Appel de propositions 2018-2019 pour le Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord

OTTAWA, le 4 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à contribuer aux efforts des résidants du Nord et des scientifiques qui visent à mieux comprendre les contaminants présents dans les aliments traditionnels récoltés, qui jouent un rôle important dans l'alimentation des résidants du Nord et des Autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, a annoncé le lancement de l'appel de propositions 2018-2019 pour les projets de recherche et les activités connexes sur les contaminants de longue portée dans le Nord du Canada. Les contaminants de longue portée sont transportés dans l'Arctique par les processus atmosphériques et océanographiques à partir d'autres régions du monde. Ils demeurent dans l'environnement de l'Arctique et s'accumulent dans la chaîne alimentaire.

Ces projets permettront d'avoir une meilleure connaissance des contaminants de longue portée présents dans les aliments traditionnels récoltés et de leurs répercussions possibles sur la santé des animaux et des personnes. Les conclusions tirées permettront aux décideurs, aux citoyens et aux collectivités de déterminer le caractère sécuritaire des aliments traditionnels, qui jouent un rôle important dans la santé et le bien-être des résidents du Nord.

Les demandeurs peuvent présenter leurs propositions d'ici le 10 janvier 2018, et les projets sélectionnés aux fins de financement seront annoncés au printemps 2018.

Citations

« Il est indispensable que les gens de partout dans le Nord vivent dans un environnement sain avec des aliments salubres. C'est pour cette raison que nous souhaitons soutenir les projets qui font avancer le travail des scientifiques et les détenteurs du savoir autochtone qui possèdent une grande connaissance de cet écosystème et de la façon dont les contaminants parviennent à y pénétrer. Ce travail fournira également de meilleurs renseignements afin de cerner les répercussions sur les aliments traditionnels et prélevés dans la nature qui sont d'une grande valeur sur les plans nutritif et culturel pour les gens de cette région. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord



Les faits en bref

Comme par les années passées, dans le cadre du Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord, le Ministère fournira une somme totale de plus de quatre millions de dollars en 2018-2019 pour financer entre 50 et 60 projets portant sur la surveillance et la recherche environnementales et axées sur les collectivités, sur la recherche en santé ainsi que sur la capacité, les communications et des activités de sensibilisation.

On encourage les membres des collectivités et les gouvernements autochtones et territoriaux à travailler en partenariat avec les scientifiques des universités et du gouvernement fédéral pour présenter les propositions de projets qui portent sur cette importante question de santé environnementale.

Toutes les propositions seront soumises à un rigoureux examen technique, social et culturel comportant plusieurs étapes réalisé en coordination avec des experts en la matière et des résidants du Nord et des Autochtones membres des cinq comités régionaux du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut , du Nunavik et du Nunatsiavut.

Liens connexes

Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord

Projets financés du PLCN (2017-2018)

Projets financés du PLCN (2016-2017)

