Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Le gouvernement du Québec octroie près de 517 000 $ pour l'agrandissement de la caserne de pompiers située à Pierreville

PIERREVILLE, QC, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à l'agrandissement de la caserne de pompiers administrée par la Régie d'incendie de Pierreville - Saint-François-du-Lac. Les travaux permettront de combler un besoin en matière d'espaces et d'assurer la pérennité des services municipaux dans un environnement sécuritaire pour les employés.

Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Laurent Lessard, annoncent aujourd'hui une aide financière de près de 517 000 $ de la part du gouvernement du Québec pour ce projet. La Régie complétera le financement, pour un investissement totalisant plus de 861 000 $.

« Le gouvernement investit dans toutes les régions du Québec pour assurer leur vitalité et leur développement. Importante pour la région, cette caserne réaménagée améliorera l'efficacité des interventions en sécurité incendie, au bénéfice de la population. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Je suis fier de l'appui de notre gouvernement à la réalisation de ce projet qui permettra aux citoyens des cinq municipalités desservies par la Régie d'incendie de Pierreville - Saint-François-du-Lac d'avoir accès à des services publics répondant à leurs besoins. »

Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec, les travaux majeurs d'agrandissement et de rénovation devenus nécessaires pour répondre aux normes et aux exigences en matière de sécurité incendie vont enfin se concrétiser. Les coûts de ces travaux sont très importants pour les contribuables des municipalités concernées. La mise en commun des efforts de chacune des municipalités pour la réalisation de ce projet a été déterminante. »

Benoît Bourque, maire de Saint-Pie-de-Guire et président de la Régie d'incendie de Pierreville - Saint?François-du-Lac

La caserne de pompiers, située à Pierreville , assure la couverture en sécurité incendie de cinq municipalités, soit Pierreville , Saint-Pie-de-Guire , Saint-François-du-Lac, Saint-Gérard-Majella et Yamaska . La superficie de la caserne sera augmentée, ce qui permettra d'aménager notamment une salle de réunion et un vestiaire. Des travaux d'amélioration seront également exécutés dans le bâtiment actuel et des espaces de stationnement seront ajoutés.

En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 861 300 $. La contribution du gouvernement du Québec s'élève à 516 780 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 prévoit des investissements de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont 15 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours des dix prochaines années.

Pour obtenir plus d'information sur le PIQM - volet RECIM, visitez la section Infrastructures du site du MAMOT : http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-piqm/piqm-volet-5/

Plan québécois des infrastructures 2017-2027 : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/17-18/infrastructuresPubliquesQuebec.pdf

