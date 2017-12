Avis aux médias - Dépôt de la pétition Non aux forages







QUÉBEC, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jonquière et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Sylvain Gaudreault, ainsi que la députée de Sainte?Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, tiendront un point de presse soulignant le dépôt de la pétition Non aux forages, qui demande le retrait complet et l'abandon définitif des projets de règlements sur les forages pétroliers et gaziers que le gouvernement du Québec a annoncés le 20 septembre dernier.

Pour l'occasion, les députés seront accompagnés de Carole Dupuis, du Regroupement vigilance hydrocarbures Québec, de Christian Simard, de Nature Québec, de Patrick Bonin, de Greenpeace, de Philippe Dumont, de Boréalisation, et d'Alie-Anne Simard, d'Eau Secours.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le mardi 5 décembre 2017



HEURE : 10 h 20



LIEU : Foyer Louis-Hippolyte-La Fontaine

Hôtel du Parlement

Québec

