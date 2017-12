Premières soirées bien remplies - La 34e campagne de l'Opération Nez rouge démarre en force!







QUÉBEC, le 4 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Une première fin de semaine d'activité pour l'Opération Nez rouge a permis de constater l'indéniable popularité de son service de raccompagnement, alors que 5 055 bénévoles ont pris la route pour offrir 6 653 raccompagnements dans 61 communautés au Québec. À nouveau, les Québécois ont manifesté leur engagement à rendre leurs routes plus sécuritaires et leur enthousiasme à prendre part à un classique du temps des Fêtes, tant comme utilisateurs que comme bénévoles.

Coup d'envoi réussi!

Les opérations ont débuté en grand vendredi dernier à Québec alors que la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, était présente pour effectuer un des premiers raccompagnements de la soirée. Accompagnée de représentants de la Société de l'assurance automobile du Québec et de Desjardins, les deux fidèles partenaires de l'Opération Nez rouge, elle a enfilé l'incontournable dossard rouge pour reconduire à la maison un couple de citoyens.

Pour tous ceux qui désirent emboiter le pas et enfiler un dossard rouge, il est encore possible de s'inscrire à OperationNezrouge.com. En plus d'offrir des souvenirs mémorables, l'expérience Nez rouge permet chaque année à des milliers de Canadiens de rentrer chez eux de manière sécuritaire. Les automobilistes sont également invités à utiliser l'application mobile pour planifier leur raccompagnement en toute simplicité.

À propos de l'Opération Nez rouge

L'Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l'adoption d'un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice, en offrant un service de raccompagnement accessible dispensé par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux se consacrant à la jeunesse ou au sport amateur et en réalisant d'autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité routière.

