Le vérin hydraulique de XCMG établit un nouveau record en effectuant 9 500 heures de travail ininterrompu

PILBARA, Australie, 4 décembre 2017 /CNW/ - Un vérin hydraulique pour excavatrices à fort tonnage conçu par XCMG Hydraulics Co., Ltd enregistre 9 500 heures de travail continu dans la région de Pilbara, en Australie, écrasant ainsi l'ancien record de 5 000 heures grâce à sa performance remarquable dans une variété de conditions.

« Jusqu'à tout récemment, les composantes chinoises destinées à la machinerie de construction étaient absentes de l'imposante industrie minière de l'Australie-Occidentale », soutient Wang Min, président du conseil d'administration de XCMG. « Nous nous sommes efforcés de maîtriser des technologies essentielles aux composantes pour conférer des avantages majeurs à nos produits au sein du marché. Nos vérins hydrauliques sont désormais à l'avant-plan de l'industrie grâce à une excellente qualité qui surpasse celle des autres marques internationales. »

« Le secteur des composantes de base de XCMG est entièrement équipé pour fournir des solutions de systèmes intégrés pour l'hydraulique et la transmission répondant aux besoins de notre clientèle. Nous nous concentrerons sur le renforcement de notre volet R et D afin d'innover dans davantage de domaines, notamment en matière de nouvelles applications matérielles et d'assurance de la qualité, pour défier les plus grands de ce monde », affirme Wang.

La vaste gamme de produits de XCMG Hydraulics compte désormais des ensembles complets de solutions pour une variété de machines lourdes, lesquels se sont avérés être souples et fiables. Le cylindre à huile pour les grues à fort tonnage est aussi un produit dominant de XCMG Hydraulics. Sa propre technologie de verrouillage synchrone de couplage à quatre cylindres détient le record à titre de composante asiatique acceptant le tonnage le plus important.

XCMG Hydraulics a également atteint une capacité de fabrication personnalisée à petite échelle grâce à des réformes et à des mises à niveau, raccourcissant ainsi de six mois à quatre semaines le cycle production-livraison tout en garantissant une qualité constante et une stabilité améliorée de 50 pour cent.

Mue par l'innovation, XCMG affiche des résultats uniformes en matière de recherche et de développement de composantes clés. Drivetrain, la filiale de XCMG spécialisée dans la conception de composantes telles que des transmissions, des convertisseurs de couple et des boîtes de transfert, a elle-même conçu et commercialisé le panneau électrique de commande de la série MYF et l'essieu moteur humide de la série WA, c'est-à-dire les seuls produits haut de gamme de transmission largement adoptés et validés par le marché en Chine.

XCMG est une société multinationale de fabrication de machinerie lourde qui compte 74 ans d'histoire. Elle se classe actuellement au neuvième rang de l'industrie mondiale de la machinerie de construction. La société exporte dans plus de 177 régions et pays de la planète.

