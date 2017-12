Projet de loi no 157 - Encadrement du cannabis au Québec - Québec devra interdire toute promotion et publicité du cannabis







MONTRÉAL, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) recommande au gouvernement que toute forme de promotion et de publicité du cannabis soit interdite, tant pour l'industrie du cannabis thérapeutique que récréatif.

Selon la spécialiste de contenu, Émilie Dansereau-Trahan, « il est important d'attirer l'attention du législateur sur la présence quotidienne de publicités faisant la promotion du cannabis. Et ça se fait sous plusieurs formes et sur diverses plateformes. Par exemple, plusieurs publicités liées à l'application WeedMap sont affichées sur des panneaux publicitaires géants à Montréal. L'utilisation d'une vedette (Star Stratégie) dans une campagne publicitaire est une stratégie de marketing éprouvée qui exerce auprès des consommateurs un attrait indéniable. Et la compagnie Tweed détient la marque de commerce Leafs by Snoop, incarnée par le célèbre rappeur américain Snoop Dogg. En plus, son logo ressemble à s'y méprendre à celui de l'équipe de hockey des Maple Leafs de Toronto. Ces liens sont directs et ciblent un public beaucoup plus large, nettement plus jeune et qui n'a pas nécessairement besoin de cannabis thérapeutique » rajoute Madame Dansereau-Trahan.

Dans son mémoire, déposé ce matin, l'ASPQ dénonce du même souffle la publicité par l'objet et la présence de l'industrie du cannabis à des événements sportifs, culturels ou sociaux. La spécialiste de contenu de l'ASPQ rappelle aussi que « la présentation extérieure d'un produit, c'est-à-dire son emballage, constitue un élément important de sa promotion, comme c'est le cas pour votre carton de lait, l'emballage de votre téléphone cellulaire ou de votre dosette de café. C'est pourquoi il est important que le gouvernement adopte des mesures imposant l'emballage standardisé et neutre des produits du cannabis. »

Dans son mémoire déposé ce matin, l'ASPQ formule plusieurs recommandations qui visent à assurer une cohérence entre l'encadrement du cannabis et d'autres substances psychoactives tout en protégeant les plus vulnérables. Ces recommandations s'appuient sur trois axes d'évaluation : une gouvernance transparente, zéro promotion et 100 % cohérence. Ceci dit, l'Association reconnaît que le projet de loi no 157 présente un cadre légal solide qui réunit plusieurs conditions visant des objectifs de santé et de sécurité publiques et qui assure la protection des jeunes et celle des générations futures. Madame Dansereau-Trahan souligne en terminant que « l'ASPQ s'engage à collaborer avec le gouvernement pour créer une société dans laquelle il fera bon vivre et où les citoyens auront un meilleur contrôle sur leurs vies. »

Résumé des recommandations de l'ASPQ

AXE 1 -- UNE GOUVERNANCE TRANSPARENTE, CRÉATRICE DE SANTÉ DURABLE

l'ASPQ recommande que les avis et recommandations du comité de vigilance, faits annuellement, soient rendus publics et soumis à une commission parlementaire

l'ASPQ recommande que soit enchâssée dans la loi l'indépendance complète des administrateurs, des membres du comité de vigilance et des dirigeants et la complémentarité des domaines d'expertise des futurs membres du conseil d'administration

l'ASPQ recommande que le conseil d'administration de la SQC se compose d'un savant amalgame d'individus de compétences complémentaires

l'ASPQ recommande de suspendre les dispositions de l'article 55 pour une durée de trois ans

AXE 2 -- ZÉRO PROMOTION ET PUBLICITÉ.

L'ASPQ recommande que toute forme de promotion et de publicité du cannabis soit interdite tant pour l'industrie du cannabis thérapeutique que récréatif

L'ASPQ recommande d'interdire, sur le territoire Québécois, toute forme de promotion et de publicité du cannabis thérapeutique et récréatif et prévoir immédiatement le respect de leur application

L'ASPQ recommande que l'emballage des produits du cannabis soit standardisé et neutre

L'ASPQ recommande, en accord avec l'article 50 du projet de loi no 157, des normes d'étiquetage sévères, incluant des mises en garde sanitaires concernant les risques et conséquences du cannabis, des informations sur l'aide offerte sur l'usage du cannabis, une mesure exacte des taux de THC-CBD et des avertissements pour encourager un entreposage non accessible aux enfants et aux adolescents

AXE 3 -- 100 % COHÉRENCE

L'ASPQ recommande d'autoriser la culture personnelle de quatre plants de cannabis à l'intérieur du domicile principal d'une personne dans un lieu clos et protégé des enfants

L'ASPQ recommande que le gouvernement, par règlement :

impose les meilleures mesures de contrôle (prix, saveurs, marketing, mise en garde, etc.) inspirées des mesures de contrôle qui ont fait leurs preuves pour le tabac.



fasse en sorte que le prix de vente tienne compte des effets sur la santé et du prix sur le marché clandestin. Tous les produits à très haute teneur en THC, du type wax et shatter, soient interdits.

en THC, du type wax et shatter, soient interdits.

favorise l'accessibilité du cannabis à faible taux de concentration, en utilisant différents incitatifs (le prix par exemple)



Limite les formats de mise en marché. En effet, pour l'alcool et pour le tabac, l'achat de plus grand format permet au consommateur d'économiser sur le prix unitaire du produit. Cette pratique commerciale encourage l'achat de plus gros volumes, notamment lorsque le prix unitaire est peu élevé.

