Le Fonds du maire de Londres annonce de nouveaux administrateurs







LONDRES, December 4, 2017 /PRNewswire/ --

De nouveaux administrateurs ont été nommés au Conseil du Fonds du maire de Londres (Mayor's Fund for London). Nous sommes un organisme de bienfaisance de mobilité sociale, qui donne à des jeunes Londoniens issus de milieux défavorisés les moyens d'acquérir les compétences et les possibilités dont ils ont besoin pour obtenir un emploi, gravir les échelons de l'échelle de carrière et échapper à la menace de pauvreté. Le maire de Londres, Sadiq Khan, est le parrain de cet organisme de bienfaisance. L'année dernière, le Fonds a aidé plus de 31 000 jeunes Londoniens, issus des 33 arrondissements, en partenariat avec 325 écoles, 220 employeurs et 78 organismes de bienfaisance, entreprises sociales et autorités locales.

Les accueillant au Conseil, le Président du Conseil, Tim Roberts a déclaré : « Le Fonds du Maire a toujours bénéficié de l'appui et du leadership d'un Conseil expérimenté, diversifié et engagé. Plusieurs membres de notre première cohorte d'administrateurs ont maintenant atteint la durée limite de 9 ans de mandat et nous sommes extrêmement reconnaissants pour leur contribution. Nous sommes heureux d'accueillir de nouveaux administrateurs pour les remplacer. »

Elena Baturina : née d'une famille ouvrière, simple, Elena est une autodidacte qui, en tant qu'entrepreneur russe d'avant-garde, a créé Inteco, l'une des principales sociétés de développement du pays. Elle a vendu Inteco en 2011, mais continue d'élargir ses activités dans le domaine de l'hospitalité, les investissements et le développement à l'échelle internationale. Elena est la fondatrice de la fondation caritative internationale BE OPEN et a joué un rôle actif dans des oeuvres de bienfaisance depuis de nombreuses années, soutient d'importants projets dans le domaine de la culture, de l'éducation, des arts, du design et des sports à l'échelle internationale.

Mehmet Dalman : Mehmet est le président et fondateur de WMG Advisers LLP. Il est président de HR Owen et du Cardiff City Football Club. Auparavant, il a été président d'ENRC, une société minière du FTSE 100. Avant de fonder WMG, Mehmet a été responsable de la banque d'affaires et membre du conseil d'administration de Commerzbank AG.

Melanie Grant : Melanie est journaliste depuis plus de 20 ans et a travaillé pour le The Times, The Financial Times, The Independent, The BBC et maintenant The Economist, où elle écrit dea articles sur le luxe. Elle a également administré et dirigé sa propre agence de création pendant huit ans, produisant des photographies et des animations pour des clients commerciaux.

David Meller : David est Président-directeur général du groupe Meller, l'un des plus grands fournisseurs de produits de beauté et de luxe au Royaume-Uni. Il est également cofondateur avec Jenny d'Access Aspiration. David est un membre non exécutif du Conseil d'administration du ministère de l'Éducation et est Président de la Meller Educational Trust.

Jenny Halpern Prince : Jenny est la fondatrice de Halpern, une société mondiale de relations publiques et d'influence, faisant partie du réseau WPP et &partnership, CHI & Partners. Jenny est cofondatrice de l'oeuvre de bienfaisance vouée à l'éducation Access Aspiration, qui fournit le plus grand nombre de stages de travail dans les écoles publiques de Londres.

Moni Varma : après avoir géré une entreprise sidérurgique prospère au Malawi, Moni a déménagé au Royaume-Uni en 1982. En 1985, il a créé une entreprise de traitement du riz et d'emballage dans l'ouest de Londres, faisant rapidement un nom pour Veetee comme un fournisseur de riz basmati de haute qualité. Aujourd'hui, Veetee est le plus grand fournisseur de riz au Royaume-Uni pour le commerce de détail, avec plus d'un tiers du riz vendu dans les supermarchés britanniques maintenant produit par Veetee. Le groupe exporte actuellement dans environ 50 pays à partir de ses sept usines dans le monde entier.

Les membres du Conseil d'administration sont maintenant :

Tim Roberts, président

Elena Baturina

Mehmet Dalman

Melanie Grant

Jenny Halpern Prince

Ian Livingstone

Sir Harvey McGrath

David Meller

Michelle Pinggera

Moni Varma

Communiqué envoyé le 4 décembre 2017 à 16:05 et diffusé par :