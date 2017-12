Canadian Tire lance exclusivement les jeux de cartes de collection Upper Deck pour Équipe Canada dans les magasins de détail pour une durée limitée







Les fans canadiens peuvent se préparer à remplir les bas de Noël avec des cartes de collection pour Équipe Canada de 2017-2018; en vente dès maintenant jusqu'au 28 décembre 2017 ou jusqu'à épuisement des stocks.

CARLSBAD, Californie, le 4 décembre 2017 /CNW/ -- Canadian Tire et Upper Deck ont annoncé aujourd'hui une toute nouvelle série de cartes de collection pour Équipe Canada qui sera en vente exclusivement dans les magasins de détail à travers le Canada. La nouvelle série sera vendue en jeux de cinq cartes en aluminium pour 1,99 $ chacun à l'achat de tout article en magasin. Les jeux de cartes seront en vente dès maintenant jusqu'au 28 décembre ou jusqu'à épuisement des stocks.

Le jeu de base pour Équipe Canada comprend 160 cartes qui couvrent plusieurs générations des héros du hockey, en commençant par les légendes du temple de la renommée comme Wayne Gretzky et Patrick Roy jusqu'aux préférés des fans actuels, soit Connor McDavid, Sidney Crosby, Carey Price, Jonathan Toews, Mitch Marner, Braden Holtby et bien plus encore.

Les collectionneurs peuvent découvrir des encarts intéressants comme des cartes Canvas, des Cartes rétro, des Cartes « en comparaison de », les cartes en acétate à coupe précise du Championnat du monde junior, les cartes parallèles « Silver Spectrum » numérotées jusqu'à 100, les cartes parallèles « Gold Spectrum » numérotées jusqu'à 10 et les cartes parallèles rarement autographiées.

« C'est un honneur d'être en mesure de collaborer avec un détaillant emblématique comme Canadian Tire », a déclaré M. Jason Masherah, président d'Upper Deck. « Nous sommes très fiers d'avoir eu l'occasion de mettre en oeuvre ce produit pour Équipe Canada et nous espérons que les fans qui collectionnent le jeu de cartes les apprécieront autant que nous. »

Veuillez consulter http://www.canadiantire.ca/en/upper-deck-hockey-cards.html pour télécharger la liste complète et consulter le jeu de 160 cartes de base, ou pour trouver un magasin près de chez vous www.canadiantire.ca.

Les cartes de collection Upper Deck pour l'Équipe Canada de 2017-2018 font l'objet d'une licence exclusive accordée par l'association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH).

À propos d'Upper Deck

Upper Deck, dont le siège social se trouve à Carlsbad, en Californie, est une entreprise mondiale évoluant dans l'industrie du sport et divertissement fondée sur des piliers de qualité de fabrication supérieure, d'authenticité et d'innovation tout en se consacrant à la création de produits qui transforment des moments inoubliables en articles de collection. Upper Deck regroupe les meilleurs athlètes du monde, notamment Michael Jordan, Wayne Gretzky, Tiger Woods, Connor McDavid, LeBron James, Patrick Roy et Ben Simmons.

Pour en savoir plus, consultez le www.upperdeck.com, www.UpperDeckBlog.com ou suivez-nous sur Facebook (UDAuthenticated), Instagram (UpperDeckSports), Twitter (@UpperDeckSports), Snapchat (@UpperDeckSports), et YouTube (udvids).

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC.A) (TSX: CTC) ou la « société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur du détail, une division des services financiers et CT REIT. Nos activités de détail sont dirigées par Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada par le biais de ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur de détail inclut également Mark's, un important détaillant de vêtements de travail et tenues décontractées, et FGL Sports (Sport Chek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport, Pro Hockey Life et Atmosphere), qui propose les meilleures marques de vêtements sportifs. Les quelque 1?700 magasins de détail et points de vente de l'essence sont pris en charge par la division des services financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la société à travers le pays, ainsi que par les commerçants, les franchisés et les détaillants de la division pétrolière locaux. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Corp.CanadianTire.ca.

À PROPOS DE HOCKEY CANADA

Hockey Canada est l'organisme national qui régit le hockey à travers le Canada. L'organisme collabore avec 13 associations membres et des organisations affiliées pour favoriser l'expansion du hockey à tous les niveaux. Hockey Canada supervise la gestion des programmes au Canada, en partant des équipes et championnats de niveau débutant jusqu'au niveau hautement performant, notamment les championnats internationaux et les Jeux olympiques d'hiver. Hockey Canada fait figure de porte-parole du Canada au sein de la Fédération internationale de hockey sur glace. Hockey Canada possède des bureaux à Calgary et Ottawa et exploite des centres régionaux en Ontario et au Québec.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/486698/Upper_Deck_Logo.jpg

SOURCE Upper Deck

Communiqué envoyé le 4 décembre 2017 à 16:50 et diffusé par :