun Life inc. le 30 janvier 2018 (la «date du remboursement») à un prix équivalant au capital des débentures, accru des intérêts courus et impayés à la date du remboursement. Un avis sera envoyé aux porteurs de débentures, conformément aux dispositions énoncées dans l'acte de fiducie régissant les débentures.

L'intérêt sur les débentures cessera de courir à la date du remboursement et les porteurs de débentures ne pourront dès lors exercer aucun droit à titre de porteurs, autre que leur droit de recevoir le prix de rachat.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. La Financière Sun Life exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 934 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

