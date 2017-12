Fonds conjoncturel de développement - Québec octroie 50 000 $ à la Société du site Madeleine de Verchères







SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, QC, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la construction d'un pavillon sur le site historique du Domaine seigneurial Sainte-Anne en accordant une aide financière de 50 000 $ à la Société du site Madeleine de Verchères. Cette somme provient du Fonds conjoncturel de développement (FCD) administré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).

Le député de Champlain, M. Pierre Michel Auger, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

Ce nouveau pavillon, construit à même les ruines du bâtiment détruit par un incendie en 1927, permettra à la Société d'augmenter l'espace destiné aux expositions, de tenir des activités intérieures et d'offrir un service de location de salles pour l'organisation d'activités de groupe. Ce projet contribuera également à prolonger la période d'ouverture du site au grand public, qui pourra à l'avenir s'échelonner sur trois saisons. Le coût total du projet est évalué à quelque 172 000 $.

Citations :

« Je suis très heureux d'appuyer un organisme de notre région dont la mission est de conserver, d'animer et d'administrer le magnifique Domaine seigneurial Sainte-Anne. Ce projet de mise en valeur du site historique s'inscrit d'ailleurs dans le cadre des célébrations du 350e anniversaire de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il contribuera à la diffusion de l'histoire mauricienne et à la commémoration du passage, en ce lieu, de grandes figures de l'histoire du Québec. »

Pierre Michel Auger, député de Champlain

« Je me réjouis de l'appui gouvernemental à ce projet de préservation de notre histoire initié par la Société du site Madeleine de Verchères. Ce site constitue un témoin exceptionnel de notre histoire. Les citoyens de Sainte-Anne-de-la-Pérade et toute la population de la Mauricie peuvent être fiers de l'apport des gens qui ont habité ce lieu au cours des siècles. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le gouvernement est heureux de soutenir l'initiative de la Société du site Madeleine de Verchères qui favorisera l'ajout d'infrastructures culturelles et touristiques sur le territoire de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Cet appui témoigne de la volonté du gouvernement du Québec de promouvoir et d'encourager le dynamisme et la vitalité de nos régions. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour cette aide financière qui contribuera à l'aménagement d'un pavillon permanent. »

David Magny, président de la Société du site Madeleine de Verchères

Faits saillants :

Le FCD vise à soutenir des initiatives qui contribuent notamment au développement économique, social, culturel, touristique, environnemental et technologique.

En 2016-2017, ce programme a permis d'investir 3,2 millions de dollars dans différents projets sur le territoire québécois.

