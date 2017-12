L'Association des diplômés de Polytechnique honore Dominique Anglade, Claude Mc Master et Léa Ricard lors du Gala Prix Mérite 2017







MONTRÉAL, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des diplômés de Polytechnique (ADP), qui vise à créer et entretenir le sentiment de fierté et d'appartenance de ses membres envers Polytechnique Montréal, a rendu hommage à trois diplômés qui se sont distingués dans leur domaine respectif, dans le cadre du 39e Gala Prix Mérite.

Au cours de la soirée, présentée sous la présidence d'honneur de Gestion FÉRIQUE, et rassemblant le 30 novembre dernier plus de 200 diplômés et gens d'affaires, Madame Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique du gouvernement du Québec, s'est vue remettre le Prix Mérite 2017. Monsieur Claude Mc Master, président et chef de la direction de Technologies D-Box, a pour sa part reçu le Prix Innovation technologique 2017. Quant à Madame Léa Ricard, récente diplômée, le Prix de la Relève 2017 lui a été remis.

Dominique Anglade, lauréate du Prix Mérite 2017

L'actuelle vice-première ministre du Québec a été récompensée par l'ADP pour souligner l'excellence de son parcours professionnel, son apport au rayonnement de Polytechnique Montréal, et son engagement politique par lequel elle met ses talents au profit de la collectivité.

Diplômée de Polytechnique Montréal en génie industriel en 1996, Dominique Anglade commence sa carrière chez Procter & Gamble où elle gravit rapidement les échelons. En 2000, elle travaille chez Nortel Networks où elle est promue directrice des affaires externes et gouvernementales après avoir occupé un poste en gestion stratégique. En 2005, elle joint les rangs du cabinet de conseil McKinsey & Compagnie et y développe une expertise en transformation d'organisations dans les secteurs aéronautique et financier.

Femme d'affaires engagée dans sa communauté, elle décide de faire le saut en politique en 2012. Elle est élue députée sous la bannière libérale en 2015. Elle occupe les postes de ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et de ministre responsable de la Stratégie numérique depuis 2016 et est nommée vice-première ministre du Québec en octobre 2017.

Au cours de sa carrière, Madame Anglade a reçu plus de 25 distinctions, dont l'Ordre des ingénieurs du Québec qui marque sa contribution exceptionnelle à la profession. En 2014, le Forum économique de Davos annonce sa nomination parmi les Jeunes leaders mondiaux. Active auprès de nombreux conseils d'administration, dont Centraide et la Fondation du CHU Sainte-Justine, elle a cofondé la Fondation Kanpe qui accompagne des familles haïtiennes vulnérables vers l'autonomie financière.

Claude Mc Master, lauréat du Prix Innovation technologique 2017

Claude Mc Master a été récompensé par l'ADP pour sa contribution soutenue dans le domaine de la haute technologie et de l'innovation liée au secteur du divertissement immersif hyperréaliste.

Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en génie industriel de Polytechnique Montréal et d'un baccalauréat en administration de l'Université Laval, Claude Mc Master élargit ensuite ses champs d'études et obtient un certificat en droit commercial de l'Université de Montréal. Il s'inscrit également à des programmes de formation destinés aux dirigeants offerts par de grandes écoles comme la Harvard Business School de Boston, l'Institut des cadres de McGill et l'INSEAD de Paris.

En 1994, Claude Mc Master fonde et dirige la firme de gestion-conseil AVINGCO qu'il vend en 1998 à Arthur Andersen. Il continue d'y travailler et d'y accompagner des sociétés de haute technologie et de sciences de la vie dans la mise en marché, le financement et le rayonnement international de leurs produits. Après une incursion de deux années chez Ernst & Young, il joint les rangs, en 2013, de Technologies D-Box, un leader mondial de l'industrie du divertissement immersif, comme chef des finances et vice-président exécutif. Il devient président et chef de la direction de l'entreprise en 2015.

Il fait connaître le nom de l'entreprise partout sur la planète cinéma grâce à son esprit novateur, son audace et son désir constant de se dépasser. Aujourd'hui, les studios d'Hollywood et ceux de nombreux pays ont recours à la technologie de D-Box pour faire bouger le corps des spectateurs quand ils visionnent des films, jouent à des jeux vidéo, ou utilisent des applications exploitant la réalité virtuelle et des simulateurs professionnels.

Léa Ricard, lauréate du Prix de la Relève 2017

La jeune diplômée Léa Ricard a reçu un hommage de l'ADP en raison de sa forte implication au sein de la communauté polytechnicienne, de son leadership et de ses performances universitaires admirables.

Pendant son parcours d'études en génie industriel, Léa a coordonné et dirigé le projet Station Polytechnique qui vise à rapatrier sur le campus une voiture de première génération du métro de Montréal. Engagée dans différentes causes sociales, elle s'est particulièrement intéressée à l'intégration des diversités au sein de Polytechnique Montréal. L'intégrité, l'égalité et la liberté de tous et toutes sont les valeurs qui guident son engagement. À titre de directrice générale du groupe LGBT+ de Polytechnique - Poly-Out -, elle a mené des initiatives et des activités axées sur la sensibilisation, l'inclusion et la reconnaissance des droits des personnes transgenres sur le campus.

En 2016, Léa a eu l'occasion de suivre un cours sur la domotique à l'Université de Ljubljana, en Slovénie, avec le Board of European Students of Technology. La future ingénieure en a profité pour agrandir son réseau de contacts et faire la promotion de Polytechnique Montréal. Elle s'est avérée une ambassadrice hors pair pour faire rayonner notre institution à l'étranger.

Félicitations aux récipiendaires !

