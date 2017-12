Karim Zaghib, chercheur à Hydro-Québec : un des scientifiques les plus influents du monde pour la troisième année de suite







MONTRÉAL, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Pour la troisième année de suite, Karim Zaghib, chercheur à Hydro-Québec, a été nommé parmi les scientifiques les plus influents du monde par Clarivate Analytics (anciennement Thomson Reuters) dans son palmarès The World's Most Influential Scientific Minds, l'un des plus prestigieux classements en la matière.

Cette distinction est attribuée aux scientifiques les plus cités par leurs pairs au cours des onze années précédentes et ayant un « impact exceptionnel » dans leur champ de recherche. Clarivate Analytics récompense ainsi environ 3 300 scientifiques parmi les 9 millions de chercheurs qu'elle recense dans le monde. Les chercheurs qui figurent sur la liste font donc partie d'un groupe exclusif qui représente moins de 1 % de l'ensemble des scientifiques.

Alors que plus de deux millions d'articles scientifiques sont publiés chaque année, évaluer la qualité de chacun est un énorme défi. Le nombre de citations par d'autres chercheurs s'avère un bon moyen de distinguer les articles qui ont le plus d'impact dans leur domaine et donc, le plus de valeur. La présence de Karim Zaghib dans cette liste année après année vient confirmer encore une fois la place enviable d'Hydro-Québec dans le secteur de la recherche scientifique sur les matériaux de batterie.



Reconnu par ses pairs

Lors de son congrès qui s'est tenu à Nara au Japon, l'International Battery Association a décerné à Karim Zaghib le prix IBA Technology Award 2017. Cette prestigieuse récompense est remise annuellement pour encourager et reconnaître la contribution exceptionnelle d'un individu au développement de technologies de pointe dans le domaine des batteries.

Détenteur d'un doctorat en électrochimie de l'Institut polytechnique de Grenoble (France), Karim Zaghib oeuvre depuis 22 ans au sein d'Hydro-Québec, où il est directeur général du Centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie. Chercheur émérite bien connu dans le monde scientifique, il a su développer de nombreux partenariats avec des universités et des sociétés industrielles à l'échelle mondiale, notamment avec le laboratoire Berkeley Lab en Californie et avec l'institut de recherche sur les silicates Fraunhofer ISC en Allemagne.



