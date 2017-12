Le Canada annonce de nouveaux partenariats avec la Chine pour accroître notre prospérité commune







BEIJING, Chine, le 4 déc. 2017 /CNW/ - Le premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé aujourd'hui de nouveaux partenariats avec la Chine après avoir conclu avec succès, en compagnie de Son Excellence Li Keqiang, premier ministre du Conseil d'État de la République populaire de Chine, le deuxième dialogue annuel des dirigeants.

Le Canada et la Chine travaillent à bâtir une relation plus solide et plus stable afin de créer de bons emplois pour la classe moyenne et générer de nouvelles opportunités pour les populations des deux pays.

À cette fin, les deux dirigeants ont mis de l'avant de nouvelles initiatives visant à accroître notre prospérité commune.

Les deux premiers ministres sont impatients de poursuivre les discussions exploratoires en vue d'un accord commercial global entre le Canada et la Chine. Avec la Chine, comme avec tous nos partenaires commerciaux, nous sommes déterminés à ce que les échanges commerciaux profitent à tous, en faisant des gens une priorité et en tenant compte des valeurs canadiennes, particulièrement en ce qui a trait à l'environnement, à la main-d'oeuvre et à l'égalité des sexes.

Les deux dirigeants ont également émis une déclaration conjointe sur les changements climatiques et la croissance propre, dans laquelle ils mettent en valeur la collaboration bilatérale actuelle et soulignent les possibilités d'accroître cette collaboration. Les deux pays élargiront aussi leur coopération et accroîtront le dialogue au niveau ministériel, en vue de promouvoir la croissance propre et de contrer les changements climatiques, grâce à la mise en oeuvre intégrale de l'Accord de Paris.

Dans le cadre du dialogue sur la sécurité nationale et la primauté du droit, le premier ministre a demandé à ses fonctionnaires de redoubler d'efforts relativement au défi des opioïdes.

Les deux pays ont convenu d'accroître leur collaboration en matière d'agriculture et de tourisme. Celle collaboration permettra notamment d'élargir l'accès au marché pour offrir aux producteurs canadiens de nouvelles opportunités d'améliorer leur compétitivité. Ils se sont également engagés à offrir aux jeunes et aux étudiants plus d'occasions d'échange, par exemple des stages dans des missions canadiennes en Chine.

Afin de resserrer les liens culturels et économiques qui unissent le Canada et la Chine, les deux pays ont convenu d'assurer la coprésidence de la réunion inaugurale du comité mixte Canada-Chine sur la culture, qui se tiendra à Ottawa en février 2018. La rencontre sera l'occasion de discuter des dossiers d'intérêt commun, notamment les industries créatives et les arts.

Enfin, les deux dirigeants ont également discuté d'importants dossiers régionaux, notamment celui de la Corée du Nord et celui du Myanmar. Dans un esprit de dialogue ouvert et franc, les deux parties ont convenu de poursuivre leurs discussions au sujet des droits de la personne sur la base de l'égalité et du respect mutuel. Ils ont également convenu d'accroître la collaboration concrète et les échanges portant notamment sur la primauté du droit, et d'aborder leurs divergences de façon constructive.

« Durant ma visite à Beijing, le premier ministre Li et moi avons discuté d'un large éventail de questions, notamment du renforcement du commerce et de l'investissement, de la lutte contre les changements climatiques et de l'importance de la liberté d'expression. Je me réjouis de poursuivre les discussions en vue d'un accord commercial global, qui créera de nouvelles opportunités pour les gens des deux côtés du Pacifique. »



« Le renforcement du commerce et de l'investissement avec nos partenaires de la région de l'Asie-Pacifique est essentiel afin d'assurer la prospérité à long terme et de bâtir une économie qui crée des emplois et qui bénéficie à la classe moyenne. La Chine est le deuxième plus important partenaire commercial du Canada et son vaste marché offre de considérables opportunités aux entreprises canadiennes de toute taille. Il est temps d'adopter une approche plus stratégique, à long terme et globale, en ce qui a trait à notre relation économique avec la Chine. »

« Je suis fière de la collaboration continue entre le Canada et la Chine a l'égard des changements climatiques et de l'environnement. Le Canada et la Chine reconnaissent l'importance de protéger notre environnement pour les générations futures et ils comprennent l'avantage économique qu'offre la croissance propre. La protection de l'environnement est un élément clé de notre programme commercial progressiste et fournira encore plus d'opportunités à nos entreprises. Elles seront ainsi mieux équipées pour offrir des solutions innovatrices en matière de pureté de l'air, de l'eau et des sols, qui contribueront à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à accroitre la prospérité de nos deux pays. En travaillant ensemble, le Canada et la Chine seront des chefs de file en ce qui a trait aux efforts déployés à l'échelle mondiale pour lutter contre les changements climatiques par l'entremise de la mise en oeuvre de l'Accord de Paris. »



La dernière rencontre entre le premier ministre Trudeau et Son Excellence Li Keqiang, premier ministre du Conseil d'État de la République populaire de Chine, avait eu lieu au Canada en septembre 2016, au moment où les deux dirigeants avaient participé à la réunion inaugurale du Dialogue annuel des dirigeants Canada-Chine.

La Chine est le deuxième partenaire commercial en importance du Canada. Elle est également sa source d'étudiants étrangers la plus importante et celle qui connaît la plus rapide croissance. De plus, La Chine est la troisième source de touristes pour le Canada.

En 2016, les exportations canadiennes de marchandises vers la Chine étaient de près de 21 milliards de dollars, ce qui constitue une augmentation de 4 p. 100 par rapport à 2015. Les principales exportations étaient les produits forestiers et agricoles, le cuivre et les minerais de fer, ainsi que les véhicules motorisés.

En 2016, le Canada et la Chine ont convenu de désigner l'année 2018 comme étant l'Année du tourisme Canada-Chine, durant laquelle seront lancées des initiatives visant à augmenter l'afflux de touristes et à promouvoir les activités culturelles.

