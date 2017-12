CertainTeed® honore les meilleurs dans l'industrie du gypse avec la remise du prestigieux Trophée







Le chef de file en matière de fabrication de matériaux de construction rend hommage aux meilleurs de l'industrie après une rigoureuse compétition de deux ans visant à souligner l'excellence en matière de conception de cloisons sèches et de dépassement

MISSISSAUGA, Ontario, 4 Décembre 2017 /CNW/ - CertainTeed, chef de file en Amérique du Nord pour les produits de construction, est heureuse d'annoncer officiellement les grand gagnants du Trophée CertainTeed Gypse Canada, visant à souligner le travail remarquable effectué avec les produits de CertainTeed Gypse. Ayant eu lieu à Austin, TX au the Horseshoe Bay Resort, les gagnants ont été honorés devant leurs pairs en tant que meilleurs de l'industrie.

Remis tous les deux ans, le Trophée CertainTeed Gypse Canada vise à reconnaître l'excellence en matière de conception, d'installation et de finition de cloisons sèches. Lors de la compétition, les professionnels de la construction seront jugés en fonction de leurs aptitudes relatives aux produits de gypse dans les catégories suivantes : Cloisons sèches, Plâtre, Innovation et durabilité, Projets résidentiels, Projets non résidentiels, (Gypsum) Plafonds (Gypse).

Smith Brothers Contracting Corp. et DonMor Drywall de l'Ontario représenteront fièrement le Canada lors de la 11e cérémonie du Trophée international du gypse de Saint-Gobain qui aura lieu en mars prochain à Lisbonne, au Portugal. Sélectionnés parmi les sept meilleurs projets régionaux illustrant un travail remarquable avec les produits de CertainTeed Gypse, les deux entrepreneurs ont été honorés lors de la deuxième cérémonie de CertainTeed Gypse en Amérique du Nord à Austin. Ils se joindront aux entrepreneurs des États-Unis, Sears Contract, Inc. et Michael's Homes, faisant partie des quatre entrepreneurs honorés qui assisteront à la prestigieuse cérémonie internationale.

Smith Brothers Contracting Corp., de Ancaster en Ontario, s'est qualifiée pour représenter le Canada grâce à sa maîtrise en matière de cloison sèche et à ses compétences illustrées dans la réalisation du travail intérieur de l'Église St. Mary & St. Samuel Coptic Orthodox Church, une surface de 32 000 pieds carrés (2973 mètres carrés) d'un seul étage à Markham, en Ontario.

Établie à Bolton, en Ontario, DonMor Drywall s'est qualifiée pour représenter le Canada suite à l'application de techniques exceptionnelles de cloison sèche pour la réalisation d'un projet à échéancier des travaux serré : la Phase 1B d'expansion du W.F. Mitchell Athletic Centre Expansion, qui consiste à la construction d'un nouveau centre de conditionnement physique, de deux gymnases, une salle de sport, d'un vestiaire, de salles de réunions, d'un mur d'escalade et d'une salle de détente pour étudiants.

« En tant que chef de file de l'industrie du gypse au Canada, nous sommes constamment à la recherche de façons de rendre hommage et de souligner le travail des meilleurs de l'industrie - tant au niveau de la construction commerciale que résidentielle, » a déclaré Wayne Edgecombe, vice-président des ventes, Certain Teed Gypse Canada. « Le secteur de la construction regorge de talent et nous exprimons notre plus profond respect pour les meilleurs talents, qui réussissent à trouver un équilibre entre la complexité des spécifications fonctionnelles matérielles, incluant l'échéancier et le budget, tout en réalisant une conception exceptionnelle et unique. Félicitations à tous les finalistes, et bien sûr, aux gagnants. »

Les projets gagnants du Trophée national CertainTeed Gypse Canada auront la chance de concourir sur la scène mondiale à la cérémonie du Trophée international du gypse de Saint-Gobain qui aura lieu en mars 2018 à Lisbonne, où plus de 90 projets représentant 35 pays seront présentés.

« Ces professionnels continuent d'éliminer les obstacles et de repousser les limites de la construction, tout en faisant preuve d'innovation et d'un savoir-faire du plus haut niveau, » a ajouté Edgecombe.

CertainTeed Gypse approvisionne l'industrie des produits de construction nord-américaine depuis plus de 80 ans et est une filiale de Saint-Gobain, le premier producteur mondial de produits de gypse. Ces produits, accompagnés de la gamme complète de produits de construction affiliés, permettent à CertainTeed Corporation d'offrir aux architectes, aux entrepreneurs, aux constructeurs et aux marchands un partenaire de service et de soutien pour les projets de construction commerciale et résidentielle. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.certainteed.com/gypsum.

À propos de CertainTeed

Grâce au développement responsable de produits de construction novateurs et durables, CertainTeed, dont le siège social se trouve à Malvern, en Pennsylvanie, contribue à l'évolution de l'industrie des produits de construction depuis plus de 110 ans. Fondée en 1904 sous le nom de General Roofing Manufacturing Company, la société a pris pour slogan « Quality Made Certain, Satisfaction Guaranteed » (Qualité certaine. Satisfaction garantie), d'où provient le nom CertainTeed. Aujourd'hui, CertainTeed est un chef de file en Amérique du Nord pour les produits de construction extérieurs et intérieurs, ce qui comprend les produits de toiture, de parements, de clôtures, de patios, de rampes, de garnitures, d'isolation, de cloisons sèches et de plafonds.

Filiale de Saint-Gobain, l'une des plus grandes et des plus anciennes entreprises de matériaux de construction au monde, CertainTeed emploie plus de 6 300 personnes dans plus de 60 usines partout au Canada et aux États-Unis. En 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,4 milliards de dollars. www.certainteed.com

