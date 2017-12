Rencontre des partenaires en habitation - La ministre Lise Thériault annonce la mise sur pied d'un comité visant la création d'un guichet unique pour les demandeurs de logements sociaux







QUÉBEC, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, a profité de sa rencontre aujourd'hui avec plusieurs partenaires en habitation pour annoncer la mise sur pied d'un comité de travail visant la création d'un guichet unique qui permettra de faciliter les démarches des personnes à la recherche d'un logement social ou abordable.

La création de ce comité de travail répond aux demandes de plusieurs intervenants du milieu de l'habitation ayant participé à la consultation effectuée en 2016 par M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, auprès de 1 500 personnes de toutes les régions du Québec.

La rencontre d'aujourd'hui découlait d'ailleurs de cette vaste consultation. Les discussions ont porté principalement sur la refonte du programme AccèsLogis Québec dans le but de le moderniser et de l'adapter au contexte actuel afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et aux réalités régionales. Cette refonte constitue la priorité numéro un pour la ministre Thériault, qui a par ailleurs invité l'ensemble des organismes présents à consulter leurs membres afin de bonifier la réflexion.

Citation :

« L'objectif premier de ce comité sera de favoriser le jumelage et l'arrimage entre les besoins des personnes à la recherche d'un logement social ou abordable et les unités d'habitation disponibles partout au Québec. Que ce soit l'établissement d'un guichet unique ou d'une liste unique de demandeurs, la solution devra faciliter les démarches des ménages tout en respectant l'autonomie des organismes responsables dans chacune des régions. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

Faits saillants :

La mise en place d'une porte d'entrée unique pour les personnes à la recherche d'un logement social vise trois objectifs :

simplifier le processus pour les demandeurs et optimiser l'accès au logement;



assurer l'équité dans le traitement des demandes;



améliorer la vision des besoins en matière de logement social sur l'ensemble du territoire du Québec.

