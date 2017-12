Le gouvernement du Canada va de l'avant avec les changements ministériels nécessaires au renouvellement de la relation avec les peuples autochtones







OTTAWA, le 4 déc. 2017 /CNW/ - Dans le cadre de son cheminement vers la réconciliation, le gouvernement du Canada a franchi une étape importante pour renouveler sa relation avec les peuples autochtones - une relation fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat - en annonçant un profond changement dans la façon dont il offre des services et fait la promotion de l'autodétermination et de l'autonomie gouvernementale des Autochtones.

Le gouvernement du Canada est fier d'annoncer la création du ministère des Services aux Autochtones Canada (MSAC). Parallèlement, la ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord (RCAAN) poursuit son travail de consultation pour déterminer la structure définitive des deux ministères. Cela comprend : trouver la meilleure façon d'améliorer la capacité de fonctionnement du gouvernement fondée sur la distinction, s'assurer d'adopter un esprit et une intention dans les attentes actuelles et à venir avec les Autochtones, et déterminer quels sont les services offerts par le gouvernement du Canada qui seraient maximisés si leur prestation était assurée par le ministère des Services aux Autochtones Canada.

L'honorable Jane Philpott, première ministre des Services aux Autochtones, dirigera MSAC et ses efforts en vue de commencer à adopter une approche holistique pour fournir des services sociaux, de santé et d'infrastructures essentiels à la santé des enfants, des familles et des collectivités. La Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) sera officiellement transférée de Santé Canada au nouveau ministère des Services aux Autochtones Canada.

L'honorable Carolyn Bennett, en tant que première ministre du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, mènera les efforts de son ministère pour accélérer le travail déjà amorcé pour renouveler la relation de nation à nation, la relation de la Couronne avec les Inuit, et la relation de gouvernement à gouvernement entre le Canada et les peuples autochtones. Le premier ministre l'a aussi chargé de moderniser les structures organisationnelles et les mécanismes de gouvernance afin de permettre aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuit d'acquérir la capacité de soutenir la mise en oeuvre de leur vision de l'autodétermination.

Citations

« Aujourd'hui marque une étape importante dans le cheminement du Canada vers la réconciliation et la dissolution d'Affaires autochtones et du Nord. Je continue de travailler en collaboration avec des partenaires autochtones, inuits et métis sur la forme définitive que prendront les deux nouveaux ministères. Nous démantelons l'ancienne structure désuète et paternaliste conçue pour faire observer la Loi sur les Indiens et la remplaçons par deux nouveaux ministères fondés sur les distinctions et ancrés dans la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

« La création du ministère des Services aux Autochtones Canada est un développement important de notre relation renouvelée avec les Autochtones. Ces changements structurels permettront à notre gouvernement de travailler de manière plus efficace avec les partenaires autochtones afin d'offrir des services qui amélioreront la qualité de la vie quotidienne des gens. Notre travail sera basé sur la reconnaissance et le respect du droit à l'autodétermination. »

L'honorable Jane Philpott, M.D., c.p., députée

Ministre des Services aux Autochtones

Les faits en bref

Un indicateur de succès fondamental sera que les programmes et services appropriés soient offerts par les Autochtones, et non par le gouvernement du Canada, alors qu'ils accroissent leur autonomie gouvernementale.

Toutes les ententes de financement et tous les marchés avec les deux ministères demeureront en vigueur. La prestation de services se poursuivra comme d'habitude

Lien connexe

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, YouTube, Facebook et Flickr.

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, allez à www.aadnc.gc.ca/inscriptions.

SOURCE Affaires autochtones et du Nord Canada

Communiqué envoyé le 4 décembre 2017 à 16:36 et diffusé par :