Un premier plan d'action culturel pour l'arrondissement de Saint-Léonard







MONTRÉAL, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Saint-Léonard a procédé, aujourd'hui, au lancement de son premier plan d'action culturel, couvrant la période 2018-2021. L'événement, qui a eu lieu à la bibliothèque de Saint-Léonard, s'est déroulé en présence du maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, M. Michel Bissonnet, et de l'élue responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Christine Gosselin. Les conseillers de l'arrondissement, Mme Patricia R. Lattanzio, Mme Lili-Anne Tremblay, M. Dominic Perri et M. Mario Battista, étaient également présents.

Élaboré en concertation avec le milieu dans le cadre d'une démarche consultative, ce nouveau plan représente une formidable occasion d'enrichir la sphère culturelle de Saint-Léonard et de faire de la culture un vecteur positif au service du vivre ensemble. De plus, la nécessité de planifier la mise en oeuvre d'importants projets culturels dans l'arrondissement, dont le projet de rénovation et de mise aux normes de la bibliothèque, a encouragé l'arrondissement à entamer une telle démarche.

S'inscrivant en complémentarité avec la nouvelle Politique de développement culturel 2017-2022 de la Ville de Montréal, le Plan d'action culturel 2018-2021 de Saint-Léonard s'articule autour d'une vision intégratrice et transversale de la culture : Plonger les citoyens au coeur d'une expérience culturelle créative, étonnante et accessible, qui reflète notre diversité et s'inspire des innovations technologiques. Cette vision s'incarne dans quatre grandes orientations :

Mettre la culture au service du vivre ensemble

Favoriser une culture de proximité

Renforcer l'identité culturelle de l'arrondissement

Travailler ensemble pour bâtir une communauté culturelle dynamique

« Avec l'adoption de ce premier plan d'action culturel, nous allons multiplier les rendez-vous entre la culture et nos citoyens. S'inviter dans les parcs et les lieux publics, animer les quartiers, susciter la découverte et le plaisir et encourager l'usage des nouvelles technologies, voilà la vision culturelle que nous souhaitons voir se concrétiser à Saint-Léonard dans les prochaines années. Cette vision ne serait toutefois pas complète si notre belle et grande diversité ne s'y reflétait pas. C'est pourquoi nous avons consacré tant d'efforts pour nous assurer que le Plan d'action culturel 2018-2021 soit à l'image de cette diversité, soit humain, ouvert, inspirant et dynamique », a déclaré le maire de l'arrondissement, M. Michel Bissonnet.

« Le Plan d'action culturel de l'arrondissement de Saint-Léonard reflète à la fois les transformations sociales et démographiques de son territoire et les grandes orientations de la Politique culturelle de la Ville de Montréal 2017-2022. Je salue la volonté de l'arrondissement de partager une vision commune pour mettre en place des projets qui favoriseront l'accès à la culture, tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens et au vivre ensemble ainsi qu'au renforcement de son identité culturelle », a affirmé Mme Christine Gosselin, responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Parmi les 58 actions prévues au plan, soulignons notamment la planification d'un vaste projet d'espace culturel, l'implantation de différents projets innovateurs à la bibliothèque, dont un potager éducatif, un café ludique et un espace de créativité, le développement d'une programmation hors les murs, la mise en place d'une table de concertation culturelle et le déploiement d'une foule d'activités exploitant les nouvelles technologies.

La réalisation de ce nouveau plan d'action relève de la Direction des loisirs, de la culture et des communications de l'arrondissement, en collaboration avec les autres directions de l'arrondissement, ainsi que des partenaires du milieu. Il fera l'objet d'une évaluation annuelle, dont le bilan permettra de donner à l'arrondissement toute l'agilité nécessaire dans la mise en oeuvre de ses priorités.

Le Plan d'action culturel 2018-2021 de Saint-Léonard peut être consulté et téléchargé sur le site Web de l'arrondissement, au ville.montreal.qc.ca/st-leonard.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonard

Communiqué envoyé le 4 décembre 2017 à 16:17 et diffusé par :