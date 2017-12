Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le gouvernement de la Nation Crie condamnent les activités non autorisées des non-bénéficiaires de la CBJNQ liées à la chasse du caribou en Eeyou Istchee







NEMASKA, QC, le 4 déc. 2017 /CNW/ - Depuis maintenant près d'une décennie, la nation Crie est préoccupée par le déclin considérable du troupeau de caribous de la rivière aux Feuilles qui entame depuis des siècles une migration annuelle qui les mène en Eeyou Istchee. Un dénombrement récent confirme les craintes de la nation Crie alors que la population du troupeau s'élève à 181 000 têtes. Ce chiffre contraste vivement avec le dénombrement de 2011, soit il y a à peine six ans, où une population de 430 000 caribous avait été enregistrée.

Ce déclin important ne permet plus aux chasseurs cris d'atteindre le niveau de captures garanti en vertu des dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ). Afin de protéger le troupeau ainsi que les besoins de nos chasseurs et de leurs familles, certaines dispositions devront être appliquées.

Nos efforts pour appeler l'attention du gouvernement du Québec sur nos inquiétudes quant au déclin de la population de caribous ont finalement porté leurs fruits en décembre 2016 avec l'annonce de la province d'un moratoire complet sur la chasse sportive du caribou qui entrera en vigueur le 1er février 2018. Ainsi, l'hiver 2017 sera la dernière saison de chasse sportive du caribou et pour laquelle la délivrance de permis a été réduite de 50 % par rapport à l'attribution totale de l'an dernier.

En dépit de ces restrictions gouvernementales, d'autres efforts de gestion des ressources locales seront nécessaires si nous voulons aider la population de caribous à se rétablir à un nombre de têtes convenable. Nous demandons à tous les bénéficiaires de la CBJNQ d'agir dans un strict respect et un souci de protection absolue des caribous. La chasse aux caribous ne devrait servir qu'aux besoins de subsistance; il ne devrait pas y avoir de gaspillage ni de vente.

Ces dernières années, les chasseurs locaux ont constaté un afflux de chasseurs autochtones non bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et de la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) sur le territoire cri. Ces chasseurs sont accompagnés de bénéficiaires qui agissent comme guides non autorisés et dès lors permettent aux Autochtones non bénéficiaires de chasser le caribou sur le territoire cri.

À cet égard, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le gouvernement de la Nation Crie ont adopté une résolution demandant à ce que tous les non-bénéficiaires de la CBJNQ et de la CNEQ respectent le régime de chasse, de pêche et de piégeage du territoire et qu'ils soient assujettis aux lois et règlements du Québec d'application générale.

« Nos chasseurs et leurs familles dépendent des ressources du territoire. Des plans de gestion de la faune sont essentiels à la santé et au bien-être de notre peuple. Nos voisins doivent offrir une pleine collaboration quant au respect des plans de gestion pour la protection de l'espèce au cours de cette période critique. » - Grand Chef et docteur Abel Bosum

Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le gouvernement de la Nation Crie travailleront en collaboration avec les gouvernements et organismes locaux tels que l'Association des trappeurs cris, afin d'adopter des mesures qui feront en sorte que les bénéficiaires cris, naskapis et inuits de la CBJNQ et de la CNEQ respectent le régime du territoire et mettent fin à toutes activités non autorisées ou à l'accompagnement de non-bénéficiaires.

