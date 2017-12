Bibliothèque et Archives Canada lance le cycle de financement 2018-2019 du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire







GATINEAU, QC, le 4 déc. 2017 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est heureux d'annoncer le lancement du cycle de financement 2018-2019 de son Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD).

Pour une quatrième année, BAC investira 1,5 million de dollars par l'entremise du PCPD.

Les contributions servent à soutenir l'épanouissement des collectivités des bibliothèques, des archives et des musées au pays, de même que les associations professionnelles qui les représentent, en accroissant leur capacité à préserver le patrimoine documentaire, à le rendre accessible et à le promouvoir. Depuis 2015-2016, BAC a versé 4,5 millions de dollars afin de soutenir 140 projets au Canada.

BAC invite les organismes admissibles à soumettre leur demande au plus tôt. La date limite pour le cycle de financement 2018-2019 est fixée au 7 février 2018, avant 17 h, heure normale de l'Est.

Les groupes intéressés trouveront les lignes directrices, la FAQ, ainsi que le lien vers le nouveau portail de demande en ligne sur le site web de BAC. De plus amples renseignements sur le PCPD y sont également disponibles, notamment les critères d'admissibilité pour les organismes et les projets. Pour toute question relative au Programme, nous invitons les demandeurs à communiquer avec BAC, au 819-997-0893 ou au 1-844-757-8035, ou encore par courriel à bac.contributions.lac@canada.ca avant de présenter leur demande de financement.

Citations

« Nous souhaitons recevoir des propositions ambitieuses et novatrices, afin que le quatrième cycle de financement du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire témoigne du caractère essentiel des institutions de mémoire canadiennes. »

Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada

Témoignages de bénéficiaires

« Nous sommes heureux d'annoncer que la New Brunswick Queer Heritage Initiative a reçu une subvention de Bibliothèque et Archives Canada! Cette subvention nous permettra de créer un site Web de ressources et de recherche, de mener des entrevues auprès de personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles et autres de la province, ainsi que d'organiser et de décrire nos collections pour les rendre accessibles à la population. »

Dusty Green, fondateur, New Brunswick Queer Heritage Initiative

« Je ne saurais trop insister sur l'importance de ce projet pour notre organisation et notre collectivité. J'aimerais remercier de tout coeur Bibliothèque et Archives Canada pour cette occasion qui nous est donnée. Nous n'aurions certainement pas pu réaliser ces travaux si nécessaires sans la contribution financière qu'il nous a accordée. »

Manda Maggs, directrice générale, Oliver and District Heritage Society Museum and Archives

Liens connexes

Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions. Restez branchés avec Bibliothèque et Archives Canada sur Twitter, Facebook, Flickr et YouTube.

